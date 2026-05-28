Россия может себе позволить большое финансирование ИИ - Путин
© telegram ukr_2025_ru РИА Новости
Развитие искусственного интеллекта требует большого финансирования и Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Президент России выступил на Евразийском экономическом форуме и высказался о перспективах развития ИИ.
Главные тезисы:
🟦 Россия одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ.
🟦 Россия осознает, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат.
🟦 ИИ уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, в перспективе это может коснуться и работников среднего звена.
🟦 Сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, реален.
🟦 Нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а лучше использовать их как драйвер экономического роста.
