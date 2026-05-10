https://ukraina.ru/20260510/nas-probovali-pereubedit-no-my-ne-pozvolili-stevandich-o-davlenii-zapada-na-serbiyu-1078782224.html
Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию
Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию - 10.05.2026 Украина.ру
Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию
Республика Сербская продолжит развивать культурные, экономические и хозяйственные связи с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины Ненад Стевандич
2026-05-10T08:00
2026-05-10T08:00
2026-05-10T08:00
новости
запад
россия
санкт-петербург
госдума
нато
украина.ру
сербия
республика сербская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/51/1019495138_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e8bd7c12e4f781aaa961e008ac771c24.jpg
По словам политика, уже подписан ряд соглашений с Госдумой РФ, работают межведомственные рабочие группы, есть соглашения с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. 10 мая делегация из Санкт-Петербурга приезжает в Баня-Луку, где открываются Дни Санкт-Петербурга."У нас проходит и Бессмертный полк, в нем участвуют мои коллеги-парламентарии", — рассказал Стевандич.Эксперт отметил, что у Республики Сербской налаженное сотрудничество в сфере энергетики."Благодаря этому цена газа в Боснии и Герцеговине очень низкая. Вот такой парадокс — даже те, кто хотел бы ввести санкции против России (имею в виду бошнякское руководство), пользуется самым дешевым газом в Европе", — заявил Стевандич.Политик подчеркнул, что Республика Сербская зарекомендовала себя в качестве партнера благодаря приверженности статусу военно-нейтральной страны.Говоря о Милораде Додике, политик отметил, что Запад пытался его сместить разными судебными решениями, но безуспешно."Додик — это единственный лидер Республики Сербской, которого Запад не смог сместить с власти. Ранее они сместили Радована Караджича, военачальника Ратко Младича, Биляну Плавшич. Впервые им не удалось кого-то сместить. Додик сегодня на Параде Победы в Москве. Он не только "на коне", но еще и в самолете", — резюмировал Стевандич.Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.
запад
россия
санкт-петербург
сербия
республика сербская
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/51/1019495138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_759e7ef37b17355578fca821cc5e1c67.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, санкт-петербург, госдума, нато, украина.ру, сербия, республика сербская
Новости, Запад, Россия, Санкт-Петербург, Госдума, НАТО, Украина.ру, Сербия, Республика Сербская
Нас пробовали переубедить, но мы не позволили: Стевандич о давлении Запада на Сербию
Республика Сербская продолжит развивать культурные, экономические и хозяйственные связи с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины Ненад Стевандич
По словам политика, уже подписан ряд соглашений с Госдумой РФ, работают межведомственные рабочие группы, есть соглашения с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. 10 мая делегация из Санкт-Петербурга приезжает в Баня-Луку, где открываются Дни Санкт-Петербурга.
"У нас проходит и Бессмертный полк, в нем участвуют мои коллеги-парламентарии", — рассказал Стевандич.
Эксперт отметил, что у Республики Сербской налаженное сотрудничество в сфере энергетики.
"Благодаря этому цена газа в Боснии и Герцеговине очень низкая. Вот такой парадокс — даже те, кто хотел бы ввести санкции против России (имею в виду бошнякское руководство), пользуется самым дешевым газом в Европе", — заявил Стевандич.
Политик подчеркнул, что Республика Сербская зарекомендовала себя в качестве партнера благодаря приверженности статусу военно-нейтральной страны.
"Мы не хотим присоединяться к НАТО ни при каких условиях и не позволяем Боснии и Герцеговине туда вступить. Мы не позволяем, чтобы кто-то принимал за нас решения. Нас пробовали переубедить", — пояснил Стевандич.
Говоря о Милораде Додике, политик отметил, что Запад пытался его сместить разными судебными решениями, но безуспешно.
"Додик — это единственный лидер Республики Сербской, которого Запад не смог сместить с власти. Ранее они сместили Радована Караджича, военачальника Ратко Младича, Биляну Плавшич. Впервые им не удалось кого-то сместить. Додик сегодня на Параде Победы в Москве. Он не только "на коне", но еще и в самолете", — резюмировал Стевандич.