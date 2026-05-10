Ищенко объяснил, почему Европа поддержала санкции Зеленского против Израиля - 10.05.2026 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Европа поддержала санкции Зеленского против Израиля
Израиль становится для Европы инструментом давления на США на фоне растущего разрыва между союзниками. Исламизация Евросоюза и стремление занять место Вашингтона на Ближнем Востоке подталкивают европейцев к враждебной позиции в отношении еврейского государства
Ищенко объяснил, почему Европа поддержала санкции Зеленского против Израиля

Израиль становится для Европы инструментом давления на США на фоне растущего разрыва между союзниками. Исламизация Евросоюза и стремление занять место Вашингтона на Ближнем Востоке подталкивают европейцев к враждебной позиции в отношении еврейского государства
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам Ищенко, инициатива ЕС поддержать санкции Зеленского против Израиля вызвана несколькими факторами. Во-первых, это исламизация Европы, где растет число избирателей, поддерживающих антиизраильскую политику.
Во-вторых, Израиль является союзником США, и, подрывая его позиции, Европа бьет по американским амбициям, стремясь сама занять более влиятельное место на Ближнем Востоке.
"Учитывая все это и вступив в конфликт с США, Европа бьет по их союзникам. А Израиль — это их ближайший союзник на Ближнем Востоке", — пояснил Ищенко.
Эксперт отметил, что разрыв между США и Европой, начавшийся по инициативе Америки, теперь становится необратимым, и европейцы ищут способы теснить Вашингтон.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
