Вакаров раскрыл, кому на самом деле выгодна публикация "пленок Миндича" - 11.05.2026 Украина.ру
Вакаров раскрыл, кому на самом деле выгодна публикация "пленок Миндича"
Очередная волна публикации "пленок Миндича" на Украине выгодна олигарху Пинчуку, который хочет получить контроль над первым траншем ЕС в 7 млрд евро на производство дронов, распределяя его через свои структуры
Вакаров раскрыл, кому на самом деле выгодна публикация "пленок Миндича"

Очередная волна публикации "пленок Миндича" на Украине выгодна олигарху Пинчуку, который хочет получить контроль над первым траншем ЕС в 7 млрд евро на производство дронов, распределяя его через свои структуры
Также в этом заинтересованы антитрамповская часть американского истеблишмента, желающая продолжения войны, и британское правительство Стармера, которое тоже хочет получить куш от денег Евросоюза. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
По словам Вакарова, один из игроков, раскручивающих пленки Миндича, — олигарх Пинчук. Он сыграл важную роль в том, чтобы его выкормыш Федоров стал министром обороны Украины. Пинчук также поддерживает издание "Украинская правда" и другие группы Сороса, включая Центр противодействия коррупции, и профинансировал слив информации.
Эксперт объяснил, что интерес Пинчука прост: поскольку Федоров занимает пост министра обороны, олигарх заинтересован в том, чтобы первый транш от Евросоюза в 7 млрд евро, выделенный на производство дронов, распределялся через подконтрольные ему структуры. Таким образом, он играет против Умерова и Зеленского.
"Другой бенефициар — это антитрамповская часть американского истеблишмента. Это часть Демократической партии США, которая хочет продолжения войны. Пинчук им подыгрывает. Кроме того, есть еще один бенефициар — это британское правительство Стармера. Великобритания тоже хочет получить куш от денег Евросоюза, поэтому на саммите в Ереване премьер Стармер заявил, что Британия готова производить беспилотники у себя", — пояснил Вакаров.
Ранее в украинских СМИ появились очередные "пленки Миндича" — записи, якобы компрометирующие высокопоставленных чиновников. Евросоюз ранее анонсировал выделение 7 млрд евро на производство дронов для Украины. Между различными группами влияния в Киеве идет борьба за распределение этих средств.
Полный текст интервью Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
