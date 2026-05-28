Армия России наступает на Краснолиманском направлении
Продолжаются боевые действия в районе Красного Лимана. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-05-28T20:00
Армия России наступает на Краснолиманском направлении

Продолжаются боевые действия в районе Красного Лимана. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал "Дневник Десантника"
ВС РФ увеличивают зону контроля на северных подступах к Красному Лиману и продвинулись от Ставков на 1,5 км. Тем самым они стремятся замкнуть кольцо с остатками групп противника, которые находятся западнее Кировска (Заречного).

На этом участке есть два крупных укрепления ВСУ возле балки, по которым сейчас активно работают российские войска дронами, авиации и артиллерией. Операторы 25-й армии ВС РФ регулярно уничтожают большие дроны противника, которыми осуществляется минирование и доставка провианта.
ВСУ от Голубых Озер пытаются атаковать в западный район Красного Лимана к ж/д переезду Зеленый Клин. При этом используют наземные роботы для подвоза боеприпасов - их уничтожают.
По линии боевого соприкосновения: почти весь Красный Лиман в серой зоне. Западная окраина под контролем ВСУ, часть восточной и южной под контролем ВС РФ.

Со стороны Ставков контроль узкой полосой до самого города под российским контролем. С южной стороны ВС РФ продвигаются по ново массиву к Щуровской трассе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
