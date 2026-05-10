"Европа сыграла на измождение России, но изматывается сама": Стевандич о войне на Украине - 10.05.2026 Украина.ру
"Европа сыграла на измождение России, но изматывается сама": Стевандич о войне на Украине
"Европа сыграла на измождение России, но изматывается сама": Стевандич о войне на Украине

17:30 10.05.2026
 
Война на Украине между братскими славянскими народами возникла из-за того, что там ошибочно решили: Запад — друг больше, чем Россия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич
По словам политика, он искренне надеется на установление мира. Эта война пожирает время, ресурсы, жизни. Европа не выдержит.
"Неолибералы, которые сидят в брюссельских канцеляриях, все еще поддерживают антироссийскую истерику на высоком уровне. Но объективно в Европе закрываются компании, жизнь дорожает. Люди не позволят, чтобы в будущем Европа распрощалась с привычным уровнем жизни из-за политики, которая уже четыре года не дает никаких результатов", — пояснил Стевандич.
Эксперт подчеркнул, что за это время Россия не ослабла. Умные люди боятся Россию еще больше, так как боятся ее возможного ответа на постоянные провокации.
"Я абсолютно уверен, что Россия все эти годы реагировала сдержанно, так как берегла мир на планете. Но любая страна в первую очередь должна защищать сначала себя, а потом других", — заявил Стевандич.
Политик обратил внимание на недавние местные выборы в Великобритании, которые показывают, что осознание приходит ускоренными темпами. Франция возвращается к доктрине суверенизма, которая приведет к компромиссу с Россией. В Германии укрепляет позиции "Альтернатива для Германии".
"В Европе политическая сцена весьма пестрая. С другой стороны, Россия организована снизу до верха по одному и тому же принципу, здесь нет места для раскола, в отличие от Европы. Евразия разваливается, потому что Европа не хочет компромисса с Россией. Но если ты не хочешь компромисса, что тогда хочешь?" — резюмировал Стевандич.
Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
