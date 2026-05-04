Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны

Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов объяснил изданию Украина.ру, как защитить военных руководителей и золотые умы России от уничтожения, а также прокомментировал готовность России к защите от дронов и терактов в преддверии Дня Победы.

2026-05-04T18:44

В ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 334 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России, сообщили 3 мая в канале MAX Минобороны РФ.— Александр Георгиевич, готова ли, на ваш взгляд, Россия к 9 маю в плане защиты от вражеских дронов?— Сам факт того, что мы будем проводить праздничный парад, — свидетельство, что мы готовы к всему. В принципе, даже в 1941-м году, в самый тяжелый период времени для нашей страны, когда фашисты стояли практически под Москвой, наши военные были готовы к организации парада. Поэтому, считаю, что сегодня об этом обывателям задумываться не стоит — российские военные все прагматично продумали и отработали. Уверен, все пройдет нормально.— Насколько, по-вашему, эффективно отключение мобильного интернета в таком случае? Например, есть версия, что пока он не работает, на города летят дорогие беспилотники стоимостью в 1 миллион долларов. Дешевые беспилотники в этих условиях не смогут достигнуть цели, потому что ограничены возможностями. Тем самым налет дронами на РФ сокращается...— Во-первых, я бы не стал идеализировать мобильный интернета как возможное средство наведения на цель, потому что многие беспилотники идут по внутренним маршрутизаторам, для них данный вид интернета абсолютно не нужен.Во-вторых, беспилотники, грубо говоря, летят не по Мегафону или МТС, а с использованием Starlink, который им, естественно, обеспечивает более точное наведение на цель. Тем более, мы живем в "прозрачном" обществе, и все объекты, цели по сути, нанесены на карту — найти их зачастую не так сложно.Поэтому, полагаю, что отключение мобильного интернета скорее рассчитано только на определенные классы беспилотников, как вы верно заметили, которые без этого наводиться на цели не могут.— Но, возможно, отключение этого вида связи сможет повлиять на предотвращение организации терактов и диверсий на территории России?— Убежден в том, что демонизация Интернета как средства войны лишена всякого смысла. Интернетом как таковым, особенно сетями, пользуются мошенники, а специальные службы в нем имеют определенный, не очень серьезный сегмент. Противник, имея доступ к нашим базам, может организовать противоправные действия с использованием обычного телефона — многие сталкивались с тем, что им звонил какой-нибудь мерзавец, обращаясь по имени-отчеству, да еще и номер паспорта называл. Это значит, что вся наша система, государственные и негосударственные базы данных, повторюсь, — все это очень прозрачно.— Дроны тем временем стали залетать в Россию совсем по-другому: и до Перми, и до Челябинска долетают, не говоря о Туапсе. Также ранее рекордный налет на территорию России составил 140 дронов в сутки, а в ночь на 3 мая 2026 года было заявлено об уничтожении свыше 330 БПЛА (по данным МО РФ — 334). Это было ожидаемо или все-таки нам где-то не хватает ресурсов и сил, чтобы противодействовать этому?— Прежде всего необходимо иметь ввиду, что любая война — это борьба технологий. Поэтому, когда мы с вами говорим о БПЛА, которые залетают настолько далеко в Россию, это свидетельствует не о том, что мы где-то что-то прозевали, а о том, что противник активно пользуется современными технологиями, которые постоянно совершенствуются.Тем более они атакуют роем: сначала пытаются каким-то образом обескровить нашу систему ПВО за счет мелких целей, а потом уже наносят серьезный удар — когда чувствуют, что появился воздушный коридор для прохождения на территорию России более мощных дронов. Плюс, вопрос "цена-качество": например, грубо говоря, обычный БПЛА стоит от 5 до 20 тысяч долларов, а средства поражения нашей ПВО по цене значительно выше.Кроме того, ни для кого не секрет, что противник получает западное финансирование, на него работает весь Военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы. Поэтому, как следствие, каждый день у Киева появляются новые устройства и технологии, которые позволяют наводить беспилотники на цели даже на таких дальних расстояниях, как Урал и так далее. Это вопрос к тому, что мы сегодня находимся в состоянии гандикапа: один бежит, другой догоняет.Так вот мы — догоняем. Наша ошибка заключается в том, что мы зачастую рассматриваем Украину как неграмотных бандеровцев, но, напомню, что в составе СССР она имела мощную авиационную промышленность: выпускала самолеты не только для Союза, но и всего мира. Поэтому, призываю повернуться к противнику лицом и увидеть реальный потенциал ВПК Украины.— То есть авиационный потенциал там еще сохранился?— Вряд ли он сохранился в том виде, как в советское время. Но, уверен, что эта отрасль сейчас активно развивается с использованием западных технологий — от которых нас оторвали, но Киеву они остались доступны.Знаете, мы, к сожалению, часто пользуемся услугами экспертов, которые плохо представляют современное состояние украинской научной мысли. Опять-таки подчеркну — не только украинской, но и западной. Поэтому рассматривать противника как дурака в лаптях не приходится. Это серьезный враг, который жил с нами в одном государстве и пользовался всеми возможностями его научно-технического прогресса.При этом необходимо иметь в виду, что украинцы переходят на роботизированные системы войны. Во-первых, ранее в сфере робототехнических средств войны у них работало 67 подразделений — сейчас их 167. Во-вторых, число закупаемых Украиной беспилотников, в том числе за рубежом, увеличилось в 2 раза. То есть мы должны представлять себе, что сегодня поступает на вооружение Украины.Повторюсь, мы имеем дело с серьезными и современными продуктами, в том числе в военно-техническом плане, которые выпускаются на Украине и в Европе.— А мы что?— Мы тоже делаем достаточно много, развиваем технологии подавления противника. Но тут важен постоянный прогресс, постоянное движение вперед. По мере развития современных технологий ведения войны, мы оказались в совершенно другом мире. Сегодня уже не требуются массовые атаки, как было во время штурма Кенигсберга, форсирования Днепра — война идет по иным лекалам. Это важный момент, на который необходимо обратить внимание.Еще один очень важный момент — это новый министр обороны Украины, который заявил, что его мало интересует освобождение территорий, а приоритет нужно сделать на уничтожение живой силы РФ. То есть они уже ставят цели по уничтожению 30 тысяч человек наших военных, и это серьезный не только демографический, но и психологический удар.Не случайно сегодня и Украина испытывает кадровый голод, а ТЦК ловят в кинотеатрах и спортивных залах людей для отправки на фронт. Это свидетельство того, что территорию захватить проще, когда человеческие ресурсы истощены.— Верховный Главнокомандующий поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и Военно-промышленного комплекса. Я слышала версию того, что имеет смысл расселить их в строго охраняемых и изолированных коттеджах, например, где-то в Подмосковье — где у них будет отдельная связь, охрана, КПП, режим пропусков, камеры и информационная безопасность. Все эти методики использовались еще с советских времен. Что вы думаете об этом?— Считаю, что советские методики практически утратили свое значение, потому что сегодня мы живем в совершенно ином мире. Во времена СССР можно было не предоставлять адреса и телефоны, "закрыть" их, а сейчас все данные настолько прозрачны, как я уже говорил.Например, когда я пришел служить в органы безопасности, даже мое близкое окружение не знало, где я работаю. Естественно, мои данные были закрыты в Центральном адресном бюро — конфиденциальность обеспечивали. Но тогда это было поставлено на поток.А так, конечно, важно решать вопросы, связанные с расселением людей, которые представляет для нас интерес: военных конструкторов, высокопоставленных начальников и руководителей военных ведомств. Да, вполне возможно для начала, на какой-то период времени размещать их в компактных местах, где можно обеспечить не только физическую, но и техническую безопасность.Но тут есть и обратная сторона: физическая защита не всегда решает проблему безопасности человека, который постоянно находится в публичном поле, передвигается по городу и так далее. Он, естественно, уязвим — независимо от того, сколько, так сказать, мы вокруг него поставим телохранителей.В то же время, даже если мы будем создавать некие кондоминиумы для высокопоставленных руководителей силовых ведомств, специалистов промышленных и конструкторских предприятий — это тоже частичное решение проблемы. Безусловно, человек, живущий на территории военного городка, обеспечен внутренней безопасностью. Но это опять-таки периметр, и при наличии новых средств поражения он может стать мишенью. Так что тут нужно работать и искать новые формы для защиты таких людей.Еще о технологиях современной войны — в материале "Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке". Выживет ли пехота на поле боя?

Анна Черкасова

