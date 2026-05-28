Михайлов про удары возмездия: "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности" - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/mikhaylov-pro-udary-vozmezdiya-ni-odna-kievskaya-persona-ne-dolzhna-chuvstvovat-sebya-v-bezopasnosti-1079539392.html
Михайлов про удары возмездия: "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности"
Михайлов про удары возмездия: "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности" - 28.05.2026 Украина.ру
Михайлов про удары возмездия: "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности"
Центры управления на Украине — это конкретные люди. Ни один представитель киевского режима не должен чувствовать себя в безопасности. Рассчитывать на помощь европейских разведок бесполезно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
2026-05-28T18:17
2026-05-28T18:51
новости
россия
киев
старобельск
александр михайлов
украина.ру
главные новости
главное
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg
В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл наносить удары по Киеву, если власти Украины, включая Зеленского, возможно покинули столицу, эксперт заявил, что центр управления — это конкретные люди. "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности, где бы она ни находилась", — пояснил Михайлов.Журналист также спросил, как удерживать их в состоянии постоянной угрозы без помощи западных разведок. Эксперт ответил, что рассчитывать на Европу не стоит. "Нужно опираться на свои силы", — заявил собеседник издания."Украина использует обман, подкуп, в том числе через соцсети. А мы что, бездействуем? У нас в руках те же инструменты: Telegram, методы вербовки. Нужно включать голову и думать, как это сделать", — добавил Михайлов.Собеседник Украина.ру подытожил, что Россия научилась блокировать угрозы, но пока не научилась использовать имеющиеся инструменты в своих интересах. Полный текст материала "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
россия
киев
старобельск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_5a0583c61d7d3da7089dd7e379edb4ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, старобельск, александр михайлов, украина.ру, главные новости, главное, война, война на украине, новости сво россия, прогнозы сво, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, ракетный удар, удар по киеву, ракетные удары по украине
Новости, Россия, Киев, Старобельск, Александр Михайлов, Украина.ру, Главные новости, главное, война, война на Украине, новости СВО Россия, прогнозы СВО, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ракетный удар, удар по Киеву, ракетные удары по Украине

Михайлов про удары возмездия: "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности"

18:17 28.05.2026 (обновлено: 18:51 28.05.2026)
 
© Фото : соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Центры управления на Украине — это конкретные люди. Ни один представитель киевского режима не должен чувствовать себя в безопасности. Рассчитывать на помощь европейских разведок бесполезно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл наносить удары по Киеву, если власти Украины, включая Зеленского, возможно покинули столицу, эксперт заявил, что центр управления — это конкретные люди. "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности, где бы она ни находилась", — пояснил Михайлов.
Журналист также спросил, как удерживать их в состоянии постоянной угрозы без помощи западных разведок. Эксперт ответил, что рассчитывать на Европу не стоит. "Нужно опираться на свои силы", — заявил собеседник издания.
"Украина использует обман, подкуп, в том числе через соцсети. А мы что, бездействуем? У нас в руках те же инструменты: Telegram, методы вербовки. Нужно включать голову и думать, как это сделать", — добавил Михайлов.
Собеседник Украина.ру подытожил, что Россия научилась блокировать угрозы, но пока не научилась использовать имеющиеся инструменты в своих интересах.
Полный текст материала "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевСтаробельскАлександр МихайловУкраина.руГлавные новостиглавноевойнавойна на Украиненовости СВО Россияпрогнозы СВОСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияракетный ударудар по Киевуракетные удары по Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния