Права человека на Украине сильно деградировали - доклад МИД РФ

Российские дипломаты представили новый доклад об ухудшении состояния прав человека на Украине. Об этом стало известно 28 мая

2026-05-28T16:46

Доклад Министерства иностранных дел России "О ситуации с правами человека на Украине" дополняется сведениями из других открытых источников. Он даёт представление о реальном положении дел в постсоветской республике, рапортующей в ООН и другие международные организации об успехах демократизации и наличии оснований для вступления в ЕС.Ухудшение соблюдения прав человека на Украине в первую очередь обусловило, по мнению российских дипломатов, "нахождение у власти в Киеве нелегитимного, неонацистского режима, который теперь совершенно откровенно старательно копирует своего идеологического вдохновителя – нацистскую Германию". Дипломаты обратили внимание на недавнее интервью бывшего пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель, в котором она сообщила, что Владимир Зеленский при падении своих рейтингов требовал от подчиненных вести "пропаганду как у Геббельса". Поэтому бесчисленные систематические нарушения прав человека во всех сферах украинской общественной жизни уже не удивляют."В Киеве и вовсе не задумываются о правах своих сограждан, о необходимости создания хоть каких-то возможностей для реализаций ими собственных законных прав, а просто продолжают зарабатывать на их крови и их смертях", - считают в МИД РФ.Там обратили внимание на то, как недавно Запад подтвердил выделение режиму Зеленского новых траншей финансовых вливаний и вооружений. Этими огромными потоками средств формируются коррупционные возможности и сохранение властных полномочий, означая продолжение боевых действий "до последнего украинца"."Всё это в полной мере подтверждает отмеченное ранее: раболепная готовность киевской верхушки принести в жертву свою страну, народ, а также историю и память о её подлинном прошлом – и есть та причина, по которой западные кураторы по-прежнему не просто закрывают глаза и на неонацистскую идеологию, и на преступления хунты Зеленского, но оправдывают их и даже подталкивают к всё новым преступлениям", - считают дипломаты. Они привели ряд доводов в обоснование своих выводов.Героизация нацизмаВ стране на государственном уровне осуществляется фальсификация истории, обеление нацистских преступников и фашистских приспешников. <...> Признаны борцами за независимость бойцы украинских военных националистических формирований времен Второй мировой войны – ОУН* и УПА* и их руководители <...>. Введена уголовная ответственность за негативную оценку деятельности упомянутых структур.Запрет русского языкаКиевским режимом проводится последовательная линия на законодательное закрепление доминирующей роли украинского языка и сокращение возможностей использования в публичном пространстве иных языков. Наибольшим репрессиям подвергается русский язык, являющийся родным для миллионов граждан Украины – не только этнических русских, но и белорусов, украинцев, армян, евреев, греков, венгров и представителей других национальностей.Насаждение ненависти к русским и их дискриминацияФиксировались регулярные усилия по пропаганде нетерпимости к русским жителям, русскому языку и всей русской культуре. Подобные действия не только не встречали осуждения и каких-либо мер реагирования со стороны властей, но и совершались самим украинским руководством. <...> В эфире регулярно звучали русофобские высказывания, призывы к убийствам русских.Преследование Украинской православной церквиПротив клира УПЦ была запущена масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию её священников в глазах паствы, создание из них образа "пособников врага". Зафиксировано множество случаев насильственных захватов принадлежащих канонической церкви храмов.* организации, деятельность которых запрещены на территории РФ.Больше новостей дня представлено в обзоре Итоги переговоров в Астане, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

