Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию
Республика Сербская продолжит развивать культурные, экономические и хозяйственные связи с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины Ненад Стевандич
Республика Сербская продолжит развивать культурные, экономические и хозяйственные связи с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины Ненад Стевандич
По словам политика, уже подписан ряд соглашений с Госдумой РФ, работают межведомственные рабочие группы, есть соглашения с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. 10 мая делегация из Санкт-Петербурга приезжает в Баня-Луку, где открываются Дни Санкт-Петербурга.
"У нас проходит и Бессмертный полк, в нем участвуют мои коллеги-парламентарии", — рассказал Стевандич.
Эксперт отметил, что у Республики Сербской налаженное сотрудничество в сфере энергетики.
"Благодаря этому цена газа в Боснии и Герцеговине очень низкая. Вот такой парадокс — даже те, кто хотел бы ввести санкции против России (имею в виду бошнякское руководство), пользуется самым дешевым газом в Европе", — заявил Стевандич.
Политик подчеркнул, что Республика Сербская зарекомендовала себя в качестве партнера благодаря приверженности статусу военно-нейтральной страны.
"Мы не хотим присоединяться к НАТО ни при каких условиях и не позволяем Боснии и Герцеговине туда вступить. Мы не позволяем, чтобы кто-то принимал за нас решения. Нас пробовали переубедить", — пояснил Стевандич.
Говоря о Милораде Додике, политик отметил, что Запад пытался его сместить разными судебными решениями, но безуспешно.
"Додик — это единственный лидер Республики Сербской, которого Запад не смог сместить с власти. Ранее они сместили Радована Караджича, военачальника Ратко Младича, Биляну Плавшич. Впервые им не удалось кого-то сместить. Додик сегодня на Параде Победы в Москве. Он не только "на коне", но еще и в самолете", — резюмировал Стевандич.
Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.
