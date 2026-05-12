"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/chastnyy-razgovor-stalo-izvestno-kakoe-obeschanie-zelenskiy-dal-putinu-v-2019-godu--1078834515.html
"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году
"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году - 12.05.2026 Украина.ру
"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году
Владимир Зеленский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в Париже дал частное обещание, что Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 12 мая рассказала бывшая пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель
2026-05-12T10:40
2026-05-12T10:40
новости
украина
россия
париж
владимир путин
владимир зеленский
юлия мендель
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054192826_0:81:2560:1521_1920x0_80_0_0_098dbf8370d1a01b764e184f170f3f9f.jpg
"У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО", — заявила Мендель.Она подчеркнула, что входила в число немногих людей, присутствовавших на той встрече, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже. По словам экс-пресс-секретаря, тогда Зеленский заявил, что Украина "никогда не была близка к НАТО".Ранее в Кремле неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток и потенциальное вступление Украины в альянс являются прямыми угрозами безопасности России, что и стало одной из главных причин начала СВО. Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.
украина
россия
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054192826_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_78ed397ab7fdd0905aa5d0f0332fc747.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, париж, владимир путин, владимир зеленский, юлия мендель, нато
Новости, Украина, Россия, Париж, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, НАТО

"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году

10:40 12.05.2026
 
© ФотоЗеленский в НАТО
Зеленский в НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в Париже дал частное обещание, что Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 12 мая рассказала бывшая пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель
"У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО", — заявила Мендель.
Она подчеркнула, что входила в число немногих людей, присутствовавших на той встрече, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже. По словам экс-пресс-секретаря, тогда Зеленский заявил, что Украина "никогда не была близка к НАТО".
Ранее в Кремле неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток и потенциальное вступление Украины в альянс являются прямыми угрозами безопасности России, что и стало одной из главных причин начала СВО.
Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияПарижВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЮлия МендельНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:40"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году
10:33Штурмуют, усиливают применение беспилотников: украинский военкор рассказал об успехах ВС РФ в зоне СВО
10:25Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS
10:02Бродячий цирк, но с довольно раздутой труппой: Киселев о европейском саммите в Армении
09:58Писториус приехал в Киев, чтобы готовить теракты против России - СМИ
09:50Еврокомиссия ищет, кто и чем будет вооружать Украину: чего ждать от новой "военной карты"
09:35Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России
09:26Эксперт Кнутов объяснил слова Путина о скором завершении СВО
09:20Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол
09:10Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая
08:57Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве переговорщика с Россией от ЕС
08:20Главное за ночь 12 мая
08:00Андрей Муравьёв: 220 лет со дня рождения "простодушного крестоносца", спасшего Андреевскую церковь
07:55Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
07:27ПВО за ночь сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:10Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
07:00Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
06:50Зачем Зеленскому дали гарантии безопасности и чем это закончится? Эксперты о тревожном будущем Украины
06:40От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина
06:30Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
Лента новостейМолния