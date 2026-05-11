Спор о том, кому "на откуп отдана Победа" и почему опасно воевать "в белых перчатках". Мнения экспертов

В экспертном сообществе обсуждают, может ли Киев напрямую вести переговоры с Москвой и была ли случайной отвратительная "клоунада" Зеленского по поводу празднования Дня Победы.

2026-05-11T06:10

Украинский юрист и политик Денис Невядомский считает, что поведение киевской верхушки и её хозяев в канун празднования Дня Победы (угрозы ударить по параду в Москве, троллинг Зеленского с "разрешающим" указом и пр.) не случайно, всё это имеет вполне определённую цель, очень важную для наших западных "партнёров". Это цель заключается в том, чтобы разрушить общую историческую память наших народов."Их задача — нивелировать всё хорошее, что было между нами. Взять историю, взять ножницы… этими ножницами начать кромсать, кромсать по живому, кромсать по памяти, кромсать по истории, по героике, по душам людей. В этом вся главная цель глобализма — национального самосознания нет, семейной традиции нет, культуры нет...", - сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту*.При этом стоит напомнить, что "кромсают" нашу общую историческую память давно, делают это продуманно и достаточно успешно, иначе нынешний конфликт был бы попросту невозможен.Но мы видим и сбои в этом разрушительном процессе. День Победы в этом мае многие отмечали и на Украине. В Киеве, в Одессе, в Харькове и в других городах люди несли цветы к мемориалам, презрев опасность, отдавая дань памяти героям вопреки позиции руководства киевского режима.Украинский политолог Андрей Ермолаев в связи с этим напомнил, что Украина была одной из самых пострадавших республик в ходе Великой Отечественной войны, напомнил, что война затронула практически каждую семью.Однако отметил, что в РФ, по его мнению, это уже не праздник скорби и примирения, но повод для демонстрации мощи, и празднование теперь стало "разъединяющим" - так, в праздничных мероприятиях часто подчёркиваются связь и преемственность победы над гитлеровской Германией с проводимой сейчас СВО.Отметим и мы, что в этом есть определённый смысл - ведь и те, кто сжёг людей в Одессе, кто перекрывал воду крымчанам, кто обстреливал Донбасс — они не скрывали и не скрывают, что примером для них в этих действиях являются именно фашисты. И, хотя это далеко не весь украинский народ, следует это помнить по обе стороны фронта. К сожалению, находящийся за пределами Украины (почему, кстати, если так все хорошо на Родине?) политолог Ермолаев либо намеренно, либо из-за политической недальнозоркости не видит это.В любом случае, Великая Отечественная война — это неотъемлемая часть истории Украины "и украинской политической нации", поэтому "эта история не должна отбрасываться в угол...", - подчеркнул Ермолаев в эфире канала Politeka.По его словам, получилось так, что украинская элита, политическая и интеллектуальная, по сути, "отдала Кремлю на откуп переосмысление и присвоение (истории — авт.) Советского Союза — с её (РФ — авт.) вариантом, при этом потеряло своё XX столетие".Хотя очень странно обвинять Россию в якобы присвоении истории Великой Отечественной войны, если на самой Украине фактически от нее отказались, разрушая памятники и мемориалы советским войнам.Относительно ситуации, сложившейся перед празднованием Дня Победы (угрозы Киева ударить по параду на Красной площади и ответные угрозы Москвы разрушить в таком случае центр самого Киева), Ермолаев отметил, что "даже в самых жестоких войнах должны быть определённые идеологические пределы…"."Но разыгрывать тему угрозы уничтожения всех и максимального количества жертв — мне кажется, это просто за пределами", - сказал политолог.Что касается того факта, что и на подконтрольной Киеву части Украины многие открыто отметили День Победы, то это можно объяснить тем, что у украинцев уже "слетают розовые очки" насчет Зе власти, а также всей западной клиентеллы" в стране, пишет телеграм-канал "Легитимный". По мнению авторов канала, люди уже увидели, что "все они" просто прятались за масками, но в реальности ненавидели этот праздник.А телеграм-канал ЗеРада опубликовал кадры Парада Победы, прошедшего в 2010 году в Киеве, отметив, что "это был последний парад, когда в одном строю прошли военнослужащие Украины и России, пронося свои флаги и знамёна по Крещатику".Тогда на Майдане много было цветов и радостных лиц. Но уже вскоре на том же Майдане глобалисты устроили госпереворот."И теперь, через всего 16 лет (после памятного парада 2010 года — ред.) в Украине нет ни Дня Победы, ни уважения к ветеранам той войны, а за советскую символику без разговоров сажают в тюрьму.А ещё, уже больше 4-х лет знамёна воинских частей армий Украины и России находятся на противоположных сторонах линии фронта самой настоящей войны, унесшей с обеих сторон уже больше миллиона (жизней). В Украине больше нет Конституции и демократии, но есть почти концлагерный режим жизни", - констатируют авторы канала.Относительно перемирия 9-11 мая любопытную деталь отметил находящийся в киевском СИЗО по обвинению в госизмене (недавно против него завели уже пятое по счёту уголовное дело) депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он ещё до объявления этого перемирия написал в своём телеграм-канале, что по этому вопросу "ни Путин, ни Трамп непосредственно к Украине и зеленскому (так в тексте — ред.)"... вообще не обращаются — ведут разговор между собой, давая сигнал о том, что теперь это новая форма разговора об Украине без Украины".Нардеп сделал вывод: "То, чего все так хотели избежать, усилиями зеленского — лидера европейского проекта "анти-Трамп" — стало реальностью".Добавим, что в Москве высказали свою позицию относительно возможности прямых переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам - "пусть (Зеленский — ред.) звонит" (если хочет о чём-то договориться с Россией — ред.). Он также рассказал, что о перемирии и обмене пленными с Украиной переговоры с американской стороной велись два дня.Что до перспективы переговоров с Киевом, то, возможно, и прямые звонки не помогут. Нужно ещё хотя бы минимальное доверие, а его-то и нет. Как заявил информационной службе канала "Вести" глава МИД РФ Сергей Лавров, представители киевского режима "никогда не были договороспособны", и такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.Многие считают, что Москве вовсе не стоит ждать никаких звонков от Зеленского, а надо бы уже что-то предпринимать в отношении него самого, равно как и в отношении других представителей киевского неонацистского руководства.Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук напомнил в интервью изданию Украина.ру, что "СССР физически уничтожал руководителей тех организаций, которые считались опасными"."Почему Зеленский до сих пор катается по всему миру, сея смуту и ведя переговоры с нашими соседями? Если у банды нет лидера, она сдувается", - сказал Полищук, приведя примеры из недавней истории. Он подчеркнул, что "война в белых перчатках сейчас приведёт к кровавым последствиям в будущем".Что касается текущего конфликта, то президент РФ Владимир Путин 9 мая в беседе с журналистами высказал мнение, что "дело идёт к завершению", добавив - "но всё-таки это серьёзная вещь".Он также подтвердил, что получил от посетившего Москву в День Победы премьер-министра Словакии Роберта Фицо "послание" от Зеленского — точнее, "особого послания там и не было", а были просто его слова о готовности провести личную встречу. По словам президента РФ, встреча с Зеленским возможна, "но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры...".Путин пояснил: "Нужно, чтобы специалисты поработали, всё сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договорённости полностью согласованы", а уже после этого "можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо поприсутствовать при подписании".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Сергей Зуев

