"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году

Владимир Зеленский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в Париже дал частное обещание, что Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 12 мая рассказала бывшая пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель

2026-05-12T10:40

"У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО", — заявила Мендель.Она подчеркнула, что входила в число немногих людей, присутствовавших на той встрече, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже. По словам экс-пресс-секретаря, тогда Зеленский заявил, что Украина "никогда не была близка к НАТО".Ранее в Кремле неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток и потенциальное вступление Украины в альянс являются прямыми угрозами безопасности России, что и стало одной из главных причин начала СВО. Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.

