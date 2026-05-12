Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/pochti-poldyuzhiny-chlenov-nato-napryamuyu-atakuyut-rossiyu-pishet-infobrics-1078833808.html
Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS
Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS - 12.05.2026 Украина.ру
Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS
Если государства — члены Североатлантического альянса предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, наносящих удары по российской территории, такие действия можно расценивать как прямое объявление войны Москве. Об этом 12 мая сообщило издание InfoBRICS
2026-05-12T10:25
2026-05-12T10:25
новости
россия
москва
киев
нато
брикс
украина
бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_0:25:1352:786_1920x0_80_0_0_a86d42ce1e576f886a4247de5fcbcd66.jpg
"Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в материале.Авторы публикации рассматривают два вероятных сценария. Согласно первому, Киев направляет свой персонал в Прибалтику и Финляндию, откуда и производит запуски беспилотников. По второму варианту, дроны взлетают с территории Украины и следуют через Польшу, что указывает на вовлеченность Варшавы, Хельсинки и прибалтийских республик в эскалацию.Как отмечает InfoBRICS, у России рано или поздно лопнет терпение, и она непременно ответит на эти действия. Напомним, с конца марта украинские дроны неоднократно залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих РФ.В Таллине, однако, отрицали, что давали Киеву такое разрешение, и впоследствии потребовали от украинской стороны исключить подобные инциденты в будущем. Аналогичную позицию заняла Финляндия, на территории которой также находили дроны вблизи границы с Россией.Таким образом, отмечают эксперты, страны НАТО оказываются в парадоксальной ситуации: официально отрицая прямое участие в конфликте, они фактически создают условия для использования своей инфраструктуры против России, что неизбежно ведет к ужесточению ответных мер со стороны Москвы.Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.
россия
москва
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_329157eedd23b01d3b0e840e7421c47b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, киев, нато, брикс, украина, бпла, бпла сегодня
Новости, Россия, Москва, Киев, НАТО, БРИКС, Украина, БПЛА, БПЛА сегодня

Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS

10:25 12.05.2026
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
ДзенTelegram
Если государства — члены Североатлантического альянса предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, наносящих удары по российской территории, такие действия можно расценивать как прямое объявление войны Москве. Об этом 12 мая сообщило издание InfoBRICS
"Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в материале.
Авторы публикации рассматривают два вероятных сценария. Согласно первому, Киев направляет свой персонал в Прибалтику и Финляндию, откуда и производит запуски беспилотников.
По второму варианту, дроны взлетают с территории Украины и следуют через Польшу, что указывает на вовлеченность Варшавы, Хельсинки и прибалтийских республик в эскалацию.
"Это почти полдюжины государств — членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — подчеркивается в статье.
Как отмечает InfoBRICS, у России рано или поздно лопнет терпение, и она непременно ответит на эти действия. Напомним, с конца марта украинские дроны неоднократно залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих РФ.
В Таллине, однако, отрицали, что давали Киеву такое разрешение, и впоследствии потребовали от украинской стороны исключить подобные инциденты в будущем. Аналогичную позицию заняла Финляндия, на территории которой также находили дроны вблизи границы с Россией.
Таким образом, отмечают эксперты, страны НАТО оказываются в парадоксальной ситуации: официально отрицая прямое участие в конфликте, они фактически создают условия для использования своей инфраструктуры против России, что неизбежно ведет к ужесточению ответных мер со стороны Москвы.
Между тем украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Подробности в ежедневном обзоре Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваКиевНАТОБРИКСУкраинаБПЛАБПЛА сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:40"Частный разговор": стало известно, какое обещание Зеленский дал Путину в 2019 году
10:33Штурмуют, усиливают применение беспилотников: украинский военкор рассказал об успехах ВС РФ в зоне СВО
10:25Почти полдюжины членов НАТО напрямую атакуют Россию, пишет InfoBRICS
10:02Бродячий цирк, но с довольно раздутой труппой: Киселев о европейском саммите в Армении
09:58Писториус приехал в Киев, чтобы готовить теракты против России - СМИ
09:50Еврокомиссия ищет, кто и чем будет вооружать Украину: чего ждать от новой "военной карты"
09:35Грузия публично признала, что Запад требовал от нее открытия "второго фронта" против России
09:26Эксперт Кнутов объяснил слова Путина о скором завершении СВО
09:20Европа созрела для разговора: от Макрона до Стубба — кто зовет Россию за стол
09:10Киев просит Европу о переговорах с РФ. Банковая перекрыта силовиками. Хроника событий на утро 12 мая
08:57Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве переговорщика с Россией от ЕС
08:20Главное за ночь 12 мая
08:00Андрей Муравьёв: 220 лет со дня рождения "простодушного крестоносца", спасшего Андреевскую церковь
07:55Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
07:27ПВО за ночь сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:10Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
07:00Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
06:50Зачем Зеленскому дали гарантии безопасности и чем это закончится? Эксперты о тревожном будущем Украины
06:40От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина
06:30Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
Лента новостейМолния