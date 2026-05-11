Не стоит считать Украину неграмотными бандеровцами, заявил военный эксперт
Пролеты БПЛА далеко в Россию – свидетельство того, что противник активно пользуется современными технологиями, которые постоянно совершенствуются. Об этом в беседе с изданием Украина.ру заявил генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
"Они атакуют роем: сначала пытаются каким-то образом обескровить нашу систему ПВО за счет мелких целей, а потом уже наносят серьезный удар — когда чувствуют, что появился воздушный коридор для прохождения на территорию России более мощных дронов", — описал технологию проведения атак эксперт
По его словам, обычный БПЛА стоит от 5 до 20 тысяч долларов, а средства поражения нашей ПВО по цене значительно выше. Кроме того, ни для кого не секрет, что противник получает западное финансирование, на него работает весь Военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы.
"Поэтому, как следствие, каждый день у Киева появляются новые устройства и технологии, которые позволяют наводить беспилотники на цели даже на таких дальних расстояниях, как Урал", — заявил Михайлов.
По его словам, Россия сегодня находится в состоянии гандикапа: один бежит, другой догоняет.
"Наша ошибка в том, что мы зачастую рассматриваем Украину как неграмотных бандеровцев. Но, напомню, в составе СССР она имела мощную авиационную промышленность: выпускала самолеты не только для Союза, но и всего мира. Поэтому призываю повернуться к противнику лицом и увидеть реальный потенциал ВПК Украины", — заявил эксперт.