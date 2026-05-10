"Киеву будет только хуже": в Европе готовятся к диалогу с Москвой, пока Украина чувствует себя преданной
Таким образом политик прокомментировал заявление главы Евросовета Антониу Кошты, который на днях сообщил, что лидеры стран союза обсуждают возможность начала диалога с Москвой. По словам Филиппо, многие европейские политики ранее подталкивали Украину к срыву мирных соглашений, однако теперь внезапно заговорили о необходимости переговоров."Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией", — заявил французский политик.Выступая в Европейском университетском институте во Флоренции 8 мая, глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о подготовке лидеров стран ЕС к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Конкретные сроки и условия такого диалога не уточнялись.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин о перемирии и не только. Хроника событий на утро 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
"Киеву будет только хуже": в Европе готовятся к диалогу с Москвой, пока Украина чувствует себя преданной

10:59 10.05.2026
 
Украина испытывает чувство разочарования после того, как в Евросоюзе активизировалась риторика о подготовке к возможным переговорам с Россией. Такое мнение 10 мая в эфире своего YouTube-канала выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Таким образом политик прокомментировал заявление главы Евросовета Антониу Кошты, который на днях сообщил, что лидеры стран союза обсуждают возможность начала диалога с Москвой. По словам Филиппо, многие европейские политики ранее подталкивали Украину к срыву мирных соглашений, однако теперь внезапно заговорили о необходимости переговоров.
"Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией", — заявил французский политик.
Выступая в Европейском университетском институте во Флоренции 8 мая, глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о подготовке лидеров стран ЕС к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Конкретные сроки и условия такого диалога не уточнялись.
