Вакаров раскрыл, кому на самом деле выгодна публикация "пленок Миндича"

Очередная волна публикации "пленок Миндича" на Украине выгодна олигарху Пинчуку, который хочет получить контроль над первым траншем ЕС в 7 млрд евро на производство дронов, распределяя его через свои структуры

2026-05-11T07:00

Также в этом заинтересованы антитрамповская часть американского истеблишмента, желающая продолжения войны, и британское правительство Стармера, которое тоже хочет получить куш от денег Евросоюза. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.По словам Вакарова, один из игроков, раскручивающих пленки Миндича, — олигарх Пинчук. Он сыграл важную роль в том, чтобы его выкормыш Федоров стал министром обороны Украины. Пинчук также поддерживает издание "Украинская правда" и другие группы Сороса, включая Центр противодействия коррупции, и профинансировал слив информации.Эксперт объяснил, что интерес Пинчука прост: поскольку Федоров занимает пост министра обороны, олигарх заинтересован в том, чтобы первый транш от Евросоюза в 7 млрд евро, выделенный на производство дронов, распределялся через подконтрольные ему структуры. Таким образом, он играет против Умерова и Зеленского.Ранее в украинских СМИ появились очередные "пленки Миндича" — записи, якобы компрометирующие высокопоставленных чиновников. Евросоюз ранее анонсировал выделение 7 млрд евро на производство дронов для Украины. Между различными группами влияния в Киеве идет борьба за распределение этих средств.Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.

