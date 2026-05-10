"Вдали от Родины" vs. "Ставка больше, чем жизнь": как поляки студию Довженко плагиатили

В конце 50-х годов прошлого века крайней популярностью пользовался роман украинского писателя Юрия Дольд-Михайлика "И один в поле воин". Его моментально разметали с полок магазинов, а в библиотеках люди месяцами ждали пока освободится книга. И вот в 1959 году было принято решение экранизировать роман на киностудии им. Довженко

2026-05-10T16:00

Выбор этот был вполне закономерным, так как его автор был украинцем, родился на Полтавщине, и вообще свои книги писал на украинском языке. На русский их потом переводила его жена Елена Россельс.Юрий Петрович Михайлик родился в 1903 году, так что его детство пришлось на время Гражданской войны. После её завершения он окончил Кобеляцкое коммерческое училище, в 1925 году — Днепропетровский институт народного просвещения. До того, как стать писателем, он сменил несколько профессий – работал директором детской колонии, затем журналистом, был главным редактором Украинской студии кинохроники, а с 1937-го года и уже до самой эвакуации в Среднюю Азию – Киевской. Свои статьи и произведения он сначала подписывал псевдонимом "Дольд" (по-шведски "скрытый", "тайный"), а потом вообще взял себе фамилию Дольд-Михайлик, под которой и остался в истории. После войны работал в газете "Радянська Україна", на издательской работе, писал сценарии к кинофильмам.Роман впервые издали в 1956 году. Потом, уже сильно позже выхода книги и премьеры фильма по ней вышли продолжения: "У чёрных рыцарей" (1964) и "Гроза над Шпрее" (1965). Интересны всплывшие уже 70-е годы обстоятельства его появления.У Юрия Петровича был младший брат Василий 1921 года рождения. Перед войной тот учился в Харьковском химинституте, затем по ускоренной программе закончил Харьковское пехотное училище и был направлен командовать взводом в 269-й полк 134-й стрелковой дивизии 19-й армии. Её в первые дни войны перебросили эшелонами с Северного Кавказа в Черкасскую область, но оттуда отправили в район Витебска. Уже к 16 июля армия оказалась в оперативном окружении и в следующие дни из него пробивалась. В этих боях у деревни Иваньково Руднянского района Смоленской области Василия и взяли в плен, и после нескольких месяцев голода, холода и издевательств отправили в рабочий батальон.В декабре 1942 года в батальон приехали четверо: два немецких офицера и два русских коллаборанта в звании фельдфебелей. Они отбирали людей, которых позже начнут называть "власовцами". На тот момент для борьбы с партизанами формировалась рота в составе 6-го армейского корпуса вермахта. Всего отобрали 120 человек, среди которых оказался и младший Михайлик. Уже в январе 1943 года на базе роты стали формировать сразу целый 406-й остбатальон. Вскоре его подразделения стали использовать в боях против партизан, действовавших в Смоленской области. Василия в марте поставили командовать отделением. Командирские должности в батальоне и ротах занимали немецкие офицеры, но у них были помощники из русских, которые "ретранслировали" приказы остальному личному составу и ночевали, в отличие от немцев, вместе с ним в казармах.При охране дороги между городом Демидово и деревней Акатово подразделение Михайлика задержало двух немцев, которые давали партизанам информацию, что позволяло тем совершать диверсии. В июне он уже выслужился до унтер-офицерского звания и был переведён в 3-ю роту батальона, однако долго там не прослужил. Её бросили в бой, и буквально за несколько часов она потеряла более половины своего состава, причём немцы подозревали, что значительная часть солдат просто разбежалась.Батальон отправили в Витебск, а оттуда эшелоном на юг Франции в местечко Безье, куда он прибыл 25 сентября 1943 года. Там Василий вскоре получил звание фельдфебеля, затем, в июле 1944 года, стал лейтенантом, получил под командование взвод. В мае его наградили немецкой медалью "За храбрость".Во Франции русских коллаборантов использовали для борьбы с местными партизанами "маки". Затем 406-й остбатальон перебросили на север Италии, где действовали уже итальянские коммунистические партизанские отряды – Гарибальдийские бригады. Там роту Михайлика расформировали. Он получил назначение на должность ординарс-офицера штаба батальона, а потом получил под начало другую роту. В 1945 году после капитуляции Германии попал в плен к американцам.Василий Петрович решил покончить с собой, но ему помешали, отправили самолётом в Москву. Там его судили за измену Родине, однако смертного приговора не вынесли. Он отсидел, после освобождения женился. Уже после его смерти в октябре 1974 года его вдова жительница Москвы Мария Андреевна Михайлик подала заявление о том, что её муж являлся советским разведчиком, работавшим под псевдонимом Вилли Клярринг №17919. Подтверждений тогда этому получено не было. №17919 фигурирует в документах только как номер полевой почты 406-го остбатальона. Так что достоверных данных был младший брат писателя Дольд-Михайлика разведчиком, или же просто предателем, нет. Но вот то, что именно его рассказы послужили первоосновой для романа "И один в поле воин", а затем и для его экранизации "Вдали от Родины" – в этом нет никаких сомнений.По сюжету немцы на территории Франции разрабатывают какое-то супер-оружие. Чтобы выяснить, какое именное, заполучить его техническую документацию и уничтожить производство, советское командование внедряет к немцам под видом сына работавшего на территории Германии немецкого агента барона фон Гольдринга своего разведчика Григория Гончаренко. Он настолько хорошо усваивает свою легенду, что друг его "отца" полковник Вилли Бертгольд после проведённых допросов и проверок становится целиком и полностью уверенным, что к нему через линию фронта действительно перебежал Генрих фон Гольдринг – немецкий барон и обладатель миллионного состояния, друг детства его дочери Лоры и её потенциальный будущий муж.Экранизировать роман доверили Лесю (Алексею) Швачко, и на этот выбор повлиял автор сценария Дольд-Михайлик. Они хорошо знали друг друга ещё по довоенной работе на киностудии. Швачко работал сначала у Довженко и других режиссёров ассистентом, потом перешёл к самостоятельной режиссуре документальных фильмов. После войны он вернулся на студию и в 50-е стал снимать уже и художественные киноленты, причём последнюю из них, "Кровавый рассвет" (1956), как раз по сценарию Дольд-Михайлика.На главную мужскую роль Швачко пригласил актёра Ленинградского театра драмы им. Пушкина Вадима Медведева. Это был очень известный и популярный советский актёр второй половины 50-х. В 1954 году он снялся на Ленфильме в одной из главных ролей в культовом для СССР фильме "Большая семья" о династии потомственных судостроителей. Работа во "Вдали от Родины" стала 13-й. Причём, благодаря аристократической внешности, роли предлагали ему разноплановые и очень интересные. В 1955 году в "Двенадцатой ночи" по Шекспиру он сыграл герцога Орсино, в экранизации "Евгения Онегина" (1958) – главного героя.На главную женскую роль влюблённой в главного героя француженки-подпольщицы Моники Тарваль пригласили актрису Московского драматического театра на Малой Бронной Зинаиду Кириенко. Главного антагониста советского разведчика, офицера абвера гауптмана Заугеля талантливо изобразила восходящая звезда советского кинематографа Михаил Казаков. Сделавший его невероятно популярным фильм "Человек амфибия" (1961) сняли через год.Походящую натуру "французского" города ассистенты режиссёра Швачко нашли в Таллинне. Фильм получился очень динамичным, наполненным острыми сюжетными ситуациями, красивыми женщинами, кровожадными и циничными, но немного туповатыми немецкими офицерами. Критики потом дружно выговаривали его создателям, что они, в погоне за зрелищностью, не смогли или не захотели показать борьбу умов и нервов нашего разведчика и немецкой контрразведки.Совершенно не был показан процесс превращения украинца Гончаренко в немецкого барона: в то, как он перенимал вражеские привычки, умение держаться, как решалась ситуация с отпечатками. В один из остросюжетных моментов немцы берут их у русского разведчика, делая вид, что существуют в природе отпечатки Генриха фон Гольдринга, взятые у него в детстве перед отъездом семьи в Советскую Россию. На самом деле их нет – им нужна реакция перебежчика.В сегодняшнее время окончательной и бесповоротной победы развлекательного кино подобная критика смотрится несколько странновато, а тогда в стране болели за то, чтобы кинематограф не отуплял, а развивал аудиторию. С этим у "Вдали от Родины" имеются некоторые проблемы, а вот со зрелищностью для непритязательного зрителя времён оттепели было всё в порядке, отчего его и ждал оглушительный успех. Фильм собрал более 41,9 млн. зрителей, стал одним из лидеров проката 1960 года и 5-м за всю историю киностудии им. Довженко. Его премьера состоялась в Киеве 9 мая 1960 года в ознаменование 15-й годовщины Великой Победы. Всесоюзный прокат стартовал 17 июня.Успех советских коллег заинтересовал польских кинематографистов – роман Дольд-Михайлика и довженковский фильм пользовались в Польше также немалой популярностью. В результате польские чиновники обратились к режиссёру Янушу Моргенштерну с предложением сделать адаптацию для польского телевидения, в которой героем-разведчиком стал бы поляк. Товарищи режиссёра сценаристы Анджей Шипульский и Збигнев Сафьянов, работая под псевдонимом Анджей Збых, с 1964 года стали выдавать "на гора" одну за другой 14 серий теле-спектакля, который Моргенштерн оперативно экранизировал, после чего они с оглушительным успехом с января 1965 по февраль 1967 года выходили на польском телеканале TVP. На волне успеха телеспектакля в 1967-68 годах был снят 18-серийный телефильм, который с немалым успехом транслировался уже на территории СССР. Подавляющее большинство зрителей, включая вашего покорного слугу, даже не подозревало, что у него есть советские корни. Но это отнюдь не портит ни фильм "Вдали от Родины", ни польский сериал, которые мы рекомендуем при случае посмотреть – они того стоят.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, великая отечественная война, вторая мировая война, франция, германия, москва, кино, польша, кинематограф, фильм, роман, писатель, сценарий, 1960-е, киностудия им. довженко, актер, режиссер