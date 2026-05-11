2026 год станет годом наземных роботов на фронте — Анпилогов
В 2026 году на фронте произойдет новая технологическая революция — год наземных роботов, когда они будут применяться сотнями и тысячами, обеспечивая большую часть фронтового снабжения
2026-05-11T06:30
Дроновые технологии продолжают совершенствоваться, и летом Россия достигнет паритета, а осенью получит определенное преимущество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, дроновые технологии продолжают совершенствоваться. Эксперт выразил надежду, что по дронам на фронте в этом году произойдет то же самое, что в 2024 и 2025 годах: летом Россия достигнет паритета, а осенью получит определенное преимущество.В 2024–2025 годах на фронте произошел качественный скачок в применении FPV-дронов и тяжелых коптеров. Российская промышленность значительно нарастила производство беспилотников, что позволило достичь паритета, а затем и преимущества над ВСУ в этой сфере. Эксперты ожидают, что следующим этапом станет массовое применение наземных роботизированных комплексов.
06:30 11.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета FPV-дронов на Запорожском направлении
В 2026 году на фронте произойдет новая технологическая революция — год наземных роботов, когда они будут применяться сотнями и тысячами, обеспечивая большую часть фронтового снабжения
Дроновые технологии продолжают совершенствоваться, и летом Россия достигнет паритета, а осенью получит определенное преимущество. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
По словам Анпилогова, дроновые технологии продолжают совершенствоваться. Эксперт выразил надежду, что по дронам на фронте в этом году произойдет то же самое, что в 2024 и 2025 годах: летом Россия достигнет паритета, а осенью получит определенное преимущество.
"Мне кажется, что 2026 год мы будем называть годом наземных роботов, когда они будут применяться сотнями и тысячами, обеспечивая большую часть фронтового снабжения, которое ранее осуществлялось вручную, с помощью гужевого транспорта или все более уязвимой бронетехники", — пояснил Анпилогов.
В 2024–2025 годах на фронте произошел качественный скачок в применении FPV-дронов и тяжелых коптеров. Российская промышленность значительно нарастила производство беспилотников, что позволило достичь паритета, а затем и преимущества над ВСУ в этой сфере. Эксперты ожидают, что следующим этапом станет массовое применение наземных роботизированных комплексов.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
