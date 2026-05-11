Не стоит считать Украину неграмотными бандеровцами, заявил военный эксперт

Пролеты БПЛА далеко в Россию – свидетельство того, что противник активно пользуется современными технологиями, которые постоянно совершенствуются. Об этом в беседе с изданием Украина.ру заявил генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов

2026-05-11T05:00

"Они атакуют роем: сначала пытаются каким-то образом обескровить нашу систему ПВО за счет мелких целей, а потом уже наносят серьезный удар — когда чувствуют, что появился воздушный коридор для прохождения на территорию России более мощных дронов", — описал технологию проведения атак экспертПо его словам, обычный БПЛА стоит от 5 до 20 тысяч долларов, а средства поражения нашей ПВО по цене значительно выше. Кроме того, ни для кого не секрет, что противник получает западное финансирование, на него работает весь Военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы.По его словам, Россия сегодня находится в состоянии гандикапа: один бежит, другой догоняет."Наша ошибка в том, что мы зачастую рассматриваем Украину как неграмотных бандеровцев. Но, напомню, в составе СССР она имела мощную авиационную промышленность: выпускала самолеты не только для Союза, но и всего мира. Поэтому призываю повернуться к противнику лицом и увидеть реальный потенциал ВПК Украины", — заявил эксперт.Полный текст интервью Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александра Михайлова о вызовах и решениях российской обороны читайте на сайте Украина.ру.

