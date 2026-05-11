2026 год станет годом наземных роботов на фронте — Анпилогов

В 2026 году на фронте произойдет новая технологическая революция — год наземных роботов, когда они будут применяться сотнями и тысячами, обеспечивая большую часть фронтового снабжения

2026-05-11T06:30

Дроновые технологии продолжают совершенствоваться, и летом Россия достигнет паритета, а осенью получит определенное преимущество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, дроновые технологии продолжают совершенствоваться. Эксперт выразил надежду, что по дронам на фронте в этом году произойдет то же самое, что в 2024 и 2025 годах: летом Россия достигнет паритета, а осенью получит определенное преимущество.В 2024–2025 годах на фронте произошел качественный скачок в применении FPV-дронов и тяжелых коптеров. Российская промышленность значительно нарастила производство беспилотников, что позволило достичь паритета, а затем и преимущества над ВСУ в этой сфере. Эксперты ожидают, что следующим этапом станет массовое применение наземных роботизированных комплексов.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.

