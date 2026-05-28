Россия и Казахстан нарастят поставки нефти в Китай, ЕС выделил Зеленскому кредит. Главное к этому часу

Казахстан и Россия подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 млн тонн, заявил глава Минэнерго Казахстана. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T18:47

И о других событиях к этому часу:🟦 Совет ЕС одобрил новый транш Украине в размере €2,8 млрд — заявление ЕС;🟦 Нападение РФ на НАТО может произойти в любое время, — глава обороны Швеции Пол Йонсон;🟦 Существует высокая вероятность массированного комбинированного удара по территории Украины в течение 48 часов, сообщает разведка США;🟦 Посольство Индии с 26 мая рекомендует своим гражданам в Киеве позаботиться о безопасности в ближайшие дни;🟦 Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил об отсутствии предпосылок для вывода военной базы РФ из Армении. Он отметил, что объект продолжает функционировать и обеспечивает безопасность страны;🟦 "Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем свои собственные, ключевые интересы безопасности", – заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам состоявшейся на Кипре неформальной встречи глав МИД союза;🟦 Украина оказалась на самом конце рейтинга прав трансгендерных* людей — 8 из 32 баллов. Она набрала 1 балл в сфере недискриминации, 0 баллов в ряде других ключевых категорий — здравоохранении, семейных правах, убежище и защите от преступлений на почве ненависти.🟦 Израиль прекращает контакты с офисом генсека ООН, пока этот пост занимает Антониу Гутерриш. Об этом заявил постпред страны при ООН Дани Данон;🟦 США и Иран достигли соглашения о 60 дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, однако американский президент Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил, сообщает Axios;🟦 Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен лишить иранские авиакомпании доступа к посадочным слотам, заправке топливом и продаже билетов в рамках усиления экономического давления на Иран;🟦 Администрация президента США Дональда Трампа поручила федеральным прокурорам воздерживаться от возбуждения уголовных дел в отношении временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес;🟦 Премия "Гипертекст": в номинации "Проза" победила книга Евгения Николаева "Моя Новороссия". Премию вышла получать его вдова Екатерина.* - движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещеноБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Итоги переговоров в Астане, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

