Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/1079529057.html
Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны
Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны - 28.05.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-05-28T13:34
2026-05-28T14:10
эксклюзив
спецоперация
россия
белгородская область
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
пво
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль небольшое село Граны с одноименным названием железнодорожной станции, расположенной недалеко от приграничной Наумовки (Белгородская область).На этом участке оборону держали подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате решительных и маневренных действий наших штурмовиков противник потерял управление и был сломлен. Отдельные боевые группы противника пытались сдаться в плен, но попали под удар своих же дроноводов.Надо понимать, что в украинской армии действуют специальные группы операторов БПЛА по всей линии фронта, останавливая бегство мобилизованных. Точно такой же случай был пару дней назад, когда их пилоты ликвидировали собственных военнослужащих, которые оказались без оружия на территории, контролируемой нашей группировкой "Север". Это произошло в районе Запселья в Сумской области при попытке нескольких штурмовых групп ВСУ форсировать реку Псел.Освобождение мелких населенных пунктов в приграничной полосе на Харьковском направлении не только расширяет зону безопасности, но и создает условия для решительного дальнейшего наступления ВС РФ в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Именно там располагается не только узел обороны противника, но и базируются пункты управления вражеских операторов БПЛА, регулярно атакующие Белгородскую область.На днях глава администрации Белгорода Валентин Демидов отчитался перед Горсоветом о работе в 2025 году. Город пережил 15 ракетных обстрелов и 500 атак дронов.Кроме того, сообщается, что ВС РФ только на Волчанском направлении за минувшие сутки продвинулись на 11 участках. Сейчас российские штурмовики здесь ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка.Российские средства огневого поражения продолжают крушить инфраструктуру врага. Усилилась огневая активность бомбардировочной авиации ВКС РФ. В ежесуточном режиме наносятся бомбовые удары по линии боевого соприкосновения северо-восточнее Харькова. За минувшие сутки поражены места скопления техники и склады с боеприпасами противника в районе Казачьей Лопани, Слатино, Дергачей, Чугуева.По некоторым данным, на фронт поступил 30-мм зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" с системой лазерного программирования подрыва специальных шрапнельных боеприпасов. Разработан АО "ЦНИИ "Буревестник". Данная система была создана на базе боевого модуля БМ-30-Д "Спица". Программируемый боеприпас был разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Уже прошла стадию испытаний на полигоне.Главная задача такой системы — нивелировать огрехи низкой плотности огня автоматических пушек по воздушным целям, "засеивая" воздушное пространство вокруг точки подрыва 30-мм боеприпасов россыпью поражающих элементов.Система оснащена радиолокационной станцией, тепло-телевизионными оптическими модулями и элементами искусственного интеллекта. Комбинация радиолокационной станции и тепло-телевизионной системы позволяет комплексу работать при любой погоде и в любое время суток, включая туман, дым и полную темноту. В парадигме поиска решений для борьбы с дронами появление такой системы вполне ожидаемо и необходимо. Особенно в приграничных регионах РФ.Май этого года прошел под аккомпанемент новых ударов по Киеву и усиления воинственной риторики. Подробнее — в материале Почему Киев провоцирует эскалацию?
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260527/1079489161.html
россия
белгородская область
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, белгородская область, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, пво, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Белгородская область, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, ПВО, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны

13:34 28.05.2026 (обновлено: 14:10 28.05.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль небольшое село Граны с одноименным названием железнодорожной станции, расположенной недалеко от приграничной Наумовки (Белгородская область).
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На этом участке оборону держали подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате решительных и маневренных действий наших штурмовиков противник потерял управление и был сломлен. Отдельные боевые группы противника пытались сдаться в плен, но попали под удар своих же дроноводов.
Надо понимать, что в украинской армии действуют специальные группы операторов БПЛА по всей линии фронта, останавливая бегство мобилизованных. Точно такой же случай был пару дней назад, когда их пилоты ликвидировали собственных военнослужащих, которые оказались без оружия на территории, контролируемой нашей группировкой "Север". Это произошло в районе Запселья в Сумской области при попытке нескольких штурмовых групп ВСУ форсировать реку Псел.
Освобождение мелких населенных пунктов в приграничной полосе на Харьковском направлении не только расширяет зону безопасности, но и создает условия для решительного дальнейшего наступления ВС РФ в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Именно там располагается не только узел обороны противника, но и базируются пункты управления вражеских операторов БПЛА, регулярно атакующие Белгородскую область.
На днях глава администрации Белгорода Валентин Демидов отчитался перед Горсоветом о работе в 2025 году. Город пережил 15 ракетных обстрелов и 500 атак дронов.
Кроме того, сообщается, что ВС РФ только на Волчанском направлении за минувшие сутки продвинулись на 11 участках. Сейчас российские штурмовики здесь ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка.
Российские средства огневого поражения продолжают крушить инфраструктуру врага. Усилилась огневая активность бомбардировочной авиации ВКС РФ. В ежесуточном режиме наносятся бомбовые удары по линии боевого соприкосновения северо-восточнее Харькова. За минувшие сутки поражены места скопления техники и склады с боеприпасами противника в районе Казачьей Лопани, Слатино, Дергачей, Чугуева.
По некоторым данным, на фронт поступил 30-мм зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" с системой лазерного программирования подрыва специальных шрапнельных боеприпасов. Разработан АО "ЦНИИ "Буревестник". Данная система была создана на базе боевого модуля БМ-30-Д "Спица". Программируемый боеприпас был разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Уже прошла стадию испытаний на полигоне.
Главная задача такой системы — нивелировать огрехи низкой плотности огня автоматических пушек по воздушным целям, "засеивая" воздушное пространство вокруг точки подрыва 30-мм боеприпасов россыпью поражающих элементов.
Система оснащена радиолокационной станцией, тепло-телевизионными оптическими модулями и элементами искусственного интеллекта. Комбинация радиолокационной станции и тепло-телевизионной системы позволяет комплексу работать при любой погоде и в любое время суток, включая туман, дым и полную темноту. В парадигме поиска решений для борьбы с дронами появление такой системы вполне ожидаемо и необходимо. Особенно в приграничных регионах РФ.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
27 мая, 13:50
Майор Алексей Рамм: ВСУ очень боятся, что Россия в любой момент может взять Сумы и прорваться к ЧерниговуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
Май этого года прошел под аккомпанемент новых ударов по Киеву и усиления воинственной риторики. Подробнее — в материале Почему Киев провоцирует эскалацию?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияБелгородская областьХарьковская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныдроныПВОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния