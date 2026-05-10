https://ukraina.ru/20260510/minsk-prizval-berlin-k-dialogu-i-napomnil-o-tragedii-proshlogo-1078793252.html
Минск призвал Берлин к диалогу и напомнил о "трагедии прошлого"
Белоруссия выразила готовность вернуться к переговорам с Германией. Об этом 10 мая сообщает агентство БелТА со ссылкой на интервью заместителя министра иностранных дел Белоруссии Игоря Секреты немецкой газете Berliner Zeitung
2026-05-10T09:48
В то время как официальный Минск констатирует отсутствие активной роли Берлина в нормализации ситуации, белорусская дипломатия сделала шаг навстречу. Заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил о готовности страны возобновить взаимоуважительный диалог с Германией.По словам дипломата, Минск открыт к переговорам, которые позволили бы начать "распутывать проблемные узлы" не только в двусторонних отношениях, но и в связях с Европейским союзом в целом. Секрета подчеркнул, что Белоруссия стремится именно к такому конструктивному формату взаимодействия.Примечательно, что в ходе беседы замминистра обратился к исторической риторике. Он напомнил об опыте Второй мировой войны, заявив, что та трагедия обязывает нынешнее поколение сделать всё возможное, чтобы избежать нового масштабного противостояния. По его мнению, уроки прошлого должны стать моральным ориентиром.Тем не менее, Секрета констатировал, что Берлин пока не демонстрирует желаемой для Минска позиции. "Мы бы хотели, чтобы немецкая дипломатия сыграла консолидирующую, а не конфронтационную роль в возрождении отношений. А пока этого не наблюдается от слова "совсем"", — резюмировал дипломат. 9 мая на площади Победы в Минске прошли торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятий стали ветераны, представители общественных объединений и активисты движения "Бессмертный полк". Подробнее в материале День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади ПобедыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинцы пока не готовы к протестам. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
