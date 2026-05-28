Официальному Еревану не нравится "Великая Отечественная война" в документах - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/ofitsialnomu-erevanu-ne-nravitsya-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-dokumentakh-1079540592.html
Официальному Еревану не нравится "Великая Отечественная война" в документах
Официальному Еревану не нравится "Великая Отечественная война" в документах - 28.05.2026 Украина.ру
Официальному Еревану не нравится "Великая Отечественная война" в документах
Армянские чиновники настойчиво вычёркивают термин "Великая Отечественная война" из проектов документов. Об этом 28 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-05-28T19:31
2026-05-28T19:31
новости
россия
армения
ереван
мария захарова
снг
украина.ру
великая отечественная война
память
памятник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079541496_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b4db74de2c281a51505e61c42ee30fdb.jpg
Отношение России к Армении и её гражданам не изменилось, заявила Захарова в общении с журналистами."Как и прежде, мы считаем Республику нашим естественным партнёром на Южном Кавказе. Армянский народ считаем братским. Хотим для него исключительно мира и процветания", - подчеркнула она.Официальный представитель МИД России отметила, что официальный Ереван даёт поводы для беспокойства."С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война", - сказала Захарова, задавшись вопросом. - Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание "Великая Отечественная война"?" Она также отметила, что власти Армении проявляют бездействие в ситуации обнародования планов по демонтажу памятников героям войны."Это, видимо, и есть эти самые "европейские нарративы", как они говорят", - заметила официальный представитель МИД РФ в характеристике поведения нынешних властей постсоветской республики.Ранее стало известно о том, что В Армении объяснили "свободой слова" продажу книги Гитлера "Майн Кампф"*Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
армения
ереван
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079541496_66:0:1265:899_1920x0_80_0_0_d713480762047ebf8b7dbfc1b1aceac0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, армения, ереван, мария захарова, снг, украина.ру, великая отечественная война, память, памятник, бывший ссср
Новости, Россия, Армения, Ереван, Мария Захарова, СНГ, Украина.ру, Великая Отечественная война, память, памятник, бывший СССР

Официальному Еревану не нравится "Великая Отечественная война" в документах

19:31 28.05.2026
 
© Фото : SputnikШествие "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая
Шествие Бессмертного полка в Ереване 9 мая - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Sputnik
Читать в
ДзенTelegram
Армянские чиновники настойчиво вычёркивают термин "Великая Отечественная война" из проектов документов. Об этом 28 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Отношение России к Армении и её гражданам не изменилось, заявила Захарова в общении с журналистами.
"Как и прежде, мы считаем Республику нашим естественным партнёром на Южном Кавказе. Армянский народ считаем братским. Хотим для него исключительно мира и процветания", - подчеркнула она.
Официальный представитель МИД России отметила, что официальный Ереван даёт поводы для беспокойства.
"С недавних пор Ереван системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание "Великая Отечественная война", - сказала Захарова, задавшись вопросом. - Народ Армении в курсе такой политики своего руководства, которое вычеркивает, вымарывает, всячески стирает из документов, общих, современных, словосочетание "Великая Отечественная война"?"
Она также отметила, что власти Армении проявляют бездействие в ситуации обнародования планов по демонтажу памятников героям войны.
"Это, видимо, и есть эти самые "европейские нарративы", как они говорят", - заметила официальный представитель МИД РФ в характеристике поведения нынешних властей постсоветской республики.
Ранее стало известно о том, что В Армении объяснили "свободой слова" продажу книги Гитлера "Майн Кампф"*
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАрменияЕреванМария ЗахароваСНГУкраина.руВеликая Отечественная войнапамятьпамятникбывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния