https://ukraina.ru/20260510/nas-probovali-pereubedit-no-my-ne-pozvolili-stevandich-o-davlenii-zapada-na-serbiyu-1078782224.html

Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию

Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию - 10.05.2026 Украина.ру

Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию

Республика Сербская продолжит развивать культурные, экономические и хозяйственные связи с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины Ненад Стевандич

2026-05-10T08:00

2026-05-10T08:00

2026-05-10T08:00

новости

запад

россия

санкт-петербург

госдума

нато

украина.ру

сербия

республика сербская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/51/1019495138_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e8bd7c12e4f781aaa961e008ac771c24.jpg

По словам политика, уже подписан ряд соглашений с Госдумой РФ, работают межведомственные рабочие группы, есть соглашения с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. 10 мая делегация из Санкт-Петербурга приезжает в Баня-Луку, где открываются Дни Санкт-Петербурга."У нас проходит и Бессмертный полк, в нем участвуют мои коллеги-парламентарии", — рассказал Стевандич.Эксперт отметил, что у Республики Сербской налаженное сотрудничество в сфере энергетики."Благодаря этому цена газа в Боснии и Герцеговине очень низкая. Вот такой парадокс — даже те, кто хотел бы ввести санкции против России (имею в виду бошнякское руководство), пользуется самым дешевым газом в Европе", — заявил Стевандич.Политик подчеркнул, что Республика Сербская зарекомендовала себя в качестве партнера благодаря приверженности статусу военно-нейтральной страны.Говоря о Милораде Додике, политик отметил, что Запад пытался его сместить разными судебными решениями, но безуспешно."Додик — это единственный лидер Республики Сербской, которого Запад не смог сместить с власти. Ранее они сместили Радована Караджича, военачальника Ратко Младича, Биляну Плавшич. Впервые им не удалось кого-то сместить. Додик сегодня на Параде Победы в Москве. Он не только "на коне", но еще и в самолете", — резюмировал Стевандич.Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.

запад

россия

санкт-петербург

сербия

республика сербская

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, санкт-петербург, госдума, нато, украина.ру, сербия, республика сербская