Армия России продвигается на Константиновском направлении
© REUTERS / Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters
Подразделения российской войсковой группировки "Юг" продолжают наступление в Константиновке и окрестностях. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал "Военкор Котенок"
В центральной части Константиновки ВС РФ, продвинувшись от Ильиновки за реку Кривой Торец через промзону бывшего химзавода и ООО "Гласкомерц", вышли к улице Ленина. В 700 м севернее навстречу продвигаются российские подразделения в районе школы №5.
В западной части города штурмовые группы ВС РФ ведут бои в районе школы №7, ДЮСШ и Успенской церкви.
В северной части ВС РФ через лес со стороны, перешедшей в основном под их контроль, Молочарки и Новодмитровки, вышли к улице Театральной и продвигаются по Грузской балке, охватывая город.
Активно работают российские БПЛА, артиллерия и авиация, которые наносят удары по очагам сопротивления гарнизона и коммуникациям противника. Часть гарнизона фактически изолирована от основных сил и снабжается нерегулярно, только при помощи беспилотников.
"Бои за город продолжаются. Противник пытается контратаковать, несёт большие потери", - сказано в публикации.
