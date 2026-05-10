Михаил Поликарпов: России надо настраиваться на то, что воевать на Украине придется еще минимум два года

Никакого краха военной системы Украины не видно. Деньги, как мы и предполагали, она получила. Переговоры заглохли. Поэтому России нужны мобилизационные рывки. Мобилизация общества, мобилизация экономики, мобилизационные меры с целью увеличения численности личного состава на ЛБС

2026-05-10T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах, а также о наемниках и ЧВК Михаил ПоликарповРанее начальник Инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко сообщил, что они начали в срочном порядке оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Якобы это делается для того, чтобы не допустить прорыва российских войск с Северо-Украинского направления. При этом за такой линией обороны оказывается Чернигов и половина Сумской областей.- Михаил Аркадьевич, в чем смысл этих фортификационных сооружений, если мы в случае освобождения Сум можем их свернуть, двигаясь строго с востока на запад?- Сам не понимаю. Я бы на их месте выстраивал оборону по Десне, чтобы встречать наше наступление со стороны Брянской области. Десна – это хороший рубеж. Но, видимо, предполагается, что мы сможем добиться успехов севернее Сум, поэтому они выстраивают такой резервный вариант линий. Я все-таки думаю, что это либо дезинформация, либо коррупция. Это нелогично. Притом, что Украина все-таки старается действовать логично и оперативно.В частности, в марте противник впервые запустил по нашим регионам дронов самолетного типа больше, чем мы по ним запускаем "Гераней". В этом плане они добились количественного перелома. Это тревожный звонок. Дело в том, что значительная часть этих дронов все-таки изготавливаются на Украине. Получается, что мы не можем вывести это производство из строя.- Почему вы думаете, что большая часть дронов производится на Украине, а не на специальных заводах в Прибалтике?- Конечно, какой-то перенос мощностей за пределы Украины был. Но эти дроновые заводы надо все же рассматривать как часть подготовки Европы к войне с Россией. Получится у них или нет – не знаю, но соответствующую инфраструктуру в Прибалтике они действительно создают. Чем быстрее мы победоносно завершим войну на Украине, тем больше шансов, что начнется война с Европой.Единственный наш плюс последнего времени состоит в том, что мы стали навешивать не четыре, а шесть УМПК к ФАБу. Количество сбросов авиабомб выросло. Но нужно понимать, что эти шесть бомб полетят туда же, куда и четыре – по одной цели. По некоторым данным, до недавнего времени мы сбрасывали около 10 тысяч УМПК в месяц. Это где-то 300 бомб в сутки при 75 самолетовылетов. Это много, но пока к кардинальным переменам на фронте не приводит.Видимо, для них сейчас маловато достойных целей.- Насколько я понимаю, основной запас ФАБов мы сейчас расходуем на Константиновку.- Не уверен, что мы на Константиновку прям все тратим. Часть их них идет на Харьковскую и Сумскую области, где у нас тоже есть продвижение.В любом случае тенденции не самые приятные. Наступление идет медленно. Никакого краха военной системы Украины не видно. Деньги, как мы и предполагали, она получила. Переговоры заглохли. К заявлениям Трампа всерьез уже никто не относится. Я бы даже сказал, что сегодняшнее устройство – это однополярный мир с биполярным расстройством.Есть еще одна интересная новость. У нас в результате обмена вызволили археолога Бутягина из польской тюрьмы. Насколько я понимаю, с каждой стороны было три спецслужбиста и два гражданских, которых взяли за компанию. Конкретно по Бутягину была спецоперация по его захвату для пополнения обменного фонда. Об этом прямо заявил Туск. Его выступление можно было бы послушать на YouTube, если бы его у нас не блокировали. То есть надо готовиться к тому, что любой более-менее известный человек, который выезжает за границу, может рассматриваться западными спецслужбами как цель для захвата.Также на Украине создали БТР "Скиф" на базе М-113. Они готовятся к долгой войне. Денег, которые получил Зеленский, на два года точно хватит.Теперь я бы хотел коснуться внутриполитической российской повестки – продолжение блокировки Telegram и ее целесообразности.У нас был WhatsApp*. Всем понятно, что он контролируется западными спецслужбами, поэтому его использование преступно и недопустимо. Тем не менее, отделения "Вагнер" в 2022 и 2023 годах набирали людей именно через этот мессенджер. Контора, которая якобы играла в секретность и безопасность, сливала персональные данные своих бойцов противнику. Потом мы говорили, что недопустимо использовать WhatsApp* чиновниками. Но они это делали, пока мессенджер не заблокировали. При этом за его использование ни один чиновник не был наказан. Я не слышал, чтобы кого-то уволили или посадили. А это было бы очень полезно. Трудно представить, какую важную информацию они могли слить на автомате.Идем дальше.Когда во время налетов дронов отключают мобильный интернет, у нас отключаются не все сервисы. В частности, отключается приложение "Сбербанка", а приложение "Альфа-банка" продолжает работать. Как это понимать?Изначально все эти планы по поводу создания суверенного интернета звучали очень здраво. Лично я думал, что это будет северокорейский вариант, когда у нас будет внутренний интернет, а внешние каналы будут подконтрольны властям: либо разрешительными, либо за большие деньги. Отсюда у нас обсуждалась идея с 3,5 тысячами рублей за гигабайт иностранного трафика, чтобы закон можно было нарушать только богатым людям.Северокорейский вариант был бы не самым худшим. К примеру, в Иране этой системы не было, и они были вынуждены отключить интернет вообще, что нанесло огромный ущерб экономике страны. Я бы даже сказал, что наше нынешнее запретительство – это следствие того, что происходит в Иране. И все-таки, северокорейский вариант у нас работать не будет, потому что нет замкнутой системы. Люди будут выезжать в ту же Белоруссию, где все работает. И у нас до сих пор можно купить телефон со среднеазиатской симкой, которая в роуминге дает доступ к запрещенным сайтам без всяких VPN.Зато у нас на блокировку VPN собираются потратить около 40 миллиардов рублей – это больше, чем полмиллиарда долларов. При этом полной блокировки VPN не предполагается. Я вижу в этом грандиозную аферу. Если коррупцию на ремонте дороги еще можно заметить по отчетности или по состоянию полотна, то степень блокировки VPN ты никак не проверишь, потому что это носит чисто виртуальный характер.Короче говоря, у нас не выполняют свои прямые обязанности и борются с ветряными мельницами.Возьмем ту же историю с YouTube. Можно же было заблокировать откровенно вражеские каналы, но у нас заблокировали все подряд, чтобы раскачать VK-видео и RUTUBE, но никакого импортозамещения не получилось. К примеру, я на YouTube смотрю образовательные программы и сценки "Уральских пельменей", которых на отечественных платформах нет. Получается, что у нас банят нормальных юмористов, которые публично поддерживают СВО.Люди этого не понимают. Они думают, что у нас борются не с западными спецслужбами, а с собственным народом. Ходят слухи, что предатели во власти специально хотят создать социальное напряжение к осенним выборам, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Я все же думаю, что тут дело в жадности и непрофессионализме. Наверху понимают, что это дико злит народ. И мне кажется, что к выборам будут некоторые послабления с заменой руководителей профильных ведомств и полным их ребрендингом.Выборы в Госдуму уже в сентябре. На них надо с чем-то идти. Победоносного завершения СВО мы к тому моменту не добьемся. Поэтому я думаю, что наше руководство скажет волшебное слово, и все это запретительство прекратится.- Вернемся к фронту. Что делать с налетами на наши дальние регионы? Полностью переделывать всю систему ПВО? Или создавать параллельную с ней антидроновую составляющую?- ПВО надо серьезно заниматься.В чем проблема налетов на Усть-Лугу и на Туапсе? В том, что налеты со стороны моря трудно отражать мобильными огневыми группами. Их надо размещать перед объектом, а на море это сделать невозможно. Отсюда и претензии по поводу того, что Эстония предоставляет украинским дронам свое воздушное пространство. Они летят по российской территории над Псковским и Чудским озерами, делают петлю в сторону Финского залива, и где-то там заходят на эстонскую территорию.По этой же причине украинцы не смогли сбивать иранские беспилотники в Персидском Заливе: на встречных курсах их дроны-перехватчики попасть не могут, а мобильные огневые группы спереди не поставишь.- Алексей Чадаев предлагает вывозить дроны-перехватчики прямо в море на безэкипажных катерах.- Звучит логично. Но Черное и Балтийские моря не всегда спокойные. Там бывают шторма. В отличие от Персидского залива. Почему в Персидском заливе они это не сделали? Видимо, не хватило времени и мозгов.Дроны, которые летят со стороны моря, видно издалека. Их можно заранее уничтожать с помощью зенитных автоматических пушек. Это может быть эффективно и нынешними средствами, если будет достаточно бойцов, техники и боеприпасов. Да, тут важна координация. Но для координации не надо отключать мобильный интернет.Наверху понимают это ситуацию, потому что к ним поступает много сигналов с мест. Надеюсь, оптимальное решение будет найдено. Смогли же украинцы как-то сбивать "Калибры", которые летели на Одессу со стороны моря. Они установили мобильные огневые группы на дорогах вдоль моря. Чешская зенитная техника с автоматической пушкой и парой ракет типа "Стрелы" перемещалась туда, куда летел "Калибр", а потом встречали его. "Калибр" — это медленная ракета, которую хорошо видно. После этого мы перестали заниматься "калибровкой" Одессы. Туда бьют "Искандеры" и "Кинжалы". Вот их можно сбивать только "Пэтриотом".Удары "Геранями" тоже продолжатся. Они дешевле и менее заметны на радарах. Ими легче бить стаями, чтобы они летели с разных направлений. Рой "Гераней" отбить сложнее, чем пару "Калибров".- По поводу дронов на фронте. Есть мнение, что в этом году произойдет то же самое, что в 2024 и 2025 годах: летом мы достигнем паритета, а осенью получим определенное преимущество. Так ли это?- Думаю, да. Дроновые технологии на СВО живут три месяца. Военно-инженерная мысль в части этого соревнования "щита" и "меча" развивается. Правда, украинцы в некотором плане оказались более продвинутыми. Киевский режим возглавляют более молодые люди, которые, при поддержке Запада, превратили дроны в супероружие, пока у нас их воспринимали как игрушку. Разница поколений, когда нужно быстро следить за техническим прогрессом, все же имеет значение.- Насчет бронетранспортера "Скиф". Насколько это поможет Украине улучшить механизацию своих линейных подразделений и различных пожарных команд?- У них с автомобильным парком проблем нет – у них есть проблемы с водителями. Когда мы будем выбивать украинский транспорт, надо стараться сделать так, чтобы шофер попал на больничную койку на как можно больший срок. Но понятно, что это нельзя сделать одним ударом. Мы можем накрыть стоянку грузовиков в тылу, но вряд ли попадем по располаге, где спят дальнобойщики. Тут потребуется длительная кропотливая работа. Но она даст результат. Видео, когда от украинских солдат осталась кожа да кости, потому что им не могут доставить пайки – это очень хороший аргумент. Это означает, что мы добились паралича логистики.- "Бабы-Яги" могут обеспечивать им логистику, несмотря на нашу иронию по поводу "пипеточного снабжения".- Могут. Но "Бабы-Яги" мы тоже сбиваем. Да и в целом стену дронов можно преодолеть."Мавики", которые летают в обе стороны, имеют не очень большую дальность. Места их запуска можно вычислить и уничтожить. С дронами-камикадзе сложнее, потому что у них больше дальность и они могут работать с более глубокого тыла. Их места запуска вычислить сложнее. Но можно добиться паралича разведывательных вылетов, чтобы дроны-камикадзе не знали, какие цели поражать.Это мне говорят сами ребята на фронте.Проблема в том, что весь наш опыт СВО не систематизирован и не кодифицирован. Кто у нас зачастую обучает новобранцев? Инструктора, которые воевали два-три года назад. По нынешним меркам это целая вечность. Поэтому на фронте бойцам всему приходится учиться заново. А тактические приемы, которым их обучали, могут отличаться. В зависимости от воинских частей и направлений.Военная система не очень гибкая. У нас до сих пор нет нового устава. Выживаемость личного состава зависит от того, насколько быстро они сами смогут приспособиться к конкретным условиям, которые регулярно меняются.- Так каким же образом можно написать новые уставы, если на СВО все быстро меняется?- Устав – это надстройка над базой. Он должен основываться на общих тактических принципах СВО. И людей на фронте раздражает, что им сверху отправляют указания, когда теория оторвана от практики. Война продолжается. Конца ей не видно. Нам нужны мобилизационные рывки. Мобилизация общества, мобилизация экономики, мобилизационные меры с целью увеличения численности личного состава на ЛБС.- И по поводу ситуации на ЛБС. Картографические ресурсы подтвердили, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец между Святогорском и Красным Лиманом. Может ли это через какое-то время привести к тому, что ситуация на фронте изменится коренным образом?- Бои за Яровую шли достаточно долго. То мы зайдем, то нас потеснят. Такой резкий рывок на левый берег Северского Донца мог быть дерзкой операцией тактического уровня. То, что мы форсируем реку именно на этом участке, не ожидал никто.Лично я думал, что мы зайдем в Красный Лиман либо со стороны Щурово (обходя его), либо после взятия Рай-Александровки, Николаевки и Райгородка (блокируя переправы). И этот рейд действительно получился внезапным. Мы настолько привыкли к тому, что наше продвижение идет по принципу "Два шага вперед – шаг назад", что не ожидали, что мы сможем неожиданно перепрыгнуть через реку. Для ВСУ это стало сюрпризом.Конечно, не стоит забегать вперед. Наверняка противник сейчас предпримет контратаки. Если нашим войскам придется отойти на наш левый берег, к этому надо будет отнестись спокойно. Но если нам удастся укрепить и расширить этот плацдарм, мы сможем отсечь Красный Лиман с запада и завязать бои непосредственно за Славянск.Само по себе это не перевернет ход войны. Ход войны перевернется, если мы прорвемся к Райгородку. В этом случае ВСУ быстро придется уходить из Красного Лимана. А поскольку там сидит приличная группировка, ее уход не останется без последствий. Когда у тебя все пути отрезаны, тебе придется уходить, побросав матчасть. И, конечно, это серьезно бьет по воинскому духу.А если боевой дух падает на полшестого, то возможны новые позитивные изменения на других участках.* Принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией

Кирилл Курбатов

