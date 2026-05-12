Зачем Зеленскому дали гарантии безопасности и чем это закончится? Эксперты о тревожном будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, имеет ли Зеленский основания чувствовать себя в безопасности - в отличие от всех прочих граждан Украины. Многие считают, что он такие основания имеет, а вот граждане — нет.

2026-05-12T06:50

Вынужденно покинувшая страну известная украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова в беседе с журналистом Александром Шелестом* подчеркнула, что, по её убеждению, именно "гарантии безопасности, данные Зеленскому лично Кремлём (? - ред.) много лет тому назад, привели — а я говорила, что приведут — к большой войне России с Европой, которая будет происходить на территории Украины".По словам Егоровой, эти её предостережения всегда встречали и встречают "бурными возмущениями". Но напрасно, сама история свидетельствует, что Украина - "это самое удобное поле боя".И теперь сбежавшие из страны на Запад украинские "патриётики" (по определению телеведущей), не устающие и там громогласно поддерживать Зеленского и выступать за границы 1991 года, все они скоро "пойдут стройными рядами в вооружённые силы объединённого Запада для того, чтобы воевать с русскими — первыми на очереди".Это не фантазии. Егорова напомнила, что впервые с 1945 года в Германии запретили проводить мероприятия в честь Дня Победы, запретили советскую символику и георгиевские ленточки."Ну, мы помним, как это начиналось в Киеве под предлогом сначала пандемии, а потом под предлогом всего остального. То есть, мы с вами наблюдаем - пока что со стороны, а дальше, как говорится, кто на что учился — за тем, как эскалируется вот эта большая европейская война", - сказала бывшая телеведушая, посоветовав "больше в российских ток-шоу рассказывать про то, что Зеленский — кукла, марионетка, он ничего не решает, от него ничего не зависит, от замены Зеленского ничего не изменится...".Действительно, сейчас уже, судя по всему, ничего и не изменится, время, когда всё можно было изменить, упущено, констатировала Егорова. И рассказала, что её предостережениям никто не внимал, в ответ звучало что-то о "духе Анкориджа".По её словам, мы наблюдаем сейчас провокации, попытки накалить ситуацию, а русские не отвечают, и это воспринимается как неготовность России к войне. Значит, провокации эскалации будут продолжаться.Егорова также прокомментировала угрозы нанести большой удар по Украине в случае попыток сорвать парад в Москве 9 мая. По её словам, тут у неё (и не только у неё — авт.) возникает вопрос — почему удар по Украине, по Киеву, а не по Зеленскому? Почему не по цехам, где собирают всякие "Фламиндичи" и прочие дроны и ракеты, где бы эти цеха не находились? Почему не по Жешуву, где собирается техника и потом беспрепятственно попадает на территорию Украины? Почему вместо этого — грозили нанести удар по центру Киева?"Все прекрасно знают, что Зеленский и его вот эта машина принуждения, этот концлагерь, который, в принципе, благодаря… гарантиям безопасности, данным Кремлём Зеленскому — они помогли создать на территории (бывшей — ред.) Украинской Советской Социалистической Республики с помощью маргинального меньшинства, которое держит в заложниках, по сути, всё остальное население страны, которое по каким-то причинам не может покинуть страну, потому что 30 миллионов не могут одномоментно взять и выехать...", - сказала бывшая ведущая.Она продолжила: "Вот мне просто интересно, почему должны быть эти удары по Киеву, почему Кремль рассказывает, что он воюет не с украинским народом, не с Украиной, а воюет с коллективным Западом, всё никак не может понять, что центр принятия решений находится в другом месте, не в Киеве?".По словам Егоровой, возникает вопрос, "при чём тут Киев... и украинские мирные граждане, которые уже живут в концлагере, то есть, полицаи их гоняют, насильственным образом ловят и отправляют на убой...".Этот "перекос" в угрозах заметили многие. Хотя никто пока не может доказать, что какие-то гарантии Зеленскому и его окружению когда-либо кем-либо были даны, но само поведение киевской верхушки говорит в пользу этого предположения.Егорова напомнила, что на Украине её за такие предостережения в своё время просто объявили "украинофобкой". И предостерегла россиян — с вами могут сделать то же самое, что сделали с украинцами, война будет бесконечно, коллективному Западу население на территории России и бывших советских республик просто не нужно.В случае большой войны Запада с Россией, а к этому идёт, Украина будет просто выжжена, затем выжгут другие республики, а европейцы вступят в дело в последнюю очередь.Шелест поинтересовался, а чем сейчас на Украине ещё не большая война? На что Егорова ответила, что интенсивность текущего конфликта - "это ещё цыветочки". От большой войны пострадают простые люди, в том числе те, кто против войны, они есть - а Зеленский сядет в самолёт и улетит куда-нибудь, чтобы наблюдать за происходящим издалека и тешить себя тем, что "вошёл в историю".Отсюда вопрос, каковы же на самом деле цели СВО? Если не вернуться к солидарному обществу, когда правительство действует в интересах народа, то когнитивный диссонанс будет только нарастать. Но если в РФ ещё возможен социальный взрыв, то на Украине - уже нет, тут уже построен концлагерь, его строительства украинцы вовремя просто не заметили, считает Егорова.В пользу тезиса о превращении Украины в концлагерь можно приводить мнения украинских же экспертов. Так, киевский политтехнолг Андрей Золотарёв, комментируя в эфире одного из каналов заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного о том, что избранная Киевом при поддержке Запада стратегия по ряду причин обуславливает "неизбежность поражения", выразил надежду, что бывшего главкома не обвинят в продвижении пророссийских нарративов."У нас же с этим всё просто. Классика жанра - любая попытка адекватного трезвого анализа ситуации, она приравнивается к измене Родине как минимум", - сказал эксперт.Что касается стратегии Киева, то Золотарёв подчеркнул, что она действительно вызывает вопросы."Если россияне теряют тысячу человек на поле боя, но у них 20 миллионов мобилизационного резерва и у них была только частичная мобилизация в 2022 году, а так у них ещё это не начиналось, а у нас уже выгребли всё, по большому счёту и берут теперь, хватают хворых и убогих — с близорукостью, с туберкулёзом, с гепатитом, эпилептиков… Примеры - каждый день. Ну, так совершенно очевидно, что для Украины всё может обернуться просто такой тотальной утратой человеческого капитала", - сказал эксперт.Он добавил, что играет свою разрушительную роль и гуманитарная политика: "Вот те, кто у нас бегает и кричит "чемодан, вокзал, Россия!" говорящим на русском языке, они не понимают одного — ну, эти люди (…) уедут, а вот приедут бангладешцы...".По ироничному замечанию Золотарёва, в конечном счёте это приведёт к тому, что - "будет вам и мова, будет вам и культура…".Говоря о публикации новой порции разоблачительных "плёнок Миндича", политтехнолог высказал уверенность в том, что Зеленский пока не собирается отступать ни на шаг, наоборот, он намерен закручивать гайки. Об этом свидетельствует хотя бы новое подозрение "чересчур разговорчивому" депутату Верховной Рады Александру Дубинскому."...Абсолютно бредовое, но обвинение в госизмене человеку, сидящему третий год в СИЗО — как бы это из серии "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью", - сказал Золотарёв.Сам Дубинский написал в своём телеграм-канале, что его без приговора уже пытаются срочно переместить из Киевского СИЗО в Менскую колонию (хотя все суды будут в Киеве) и задаёт вопрос: "Разве не ясно, зачем?".У многих в стране есть ощущение, что происходит "что-то не то", да только не все рискуют откровенно делиться своими мыслями. Вот бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсети Х, что "сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть".Более того, по её словам, украинское общество приучают терпеть и коррупцию, и принудительную мобилизацию, приучают делать вид, что так и выглядит настоящая демократия.Что ж, всё по Оруэллу…* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Спор о том, кому "на откуп отдана Победа" и почему опасно воевать "в белых перчатках". Мнения экспертов"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

