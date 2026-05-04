Ростислав Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере - 04.05.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере
2026-05-04T07:00
Ростислав Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере

07:00 04.05.2026
 
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Владимир Зеленский пригрозил санкциями властям Израиля после того, как в Хайфе пришвартовались суда с российским зерном из исторических регионов, которые киевский режим считает "оккупированными". Позднее к этой истории присоединился Евросоюз.
- Ростислав Владимирович, с Зеленским тут все понятно. А европейцам это зачем?
- Тут есть несколько моментов.
В Евросоюзе на уровне общественности стало меняться отношение к Израилю. И дело даже не только в том, что СМИ в режиме реального времени транслируют бомбардировки Газы с гибелью мирных граждан. Просто Евросоюз наполнен мусульманами-мигрантами, а мусульмане выступают единым фронтом против Израиля. Конечно, есть какие-то страны, которые пытаются с Израилем договариваться, но все это заканчивается тем, что они с ним начинают враждовать.
Условно говоря, мир с Израилем – это лишь тактический ход, чтобы занять позицию получше. А вражда с Израилем – это нормальное состояние.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Повторюсь, исламизация Европы привела к тому, что там появилось огромное количество избирателей, которые поддерживают политиков, неблагоприятно настроенных по отношению к Израилю. И если раньше на Западе доминировало еврейское лобби, то сейчас там доминирует исламское лобби.
Но главное – это то, что Израиль является союзником США, и только через США является союзником всего остального Запада. Сейчас Запад именно для США обеспечивает присутствие на Ближнем Востоке. При этом весь остальной Запад от Турции до Британии не против США там подвинуть и пошире усесться. В этом плане подорвать американские амбиции путем давления на Израиль – самое милое дело.
Посмотрите, как США пытаются подорвать наши позиции, нанося удары по странам, которые придерживаются нейтралитета в отношении России. Другие делают то же самое. Это объективный результат разрыва между США и Европы. Этот разрыв происходил по инициативе США. Но и Европа понимает, что он будет необратим и при Трампе, и после Трампа. Невозможно с разгона перевернуть американскую позицию по отношению к Евросоюзу.
Кстати, демократы, начиная с Обамы, списывали Израиль со счетов и переориентировались на арабов. Даже Трамп эту политику полностью изменить не смог, несмотря на то, что в его окружении полно людей, симпатизирующих Израилю. И точно так же не получится полностью изменить политику Трампа в отношении Европы: она поддерживается не только реднеками из степей Техасщины, но и серьезными американскими финансово-промышленными группами, которые считают, что сотрудничество с Европой невыгодно США чисто по экономическим соображениям. Они говорят, что надо съесть Европу, чтобы сохранить потенциал США на международную арену.
Учитывая все это и вступив в конфликт с США, Европа бьет по их союзникам. А Израиль – это их ближайший союзник на Ближнем Востоке.
- МИД РФ выразил протест послу Германии из-за того, что депутат Бундестага встретился в Киеве с террористом Ахмедом Закаевым*. Должны ли мы, помимо чисто дипломатических мир, как-то иначе реагировать на то, что Украина и Запад пытаются подорвать нашу внутреннюю стабильность?
- Тот же Израиль по вполне объективным причинам считал террористами Организацию освобождения Палестины, которые действительно совершали теракты против израильтян даже в Европе. Однако СССР их поддерживал: и финансово, и вооружением, и на своих базах тренировал. Израиль по этому поводу возмущался, но это ничем не заканчивалось.
При этом мы выражали США протесты, когда они поддерживали афганских инсургентов, воевавших против СССР. Как поймали какого-нибудь американского инструктора, так сразу говорили: "Как нехорошо. Это же официальный представитель ЦРУ. Это не какой-то там бизнесмен, который поехал повоевать". США отвечали: "Офицер ЦРУ? А, точно. Сейчас вспомним, что он там делал". И на этом все заканчивалось.
Сейчас то же самое будет. Думаете, представители Запада в первый раз встречаются с чеченской диаспорой? В той же Турции, которой так нужен российский газ, чеченская диаспора вольготно себя чувствует. Да и в странах Залива они неплохо себя чувствуют, хотя мы с ними поддерживаем неплохие отношения.
Каждое государство преследует свою политику: "Вы не признаете – мы признаем. Мы не признаем – вы признаете". Так всегда было. Просто в стародавние времена, когда не было телевидения и интернета, это было не так заметно.
- Франция и Польша собираются проводить совместные ядерные учения на восточном фланге НАТО. В их планах отработка ударов по целям в России. Насколько всерьез можно воспринимать Евросоюз как самостоятельную политическую силу?
- Воспринимать их надо всерьез. Это самостоятельная политическая сила. У них даже свое ядерное оружие есть – французское. Может быть, его не так много, как у Китая, но его достаточно, чтобы доставить России крупные неприятности.
Кроме того, Евросоюз – это 500 миллионов населения и не до конца убитая экономика, которую пока еще можно восстановить. Опыт военно-экономического возрождения у них есть: и у Германии при Гитлере, и у всей Европы после войны. Да и той же России не так много потребовалось времени, чтобы выбраться из катастрофы 1990х и вернуть себе статус великой державы.
Повторюсь, со всем этим надо считаться. Тем более, Евросоюз не скрывает своего намерения проводить агрессивную политику в отношении России. Получится у него это или нет – неважно. Но чтобы у него это гарантированно не получилось, нам надо мобилизоваться и блокировать его возможности.
*внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
