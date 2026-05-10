Может ли закон сохранить традицию?

На этой неделе в СМИ появилась информация об идее проектирования "Большого русского образа", призванного конструировать и транслировать смыслы и ценности, способствующие формированию у человека правильных убеждений и мировосприятия, а соответственно, и оптимистичного взгляда в будущее

Высказанная идея является частью большого дискурса борьбы за сохранение и культивирование традиционных ценностей. В последние месяцы мы могли наблюдать особенную активизацию этого направления: в публичном поле появляется множество идей и инициатив, направленных на укрепление традиционных ценностей, защиту молодежи от развращения и влияния иностранной пропаганды и формирование собственных каналов распространения взглядов, соответствующих нашим традициям.Так, для охраны традиционных ценностей ограничениям подвергаются кинематограф, литература и стриминговые сервисы. Появляются идеи о создании "кибердружин" и "медиапатрулей" для защиты подрастающего поколения от негативных социальных явлений. Была сформирована инициатива о создании прокатных удостоверений для компьютерных игр по аналогии с фильмами. Список предлагаемых и уже предпринятых мер, аналогичных этим, можно дополнять ещё долго, но тенденция к защите традиционных ценностей с помощью норм права очевидна, и по отношению к ней сформировались поляризованные позиции.Часть экспертов, публицистов и просто обычных людей позитивно воспринимает законодательное регулирование в этой сфере. С их точки зрения, государство должно активнее осуществлять свои просветительские и воспитательные функции, чтобы оградить население от рискованных, опасных или попросту неправильных взглядов. Правильные же идеи и ценности должны распространяться централизованно, что будет способствовать общенациональному консенсусу, позитивному восприятию мира и, в конечном счете, процветанию России.Люди, разделяющие эту позицию, как правило, считают, что индивидуальные возможности отдельно взятого человека по фильтрации и обработке информации сильно ограничены и он не всегда может отличить правду от лжи и хорошее от плохого. В этом нет ничего удивительного, так как отдельно взятый человек не может быть специалистом в каждой сфере и подвергать сомнению и проверке любую информацию, которую видит. Государство же призвано стать универсальным и всемогущим фильтром, который благодаря своим огромным возможностям и ресурсам очищает информационное пространство от сомнительных тезисов, идей, воззрений и предложений.Другая часть населения и специалистов занимает диаметрально противоположную позицию. В государственной риторике о традиционных ценностях они усматривают пропагандистские намерения, а в декларируемом стремлении защитить человека – желание контролировать его мышление. С их точки зрения, государственное вмешательство в область ценностей и традиций всегда и неизбежно ведет к жестким ограничениям свободы слова, нарушениям прав человека, остановке общественного развития и, в конце концов, к формированию тоталитарного государства.Сторонники этой позиции часто соглашаются с тезисом о неспособности человека фильтровать всю поступающую ему информацию, но интерпретируют его иначе. Так, в соответствии с их взглядами, человек, принимающий на веру то или иное утверждение, автоматически берет на себя риск того, что оно окажется ложным или вредным, и в случае ошибки несёт полную ответственность за свою доверчивость. При этом человек сохраняет свою свободу и независимость от решений государства.На деле оба подхода крайне противоречивы. Сторонники первого предпочитают игнорировать как возможность допущения ошибки государством, которая при полном контроле за информационным пространством рискует стать фатальной, так и существенные издержки от обеспечения процесса контроля. Сторонники второго, рассуждая об уникальной личности и идентичности каждого человека, упускают из внимания пропагандистские возможности негосударственных сил, которые, хотя и не могут полностью контролировать информационное пространство из-за постоянной конкуренции, всё равно стремятся откусить свой кусок пирога и заразить своей точкой зрения лояльную аудиторию, фактически лишая её той самой свободы и независимости. Для того же, чтобы найти оптимальный подход, сначала необходимо понять, что из себя представляют традиционные ценности, как они формируются и эволюционируют.Традиции являются устойчивыми формами взаимодействия людей в обществе, способом сделать людей более предсказуемыми и понятными друг для друга. Масштаб и разнообразие социальных взаимодействий слишком огромны, чтобы охватить каждое из них с помощью рационального мышления, поэтому, когда при общении и сотрудничестве людей возникают похожие ситуации, они постепенно становятся вариантом нормы и превращаются в традиции, упрощая донельзя сложные межчеловеческие отношения. Традиции же, которые прошли испытание временем и доказали свою безусловную полезность для общества, обретают характер ценности.Находясь в обществе, человек усваивает традиционные ценности автоматически, благодаря своей социальной природе. Семейные ценности ребёнок усваивает с детства. Находясь в семье и видя, как родители общаются с ним и между собой, он воспринимает это как норму, которую запоминает и будет воспроизводить в будущем уже в собственной семье. Играя и общаясь со сверстниками, он учится правилам взаимодействия в коллективе: когда надо уступить, поделиться и пойти на компромисс, а когда, наоборот, занять жесткую позицию и настоять на своём. В будущем это станет основой ценностей индивидуализма и коллективизма (обычно они рассматриваются как ценности-антагонисты, но на самом деле человек в определенной степени разделяет и ту, и другую одновременно). Патриотизм формируется постепенно, начиная с разговоров о государстве в семье и уроков истории и обществознания в школе, заканчивая собственным опытом взаимодействия с государством: видя эффективность государства и небезразличие ведомств к нему как к гражданину, человек начинает ощущать в государстве особую ценность.Таким образом, традиционные ценности человек усваивает и позже воспроизводит под влиянием среды, в которой живет. Изменения среды провоцируют соответствующие изменения в ценностях и традициях. Из этого совершенно очевидно, что правовые нормы не могут быть основой их защиты: если ценность не сформировалась в процессе развития личности, её нельзя сформировать, издав для этого отдельный указ. Но в то же время становятся понятными механизмы, с помощью которых государство может способствовать формированию определенных ценностей у населения.Ключ лежит в создании условий, когда следование традиционным ценностям повышает благосостояние как отдельно взятого человека, так и всего общества в целом. Традиции изначально формируются как способ оптимизации межчеловеческих отношений, и если устойчивые формы этих отношений продолжат приносить плоды, традиции сохранятся. Обеспечение счастливого детства, возможности развития личности, понятных и простых механизмов взаимодействия с государством, социальных гарантий и устойчивой занятости – сложный и затратный, но наиболее эффективный путь культивирования традиционных ценностей.В этом случае не понадобится устанавливать жесткий контроль над информационным пространством, заниматься цензурой и возводить традицию в ранг закона. Человека, искренне разделяющего определенный набор ценностей, практически невозможно переубедить в их верности, поэтому он самостоятельно будет отметать чуждые и опасные идеи, используя свои ценностные ориентиры в качестве универсального фильтра.Российский уровень патриотизма и сплочения населения во время Крымской весны и, в особенности, после начала СВО показывает, что граждане России в массе своей разделяют традиционные ценности без всякой правовой санкции со стороны государства. Западная пропаганда не достигает своей цели, а подвергается насмешкам и издёвкам со стороны большинства населения, потому что не проходит его ценностный фильтр. Мы уже смогли создать благоприятную среду, способствующую распространению традиционных ценностей, что стало залогом стойкости нашего общества.Если же ценности закрепляются с помощью правовых норм, это лишает их традиционного характера и делает искусственными. По этому пути пошел Запад. Со временем это привело страны Запада к вырождению: разрушился институт семьи, критически снизился уровень патриотизма среди населения, общество пошло по пути предельной атомизации. Правовое закрепление заставило ценности деградировать, поскольку оно нарушило процесс их естественного появления, развития и эволюции. Добиться искренней веры большинства населения в искусственные ценности тоже практически невозможно, что в конечном счете привело Запад к этике постмодерна, которая окончательно стерла стрелку морального компаса.Россия стоит на распутье, находясь в точке выбора, где крайне важно осознать разницу между законом и традицией, правовой нормой и ценностью. Традиции тем и хороши, что формируются обществом и проверяются временем.

Арсений Ищенко

