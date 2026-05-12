Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS - 12.05.2026 Украина.ру
Если государства — члены Североатлантического альянса предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, наносящих удары по российской территории, такие действия можно расценивать как прямое объявление войны Москве. Об этом 12 мая сообщило издание InfoBRICS
2026-05-12T10:25
"Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в материале.
Авторы публикации рассматривают два вероятных сценария. Согласно первому, Киев направляет свой персонал в Прибалтику и Финляндию, откуда и производит запуски беспилотников.
По второму варианту, дроны взлетают с территории Украины и следуют через Польшу, что указывает на вовлеченность Варшавы, Хельсинки и прибалтийских республик в эскалацию.
"Это почти полдюжины государств — членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — подчеркивается в статье.
Как отмечает InfoBRICS, у России рано или поздно лопнет терпение, и она непременно ответит на эти действия. Напомним, с конца марта украинские дроны неоднократно залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих РФ.
В Таллине, однако, отрицали, что давали Киеву такое разрешение, и впоследствии потребовали от украинской стороны исключить подобные инциденты в будущем. Аналогичную позицию заняла Финляндия, на территории которой также находили дроны вблизи границы с Россией.
Таким образом, отмечают эксперты, страны НАТО оказываются в парадоксальной ситуации: официально отрицая прямое участие в конфликте, они фактически создают условия для использования своей инфраструктуры против России, что неизбежно ведет к ужесточению ответных мер со стороны Москвы.
Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.