Германия хочет обвинить Россию в развязывании Второй Мировой, считает политолог Соколов
Германии скучно и одиноко на скамейке главных виновников развязывания Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов
2026-05-11T05:30
"Именно Россия является тем государством, которое немецкие представители хотя усадить рядом с собой. Но делают это опосредованно, поскольку немецкая историческая политика не настолько прямолинейна, как в некоторых государствах Восточной Европы, тем более в Прибалтике. Немцы не могут себе позволить открытый ревизионизм", — заявил эксперт.
По его словам, усаживать Россию на скамейку виновников немцы будут через релокантские организации, которые станут устраивать свои мероприятия 8 и 9 мая на территории Трептов-парка и других мемориалов, продвигая нарратив, который удобен для немецкого руководства.
"Эти мероприятия проводятся в том числе и с участием организаций, которые получают государственное финансирование. То есть немецкая сторона в этом вопросе предпочитает загребать жар чужими руками, оставаясь до поры до времени в тени", — пояснил политолог.
По его словам, релокантские организации в Трептов-парке будут проводить мероприятия, которые выставляют Советский Союз и Россию ответственным за развязывание Второй мировой войны, подменяя память победителя памятью побежденного.
"Это то, что желало бы видеть немецкое руководство, поставив на одну сторону и нацистскую Германию, и Советский Союз", — убежден Соколов.