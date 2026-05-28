Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель
2026-05-28T19:50
19:50 28.05.2026
 
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас лжёт в интерпретации истории с эвакуацией посольства США из Киева после предупреждения России. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, а ныне его оппонентка Юлия Мендель
Каллас заявила о решении посольства США не оставаться в столице Украины после того, как Москва предупредила об опасности в связи с российскими ударами по Киеву. Мендель возмутилась этим фейком.
"ЕС постоянно предупреждает об "угрозе дезинформации" и спешит заклеймить любых критиков как "пророссийских". Однако их главный дипломат Кая Каллас сама распространила масштабную ложь", - заявила Мендель.
Она отметила также, что распространение ложной информации главой дипломатической службы Евросоюза лишает морального права давать какие-либо рекомендации по борьбе с фейками.
"В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке", — констатировала Мендель в соцсети.
Лживое заявление Каллас опровергли не только в дипмиссии США, но также и официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, эвакуация сотрудников посольства США в Киеве не актуальна.
Ранее в МИД и Минобороны РФ заявили, что после удара ВСУ по колледжу в Старобельске армия России будет осуществлять систематические удары по Киеву. Дипмиссиям иностранных государств было предложено учитывать это и задуматься о своей безопасности.
