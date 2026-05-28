Семь основ дружбы: как проходит визит Путина в Казахстан
19:34 28.05.2026 (обновлено: 11:39 29.05.2026)
© telegram ukr_2025_ru t.me/ukr_2025_ruПрезидент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов
Продолжается государственный визит Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого уже подписан ряд важных для взаимоотношений двух стран документов. В эти же дни в Астане пройдет саммит ЕАЭС
Стратегическое партнерство
Как это бывает в канун важных зарубежных визитов, президент РФ написал статью о российско-казахстанских отношениях для местного издания. В материале в "Казахстанской правде" глава российского государства подчеркнул, что взаимоотношения двух государств основываются на "нерушимых принципах взаимного уважения и доверия" и являются важным фактором стабильности на евразийском пространстве.
Сам визит рассчитан на три дня и продлится до 29 мая. Интересно, что он имеет статус государственного, то есть наивысший по рангу. Обычно такой визит в ту или иную страну происходит единожды за срок полномочий лидера государства, однако лишь в редких случаях подобный визит происходит повторно (ранее Путин совершал госвизит в Казахстан в 2024 году). Это говорит о важности отношений РФ и Казахстана.
У трапа самолета в аэропорту Астаны Путина встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова, прозвучавшие в ходе встречи - лишнее подтверждение союзнических связей двух государств.
Государственный визит президента Владимира Путина в Казахстан
"Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом", - сказал он.
По словам Токаева, Путин возглавляет РФ "в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка".
Еще из интересного - в Астане гостей из России приветствовали истребители казахстанских ВВС, которые окрасили небо в цвета российского триколора.
Семь основ дружбы
Далее в тот же день состоялась неформальная встреча двух лидеров, а на следующий день делегации двух стран провели официальных переговоры во Дворце независимости, которые, как отметил российский лидер, "прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными".
Один из главных документов, который был подписан в Астане, - совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов:
- —общность истории и ее ответственное осмысление в духе дружбы и добрососедства;
- —совместное развитие евразийской интеграции;
- —общая граница;
- —экономическое партнерство;
- —языковое и культурное многообразие как общее достояние;
- —образовательные обмены и сотрудничество в спорте;
- —совместный взгляд в будущее.
"Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной основе", — прокомментировал президент Казахстана.
Вечная дружба и взаимное доверие — "не пропагандистский лозунг, а сама суть", отметил Токаев.
Путин выразил уверенность, что взаимный товарооборот скоро превысит отметку в 30 млрд долларов. При этом все расчёты делаются в национальных валютах.
Что касается кооперации в промышленной сфере, то здесь насчитывается 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, обеспечивающих более 60 тысяч рабочих мест.
Среди прочих соглашений, касающихся экономики - цифровизация грузовых железнодорожных перевозок к 2028 году, а также переход в финальную стадию разработки мастер-плана совместного водохозяйственного использования Иртыша.
Кроме того, лидерам двух стран продемонстрировали запуск беспилотного грузового автомаршрута "Астана – Москва" - впервые в мире в подобном формате грузовые авто преодолели более 3 тыс. км, а время в пути было сокращено в два раза.
Атом, космос, "Сириус"
Отдельно обсуждалась тема строительства в Казахстане силами РФ атомной электростанции мощностью 2,4 ГВт.
"Хотел бы отметить, что речь идет не просто о создании атомной электростанции. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров", - отметил Путин.
Помимо этого было уделено внимание и космической программе.
"Космодром Байконур на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта "Байтерек", включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя "Сункар" — "Союз-5", открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг", - рассказал Токаев.
Москва и Астана продолжают сотрудничество и в гуманитарной сфере.
"Важно, что в Казахстане широко используется русский язык. И его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - заявил российский президент.
Стороны подчеркнули общность русскоязычного культурного пространства для двух стран.
Среди проектов в образовании - строительство в двух городах Казахстана образовательных центров по модели "Сириуса", где будут раскрывать потенциал талантливых детей.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
Что касается "международки", то Путин и Токаев в совместном заявлении по итогам переговоров подчеркнули, что Россия и Казахстан "убеждены в безальтернативности формирования более справедливого миропорядка".
Тема Украины также обсуждалась, но "достаточно коротко", рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Россия и Казахстан видят будущее как пространство взаимовыгодного сотрудничества равноправных партнеров и союзников.
В завершение переговоров Путин и Токаев совместно высадили дуб на Аллее вечной дружбы.
Евразийский экономический форум
Еще одним мероприятием в насыщенной программе визита российского президента в Казахстан стал Евразийский экономический форум.
V Евразийский экономический форум в Астане
Одной из центральных тем мероприятия стал искусственный интеллект (ИИ). По словам Путина, участники ЕАЭС уже используют общие цифровые стандарты. Он отметил, что у РФ есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями.
"Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле, безусловно, тоже конкурентные преимущества», - сказал глава российского государства.
РФ обладает интеллектуальным потенциалом для развития ИИ, академическая наука готова к решению таких задач, добавил он.
По словам Путина, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, в перспективе это может коснуться и работников среднего звена, сценарий, при котором миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за ИИ, реален.
"К грядущим переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста", - отметил российский лидер.
Будут обсуждать Армению
Впереди в Астане - саммит ЕАЭС. Ожидается, что одной из главных тем мероприятия станет обсуждение позиции Армении, которая ранее провозгласила курс на интеграцию с Европейским союзом, однако из ЕАЭС уходить тоже не собирается.
"Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией. Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это - взаимоисключающие процессы", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В казахстанской столице не будет лидера Армении Никола Пашиняна, который официально пропускает саммит из-за предвыборной кампании у себя в стране. Ереван в Астане будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.
Помощник Путина Ушаков дал понять, что не стоит ожидать по итогам встречи в Казахстане исключения Армении из Евразийского экономического союза.
"Судя по всему, согласно принципиальным установкам сотрудничества в рамках ЕАЭС просто так каким-то решением исключить ту или иную страну из сотрудничества в рамках этого союза невозможно. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество", - сказал он.
Планы Еревана по сближению с Европой вызывают озабоченность у стран, которые сотрудничают с Ереваном в рамках ЕАЭС, эта тему безусловно будет обсуждаться на саммите в Казахстане, отметил он.
