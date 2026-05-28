Мощные взрывы с двойной детонацией: Алехин рассказал про разгром ВСУ под Харьковом - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/moschnye-vzryvy-s-dvoynoy-detonatsiey-alekhin-rasskazal-pro-razgrom-vsu-pod-kharkovom-1079540032.html
Мощные взрывы с двойной детонацией: Алехин рассказал про разгром ВСУ под Харьковом
Мощные взрывы с двойной детонацией: Алехин рассказал про разгром ВСУ под Харьковом - 28.05.2026 Украина.ру
Мощные взрывы с двойной детонацией: Алехин рассказал про разгром ВСУ под Харьковом
За минувшие дни ВС РФ нанесли точечные удары по тыловым районам ВСУ в районе Харькова. В Дергачах, Мерефе, Лозовой и Чугуеве прогремели мощные взрывы с двойной детонацией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-05-28T18:49
2026-05-28T18:51
новости
харьков
россия
чугуев
геннадий алехин
главные новости
главное
вс рф
наступление вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg
Подводя итоги боев под Харьковом, эксперт сообщил, что на Изюмском направлении разворачиваются тяжелые бои. "Войска группировки "Запад" неожиданным ударом выбили противника из опорных пунктов южнее Боровской и вошли в Боровую и западную часть Шийковки", — пояснил Алехин.Большая часть Боровой — под контролем российских штурмовых подразделений, добавил обозреватель.Также ВС России нанесли удары по тыловым районам противника вокруг Харькова. "В Дергачах, Мерефе, Лозовой, Чугуеве слышны мощные взрывы с двойной детонацией", — сказал Алехин, отметив, что прилеты пришлись по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами."Российские войска продолжают наносить чувствительные удары по тыловой инфраструктуре противника", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия отражает контрудары ВСУ возле Боровой и нацелилась на Казачью Лопань" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "В ожидании "Орешника". Что в Киеве думают по поводу анонсированных ВС РФ ударов" на сайте Украина.ру.
харьков
россия
чугуев
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_04b90dbde5e2a518504034e57759ad58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, россия, чугуев, геннадий алехин, главные новости, главное, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, харьковская область, новости харькова, новости харькова, харьковскийфронт, военный эксперт
Новости, Харьков, Россия, Чугуев, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, Харьковская область, Новости Харькова, новости Харькова, ХарьковскийФронт, военный эксперт

Мощные взрывы с двойной детонацией: Алехин рассказал про разгром ВСУ под Харьковом

18:49 28.05.2026 (обновлено: 18:51 28.05.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
За минувшие дни ВС РФ нанесли точечные удары по тыловым районам ВСУ в районе Харькова. В Дергачах, Мерефе, Лозовой и Чугуеве прогремели мощные взрывы с двойной детонацией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Подводя итоги боев под Харьковом, эксперт сообщил, что на Изюмском направлении разворачиваются тяжелые бои. "Войска группировки "Запад" неожиданным ударом выбили противника из опорных пунктов южнее Боровской и вошли в Боровую и западную часть Шийковки", — пояснил Алехин.
Большая часть Боровой — под контролем российских штурмовых подразделений, добавил обозреватель.
Также ВС России нанесли удары по тыловым районам противника вокруг Харькова. "В Дергачах, Мерефе, Лозовой, Чугуеве слышны мощные взрывы с двойной детонацией", — сказал Алехин, отметив, что прилеты пришлись по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами.
"Российские войска продолжают наносить чувствительные удары по тыловой инфраструктуре противника", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия отражает контрудары ВСУ возле Боровой и нацелилась на Казачью Лопань" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "В ожидании "Орешника". Что в Киеве думают по поводу анонсированных ВС РФ ударов" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковРоссияЧугуевГеннадий АлехинГлавные новостиглавноеВС РФнаступление ВС РФСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОсводка СВОСпецоперацияХарьковская областьНовости Харьковановости ХарьковаХарьковскийФронтвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния