Андрей Муравьёв: 220 лет со дня рождения "простодушного крестоносца", спасшего Андреевскую церковь

Андреевская церковь являлась домовой церковью царской семьи (поэтому у неё нет колокольни) и изначально имела особое финансирование. Но после смерти императрицы Елизаветы Петровны финансирование это иссякло. Шедевр Растрелли находился в ужасающем состоянии. И тут появился он – обладающий огромным моральным авторитетом Андрей Николаевич Муравьёв…

Андрей Муравьёв родился 12 мая 1806 года в Москве. Отцом его был Николай Николаевич Муравьёв – военачальник, получивший чин генерал-майора во время Зарубежного похода русской армии, создатель Московской математической школы, а после выхода в отставку – теоретик и практик сельского хозяйства, основатель Московского общества сельского хозяйства и Земледельческой школы.В семье было ещё трое сыновей и все трое – яркие люди.Граф Михаил Муравьёв-Виленский – член Государственного совета, министр государственных имуществ, вице-председатель Императорского Русского географического общества, военный и гражданский губернатор в разных регионах.Николай Муравьёв-Карский– дипломат, путешественник, кавказский наместник.Александр Муравьёв – декабрист, создатель "Союза спасения", по отбытии наказания – военный и гражданский губернатор в ряде регионов.На этаком-то фоне выделиться было трудно, но Андрей с этой задачей справился.Он получил домашнее образование, притом столь хорошее (благодаря выдающему педагогу Семёну Раичу – литературному учителю Лермонтова и Тютчева), что сдал экзамены при Московском императорском университете. Служил в МИД (после окончания воинской службы в 1828 году, во время русско-турецкой войны, был причислен к дипломатической канцелярии командующего Второй армии графа Петра Витгенштейна), Святейшем синоде. С 1836 года – камергер и почётный член Императорской академии наук.Однако прославился он не благодаря государственной службе, а как первый России светский автор духовных сочинений, ставших популярными в петербургском обществе. В какой-то степени этому способствовало знакомство с Александром Грибоедовым. Но и до этого, ещё в юности, он переводил "Энеиду", Тита Ливия и "Приключения Телемака" Франсуа Фенелона. Его поэтические опыты привлекли благожелательное внимание Жуковского и Пушкина (он ограничился изданием одного стихотворного сборника). Писал и драматические произведения.Особую популярность приобрела изданная в 1832 году книга "Путешествие ко Святым местам в 1830 году". В путешествие он отправился сразу после подписания Адрианопольского мира с Турцией – "в Иерусалиме приняли меня, как вестника мира, ибо я первый из русских явился туда после войны, и едва верили своему счастью утешенные христиане". В этом произведении он подвёл итоги своей поездки в Египет, Иерусалим, Кипр, Смирну и Константинополь. В ходе работы ему пришлось изучить историю христианства. Среди прочего он привёз из Александрии две статуи сфинксов, которые по сей день стоят на Университетской набережной. За это Академия художеств присвоила Муравьёву звание Почетного вольного общника академии.Рукопись просматривали и редактировали Василий Жуковский и митрополит Филарет (Дроздов). Последний на долгие годы стал его духовным наставником. Оценки книги было очень высокими. Чего стоят только слова Пушкина:"С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г-на Муравьёва. (...) Он посетил Св. места, как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец (! – Авт.), жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя".А Михаил Лермонтов под впечатлением от этой книги написал стихотворение "Ветка Палестины", посвятив его Муравьёву.Кстати, книга вышла без фамилии автора и в дальнейшем Муравьёв использовал фразу "автор Путешествия по святым местам" в качестве литературного псевдонима.Всего он издал около 25-ти произведений, в числе которых не только путевые заметки (в частности, там шла речь и о Святогорском монастыре, нынешней лавре), но и труды, посвящённые истории русской церкви (с историком Михаилом Погодиным он поддерживал отношения всю жизнь). В частности, он исследовал и ввёл в научный оборот судебное дело патриарха Никона. Он также составил и издал 12-томное собрание "Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских" – это оригинальные жизнеописания, основанные на некой рукописи, найденной им в Софийском соборе.Благодаря ему появилось словосочетание "Русская Фиваида", означающее Русский север с его монастырями. Вот как писал он о путешествии на Валаам:"Но, увлечённый вновь воображением в зелёные степи Украины, я позабыл, что ныне путь мой по дикой Финляндии! – Унылы места сии; мало жизни в людях и предметах; повсюду лесистые горы и глухие озёра, и однообразный гранит выставляет по рубежу дороги пустынные скрижали, на коих пишет свои тайные руны мимотекущее время".А вот мнение о трудах Муравьёва профессора Московской духовной академии Петра Казанского:"Главное достоинство и заслуга А.Н. как духовного писателя заключается не столько в достоинстве самих сочинений, сколько в том влиянии, какое имели эти сочинения на русское общество. Некоторое время его сочинения были самыми любимыми книгами в дворянстве, особенно среди женского общества, также среди духовенства и купечества. Он заставил высшее общество читать книги духовного содержания, писанные по-русски. Он познакомил это общество с учением Православной Церкви, объяснил дух её Богослужения, что совершенно было неведомо значительному большинству".Сам же Муравьёв без ложной скромности писал в конце жизни:"Я, можно сказать, создал церковную литературу нашу, потому что первый облёк в доступные для светских людей формы все самые щекотливые предметы богословские и полемические".Муравьёв считался эпитропом (поверенным) в России трёх патриарших престолов (Александрии, Антиохии, Иерусалима), был ктитором двух афонских монастырей, состоял в многолетней переписке с четырьмя патриархами.В 1866 году Муравьёв вышел в отставку и поселился в Киеве – поближе к святыням. Киев произвёл на него впечатление ещё в 1823 году, когда он посетил его по делам военной службы (ехал в 23-й Егерский полк в Тульчине). Впечатления свои он описал так:"Трудно вообразить себе картину более очаровательную той, какая открывается во все стороны с паперти Андреевской церкви. Зелёный, обрывистый скат горы усеян белыми хижинами и огородами. У подошвы горы, красивый город Подол, наполненный обителями и церквами, широким мысом вдаётся в мимотекущий Днепр. С высоты паперти можно видеть, как необъятная дебрь теряется за дальним небосклоном, а цветущая долина тянется вдоль берега".Там, правда, не всё было так благолепно – переправляясь через реку он мало не утонул и дал клятву совершить паломничество к святым местам, что к чести своей исполнил.Его усадьба, ныне – дома №№36-38 по Андреевскому спуску, находится между Десятинной (она была освящена в 1842 года) и Андреевской церквями. Он её купил ещё в 1857 году, причем на деньги императора Александра II*. На склонах Старокиевского холма он разбил сад, а примерно на месте Исторического музея – деревянный терем. От этой части усадьбы остался только камень с цитатой из Нестора: "откуда есть пошла земля Русская".Именно благодаря его энергии и связям (а в гостях у него бывал великий князь Александр Александрович – будущий император Александр III) удалось отремонтировать Андреевскую церковь и укрепить склоны Андреевской горы – только от царской семьи он получил на эти нужды 26 тыс. руб. ассигнациями и 10 тыс. – серебром. В 1865 году его усилиями в подвальной части был устроен храм во имя преп. Сергия Радонежского, иконы для которого были доставлены из Сергиевой Лавры. Самым же большим вкладом стала частица мощей Св. Апостола Андрея, полученная на Афоне.Благодаря настойчивости Муравьёва (за которую его один из церковных острословов назвал "Андреем Незванным") в божеский вид был приведён Андреевский спуск, с которого были изгнаны публичные дома. Его словами: "честные люди не могли на ней селиться, потому что почти вся она от верха и до низа была усеяна так называемыми домами беззаконной терпимости, где всякую ночь происходили буйства при неистовых криках и смрадных песнях". Улица была замощена и получила тротуары из жёлтого киевского кирпича, приобретя современный вид.Вклад Муравьёва этим не ограничился – именно он добился от военного министра Дмитрия Милютина отказа от реализации проекта строительства крепости в Верхнем городе, где укрепления были ещё в XVIII веке. Это не такая и мелочь – в строительство крепости входило оборудование эспланады – расчищенного от застройки пространства перед укреплениями. Для этого, например, во время строительства крепости на Печерске был снесён дом Раевских, в котором бывал Пушкин…Сам он об этом эпизоде своей биографии писал так:"Я помню Киев ещё до первых его укреплений – когда он был только крепок своею Лаврою и почиющими в его пещерах подвижниками, когда он ещё сохранял свой первобытный характер. Как отрадно было смотреть на этот город, исключительно посвященный молитвенному назначению, вне всяких интересов житейских, которых теперь он сделался центром!"Понятно, он был носителем консервативных взглядов и с подозрением относился и к новшествам, вроде железной дороги, и к явлениями старым – вроде многочисленного еврейского населения (город частично входил в черту оседлости).В 1869 году Киев посетила императрица Мария Александровна, в свите которой был Фёдор Тютчев, посвятивший Муравьёву следующие строки:"Там, где на высоте обрываВоздушно-светозарный храмУходит в выспрь – очам на диво,Как бы парящий к небесам;Где Первозванного АндреяЕщё поднесь сияет крест,На небе киевском белея,Святой блюститель этих мест, –К стопам его свою обительБлагоговейно прислоня,Живешь ты там – не праздный житель".В 1869 году вернулся на государственную службу в качестве директора Санкт-Петербургского попечительного о тюрьмах комитета. В конце жизни он был избран членом Московской и Киевской духовных академий.Умер в Киеве 30 августа 1874 года. Муравьёв имел репутацию знатока и блюстителя богослужебного устава, в связи с чем о нём ходил анекдот, изложенный Николаем Лесковым со слов епископа Филарета (Филаретова) следующим образом:"Накануне смерти он пожелал особороваться. (...) Больной во время соборования был уже так слаб, что не подавал голоса. Но когда служба была окончена и архиерей стал разоблачаться, умирающий, ко всеобщему удивлению, совсем неожиданно произнёс:- Благодарю: таинство совершено по чину".Либеральные интеллигенты и их достойные преемники – советские антирелигиозные пропагандисты на этом месте хихикали – заняться человеку нечем, кроме как следить за службой…Погребён он в крипте Андреевской церкви. Коллекция и архив Муравьёва были переданы в Киевский Церковно-археологический музей (коллекция, увы, погибла – была вывезена нацистами во время войны и следы её затерялись).В советское время Муравьёв по понятным причинам был забыт. Только в 1972 году в "Библиотеке поэта" были переизданы некоторые его стихи и отрывки из драматических произведений. Первое же о нём монографическое исследование вышло в 2001 году.* В начале XXвека в доме №38 проживал педиатр Иван Воскресенский – любимый ученик "святого доктора" Феофила Яновского и однокурсник Валентина Войно-Ясенецкого, которого мы знаем как Св. Луку Крымского. В 1913 году в одной из комнат той квартиры жил Михаил Булгаков с женой, а сам Воскресенский позже стал его отчимом.

Василий Стоякин

