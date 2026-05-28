Михайлов про удары возмездия: "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности"

Центры управления на Украине — это конкретные люди. Ни один представитель киевского режима не должен чувствовать себя в безопасности. Рассчитывать на помощь европейских разведок бесполезно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов

2026-05-28T18:17

В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл наносить удары по Киеву, если власти Украины, включая Зеленского, возможно покинули столицу, эксперт заявил, что центр управления — это конкретные люди. "Ни одна киевская персона не должна чувствовать себя в безопасности, где бы она ни находилась", — пояснил Михайлов.Журналист также спросил, как удерживать их в состоянии постоянной угрозы без помощи западных разведок. Эксперт ответил, что рассчитывать на Европу не стоит. "Нужно опираться на свои силы", — заявил собеседник издания."Украина использует обман, подкуп, в том числе через соцсети. А мы что, бездействуем? У нас в руках те же инструменты: Telegram, методы вербовки. Нужно включать голову и думать, как это сделать", — добавил Михайлов.Собеседник Украина.ру подытожил, что Россия научилась блокировать угрозы, но пока не научилась использовать имеющиеся инструменты в своих интересах. Полный текст материала "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.

