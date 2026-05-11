Вакаров раскрыл, кому на самом деле выгодна публикация "пленок Миндича"
Очередная волна публикации "пленок Миндича" на Украине выгодна олигарху Пинчуку, который хочет получить контроль над первым траншем ЕС в 7 млрд евро на производство дронов, распределяя его через свои структуры
2026-05-11T07:00
Также в этом заинтересованы антитрамповская часть американского истеблишмента, желающая продолжения войны, и британское правительство Стармера, которое тоже хочет получить куш от денег Евросоюза. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.
По словам Вакарова, один из игроков, раскручивающих пленки Миндича, — олигарх Пинчук. Он сыграл важную роль в том, чтобы его выкормыш Федоров стал министром обороны Украины. Пинчук также поддерживает издание "Украинская правда" и другие группы Сороса, включая Центр противодействия коррупции, и профинансировал слив информации.
Эксперт объяснил, что интерес Пинчука прост: поскольку Федоров занимает пост министра обороны, олигарх заинтересован в том, чтобы первый транш от Евросоюза в 7 млрд евро, выделенный на производство дронов, распределялся через подконтрольные ему структуры. Таким образом, он играет против Умерова и Зеленского.
"Другой бенефициар — это антитрамповская часть американского истеблишмента. Это часть Демократической партии США, которая хочет продолжения войны. Пинчук им подыгрывает. Кроме того, есть еще один бенефициар — это британское правительство Стармера. Великобритания тоже хочет получить куш от денег Евросоюза, поэтому на саммите в Ереване премьер Стармер заявил, что Британия готова производить беспилотники у себя", — пояснил Вакаров.
Ранее в украинских СМИ появились очередные "пленки Миндича" — записи, якобы компрометирующие высокопоставленных чиновников. Евросоюз ранее анонсировал выделение 7 млрд евро на производство дронов для Украины. Между различными группами влияния в Киеве идет борьба за распределение этих средств.