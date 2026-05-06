https://ukraina.ru/20260506/vasil-vakarov-zelenskiy-ugrozhaet-dnyu-pobedy-chtoby-zastavit-rossiyu-poyti-na-peregovory--1078673239.html

Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры

Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры - 06.05.2026 Украина.ру

Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры

Зеленскому все равно, даже если погибнет половина населения Киева. Потому что он не представляет украинский народ, украинцы на сегодняшний день не подтвердили его полномочия. Зеленский, по сути, взял украинский народ в заложники и торгует им.

2026-05-06T19:30

2026-05-06T19:30

2026-05-06T19:30

интервью

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр федоров

тцк

вооруженные силы украины

ес

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/15/1031281513_22:0:867:475_1920x0_80_0_0_82f07d83eb24e4d2facfd98c535a43eb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров.Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.- Василь Дмитриевич, означает ли это заявление, что украинская сторона ведет подготовку к террористическим атакам во время празднования 9 Мая в России?- Кроме формального главы украинской дипломатии есть еще неонацист Стерненко*, советник министра обороны. Он еще больше усугубил заявление Сибиги, сказав, что ВСУ не намерены придерживаться режима перемирия с Россией 9 мая. Можно сказать, что это уже общая позиция Украины.При этом Украина не сообщает о том, что произошло в Джанкое, где от удара беспилотников погибли пять человек. То есть Украина, заявляя о перемирии, сама атакует наши территории. То есть угроза, которую в Ереване высказал Зеленский о том, что украинские дроны будут атаковать Красную площадь на День Победы реальна. Смысл его слов в том, что Украина, ВСУ играют в смертельную игру с Россией. Ужас этой провокации в том, что Зеленский даже заинтересован в том, чтобы мы ударили по центру Киева, чтобы в западных СМИ показали "убийство мирных жителей". Украинский режим пытается торговать страхом мирных людей в Киеве.- Патриотические круги в России тоже хотели бы увидеть более жесткие решения в отношении политических центров на Украине. Как такой массированный удар, если он будет нанесен, изменит переговорный фон вокруг Украины и обстановку в зоне СВО?- Риторика Зеленского в последние недели сводилась к тому, что Россия не выигрывает на поле боя. Сам Зеленский, министр обороны Федоров, командующий силами беспилотных систем Мадьяр, заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Елизаров, который раньше был продюсером программы "Свобода слова" Савика Шустера, все они в один голос говорят о том, что боевые действия нужно перенести на территорию России.Они хвалятся тем, что количество атак на территорию России в марте и апреле превысило число российских атак на территорию Украины. То есть "Птахи Мадьяра" атакуют на глубину в две тысячи километров.Зеленский даже утверждает, что благодаря этому давлению в России отменили прохождение техники на Параде. То есть Зеленский уже приписывает себе эту победу. И говорит о том, что давление на Россию надо усиливать. Это пропагандистская компания продолжается уже несколько недель. Зеленский пытается доказать, что таким образом Россию можно заставить пойти на переговоры.Я понимаю эмоции патриотически настроенных экспертов, которые призывают к немедленному ответу на действия Украины, возможно, даже ядерным оружием, но моя позиция заключается в том, что не нужно поддаваться на провокации таким образом.Ответ должен быть направлен против Зеленского и его окружения. Зеленскому все равно, даже если погибнет половина населения Киева. Потому что он не представляет украинский народ, украинцы на сегодняшний день не подтвердили его полномочия. Зеленский, по сути, взял украинский народ в заложники и торгует им.- Кому выгодна очередная волна публикации "пленок Миндича" на Украине?- Один из игроков, который раскручивает сейчас пленки Миндича, это олигарх Пинчук. Он сыграл важную роль в том, чтобы его выкормыш Федоров стали министром обороны Украины. Он же поддерживает издание "Украинская правда" и другие группы Сороса, в том числе Центр противодействия коррупции. Пинчук профинансировал слив этой информации.Его интерес очень простой. Поскольку Федоров занимает пост министра обороны, Пинчук заинтересован в том, чтобы первый транш от Евросоюза в 7 млрд евро, выделенные на производство дронов, распределялся через подконтрольные Пинчуку структуры. Естественно, что он играет против Умерова и Зеленского, то есть против уже выстроенных структур, которые ждут этих денег.Другой бенефициар это антитрамповская часть американского истеблишмента. Это часть Демократической партии США, которая хочет продолжения войны. Пинчук им подыгрывает.Кроме того, есть еще один бенефициар это британское правительство Стармера. Великобритания тоже хочет получить куш от денег Евросоюза, поэтому на саммите в Ереване премьер Стармер заявил, что Британия готова производить беспилотники у себя.- На Украине в последние дни идут задержания руководителей ТЦК в разных регионах на фоне анонсированной Зеленским реформы в украинской армии. К чему приведут эти процессы?- Цель министра оборона Федорова – убрать имиджевый негатив от действий ТЦК. Реформировать ТЦК, детище Зеленского, бесполезно. Такая попытка уже была в 2024 году. Поэтому задача Федорова простая – передать функции ТЦК полиции. Но внутреннюю борьбу на Украине никто не отменял. И глава МВД Украины Клименко не хочет принимать на себя эту функцию.Поэтому полиция совместно с СБУ проводит обыски в ТЦК, чтобы показать, что Федоров как реформатор наводит порядок в этой структуре, а во-вторых, полиция демонстрирует, что защищает общественный порядок и ей нельзя передавать полномочия ТЦК.*признан экстремистом в РФТакже на эту тему - Непарадный вид: что стоит за слухами о возможной атаке на Москву 9 мая

украина

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр федоров, тцк, вооруженные силы украины, ес, сша