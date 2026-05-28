Официальному Еревану не нравится "Великая Отечественная война" в документах
Армянские чиновники настойчиво вычёркивают термин "Великая Отечественная война" из проектов документов. Об этом 28 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Отношение России к Армении и её гражданам не изменилось, заявила Захарова в общении с журналистами.
"Как и прежде, мы считаем Республику нашим естественным партнёром на Южном Кавказе. Армянский народ считаем братским. Хотим для него исключительно мира и процветания", - подчеркнула она.
Официальный представитель МИД России отметила, что официальный Ереван даёт поводы для беспокойства.
"С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война", - сказала Захарова, задавшись вопросом. - Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание "Великая Отечественная война"?"
Она также отметила, что власти Армении проявляют бездействие в ситуации обнародования планов по демонтажу памятников героям войны.
"Это, видимо, и есть эти самые "европейские нарративы", как они говорят", - заметила официальный представитель МИД РФ в характеристике поведения нынешних властей постсоветской республики.
