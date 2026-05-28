Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-05-28T13:34

2026-05-28T14:10

В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль небольшое село Граны с одноименным названием железнодорожной станции, расположенной недалеко от приграничной Наумовки (Белгородская область).На этом участке оборону держали подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате решительных и маневренных действий наших штурмовиков противник потерял управление и был сломлен. Отдельные боевые группы противника пытались сдаться в плен, но попали под удар своих же дроноводов.Надо понимать, что в украинской армии действуют специальные группы операторов БПЛА по всей линии фронта, останавливая бегство мобилизованных. Точно такой же случай был пару дней назад, когда их пилоты ликвидировали собственных военнослужащих, которые оказались без оружия на территории, контролируемой нашей группировкой "Север". Это произошло в районе Запселья в Сумской области при попытке нескольких штурмовых групп ВСУ форсировать реку Псел.Освобождение мелких населенных пунктов в приграничной полосе на Харьковском направлении не только расширяет зону безопасности, но и создает условия для решительного дальнейшего наступления ВС РФ в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Именно там располагается не только узел обороны противника, но и базируются пункты управления вражеских операторов БПЛА, регулярно атакующие Белгородскую область.На днях глава администрации Белгорода Валентин Демидов отчитался перед Горсоветом о работе в 2025 году. Город пережил 15 ракетных обстрелов и 500 атак дронов.Кроме того, сообщается, что ВС РФ только на Волчанском направлении за минувшие сутки продвинулись на 11 участках. Сейчас российские штурмовики здесь ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка.Российские средства огневого поражения продолжают крушить инфраструктуру врага. Усилилась огневая активность бомбардировочной авиации ВКС РФ. В ежесуточном режиме наносятся бомбовые удары по линии боевого соприкосновения северо-восточнее Харькова. За минувшие сутки поражены места скопления техники и склады с боеприпасами противника в районе Казачьей Лопани, Слатино, Дергачей, Чугуева.По некоторым данным, на фронт поступил 30-мм зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" с системой лазерного программирования подрыва специальных шрапнельных боеприпасов. Разработан АО "ЦНИИ "Буревестник". Данная система была создана на базе боевого модуля БМ-30-Д "Спица". Программируемый боеприпас был разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Уже прошла стадию испытаний на полигоне.Главная задача такой системы — нивелировать огрехи низкой плотности огня автоматических пушек по воздушным целям, "засеивая" воздушное пространство вокруг точки подрыва 30-мм боеприпасов россыпью поражающих элементов.Система оснащена радиолокационной станцией, тепло-телевизионными оптическими модулями и элементами искусственного интеллекта. Комбинация радиолокационной станции и тепло-телевизионной системы позволяет комплексу работать при любой погоде и в любое время суток, включая туман, дым и полную темноту. В парадигме поиска решений для борьбы с дронами появление такой системы вполне ожидаемо и необходимо. Особенно в приграничных регионах РФ.Май этого года прошел под аккомпанемент новых ударов по Киеву и усиления воинственной риторики. Подробнее — в материале Почему Киев провоцирует эскалацию?

Кирилл Курбатов

