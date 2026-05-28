Украинский министр обороны Федоров продолжает требовать деньги

Недавно назначенный министром обороны Украины Михаил Фёдоров любит тратить деньги и живёт в виртуальной реальности, считают в Верховной Раде. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T20:09

По итогам презентации украинской реформы мобилизации нардепы поняли главное. Мнение сформулировал нардеп Артём Каптелов."После его выступления я понял одно – он любит тратить деньги. Потому что там все измеряется миллиардами и триллионами. И это главное в теме. Все выглядит красиво, масштабно и очень виртуально. Создается впечатление, что человек живет где-то между презентациями и компьютерными симуляторами, а не в реальности", - сказал парламентарий.Он отметил, что коллеги из Днепра (вероятно, переименованного города Днепропетровска) "подтвердят - ни на один наш конкретный вопрос мы так и не получили ответа". "И, судя по всему, дальше будет только сложнее и хуже", - резюмировал украинский парламентарий.Ранее он столь же резко критиковал предшественников Фёдорова на министерском посту, обвеявшихся в некомпетентности и коррупции.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились Путин и Токаев, заявления Шойгу. Итоги 28 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

