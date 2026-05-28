Зеленский плюнул в лицо каждому поляку - экс-премьер

14:55 28.05.2026
 
Владимир Зеленский своим решением назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*" сознательно оскорбил Варшаву, заявил в соцсети Х экс-премьер Польши Лешек Миллер
"Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно", — написал он.
Миллер подчеркнул, что это решение Зеленского является "чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь".
Накануне Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Подробнее о наименованиях - в материале Символичный хаос: на улице УПА* в Полтаве образовалась "вечная" свалка, которую не могут устранить на сайте Украина.ру.
* Запрещенные на территории России террористические организации.
