Армия России развивает наступление на Харьковском направлении
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Слатинский участок Харьковского направления СВО остаётся ареной активных боевых действий. Об этом сообщает 28 мая телеграм-канал военблогера блогер Юрия Котенка
🟥 Войска российской группировки "Север" развивают наступление севернее Харькова со стороны Красного Хутора.
🟥 После перехода под контроль ВС РФ Ветеринарного с окрестностями российские подразделения продолжили продвижение в направлении Казачьей Лопани и взяли под контроль Гранов.
🟥 Две группы ВСУ, пытавшиеся отойти к Казачьей Лопани, были уничтожены своими же артиллеристами.
🟥 Остальные группы ВСУ, продолжавшие оказывать сопротивление, были уничтожены.
Подразделения ВС РФ ведут бои за село Шевченко на другом берегу реки Лопань и на подступах к посёлку Казачья Лопань, откуда, в т.ч., операторы БПЛА противника совершали налёты на Белгород и приграничье, а также за балку в направлении МАПП Нехотеевка.
🟥 Казачья Лопань – русский посёлок, в окрестностях которого обнаружены ещё скифские захоронения, сообщает блогер Юрий Котенок.
