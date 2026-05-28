https://ukraina.ru/20260528/armiya-rossii-nastupaet-na-krasnolimanskom-napravlenii-1079542552.html

Армия России наступает на Краснолиманском направлении

Армия России наступает на Краснолиманском направлении - 28.05.2026 Украина.ру

Армия России наступает на Краснолиманском направлении

Продолжаются боевые действия в районе Красного Лимана. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-05-28T20:00

2026-05-28T20:00

2026-05-28T20:00

спецоперация

россия

красный лиман

кировск

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048203944_329:518:3046:2047_1920x0_80_0_0_bef3ae6a5cb6283384b3895ac1e85aca.jpg

ВС РФ увеличивают зону контроля на северных подступах к Красному Лиману и продвинулись от Ставков на 1,5 км. Тем самым они стремятся замкнуть кольцо с остатками групп противника, которые находятся западнее Кировска (Заречного).На этом участке есть два крупных укрепления ВСУ возле балки, по которым сейчас активно работают российские войска дронами, авиации и артиллерией. Операторы 25-й армии ВС РФ регулярно уничтожают большие дроны противника, которыми осуществляется минирование и доставка провианта.ВСУ от Голубых Озер пытаются атаковать в западный район Красного Лимана к ж/д переезду Зеленый Клин. При этом используют наземные роботы для подвоза боеприпасов - их уничтожают. По линии боевого соприкосновения: почти весь Красный Лиман в серой зоне. Западная окраина под контролем ВСУ, часть восточной и южной под контролем ВС РФ.Со стороны Ставков контроль узкой полосой до самого города под российским контролем. С южной стороны ВС РФ продвигаются по ново массиву к Щуровской трассе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились Путин и Токаев, заявления Шойгу. Итоги 28 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

красный лиман

кировск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, россия, красный лиман, кировск, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, наступление вс рф, всу, потери всу, разгром всу