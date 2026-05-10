"Европа сыграла на измождение России, но изматывается сама": Стевандич о войне на Украине

Война на Украине между братскими славянскими народами возникла из-за того, что там ошибочно решили: Запад — друг больше, чем Россия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич

2026-05-10T17:30

По словам политика, он искренне надеется на установление мира. Эта война пожирает время, ресурсы, жизни. Европа не выдержит."Неолибералы, которые сидят в брюссельских канцеляриях, все еще поддерживают антироссийскую истерику на высоком уровне. Но объективно в Европе закрываются компании, жизнь дорожает. Люди не позволят, чтобы в будущем Европа распрощалась с привычным уровнем жизни из-за политики, которая уже четыре года не дает никаких результатов", — пояснил Стевандич.Эксперт подчеркнул, что за это время Россия не ослабла. Умные люди боятся Россию еще больше, так как боятся ее возможного ответа на постоянные провокации.Политик обратил внимание на недавние местные выборы в Великобритании, которые показывают, что осознание приходит ускоренными темпами. Франция возвращается к доктрине суверенизма, которая приведет к компромиссу с Россией. В Германии укрепляет позиции "Альтернатива для Германии"."В Европе политическая сцена весьма пестрая. С другой стороны, Россия организована снизу до верха по одному и тому же принципу, здесь нет места для раскола, в отличие от Европы. Евразия разваливается, потому что Европа не хочет компромисса с Россией. Но если ты не хочешь компромисса, что тогда хочешь?" — резюмировал Стевандич.Полный текст интервью Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов читайте на сайте Украина.ру.

