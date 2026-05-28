Эвакуация, которой не было. О чем говорят противоречивые заявления о послах в Киеве

2026-05-28T16:54

В ответ на предупреждение МИД России об ударах по объектам военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве, украинскую столицу покинуло посольство США. Оно стало единственным, воспринявшим всерьез рекомендацию российского МИДа — дипломатические представительства всех стран Евросоюза продолжат свою работу в Киеве. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Чуть позже эту информацию сперва поспешил опровергнуть представитель МИД Украины Георгий Тихий, а затем и американское диппредставительство не подтвердило заявление главы европейской дипломатии. Но как известно дыма без огня не бывает. Политолог Андрей Суздальцев в комментарии Украина.ру напомнил о практике 2022 года, когда Киев опустел, и указал, что всё повторяется вновь.

