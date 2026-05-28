https://ukraina.ru/20260528/glava-diplomatii-es-rasprostranila-masshtabnuyu-lozh---mendel-1079542280.html

Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель

Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель - 28.05.2026 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас лжёт в интерпретации истории с эвакуацией посольства США из Киева после предупреждения России. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, а ныне его оппонентка Юлия Мендель

2026-05-28T19:50

2026-05-28T19:50

2026-05-28T19:50

новости

киев

сша

россия

юлия мендель

владимир зеленский

ес

вооруженные силы украины

мид

дезинформация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079103228_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_610e5f940304c483bf526c62fb868a21.jpg

Каллас заявила о решении посольства США не оставаться в столице Украины после того, как Москва предупредила об опасности в связи с российскими ударами по Киеву. Мендель возмутилась этим фейком."ЕС постоянно предупреждает об "угрозе дезинформации" и спешит заклеймить любых критиков как "пророссийских". Однако их главный дипломат Кая Каллас сама распространила масштабную ложь", - заявила Мендель.Она отметила также, что распространение ложной информации главой дипломатической службы Евросоюза лишает морального права давать какие-либо рекомендации по борьбе с фейками."В следующий раз, когда ЕС будет читать нам лекции о борьбе с дезинформацией, мы будем точно знать, кто должен быть в их списке", — констатировала Мендель в соцсети.Лживое заявление Каллас опровергли не только в дипмиссии США, но также и официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, эвакуация сотрудников посольства США в Киеве не актуальна. Ранее в МИД и Минобороны РФ заявили, что после удара ВСУ по колледжу в Старобельске армия России будет осуществлять систематические удары по Киеву. Дипмиссиям иностранных государств было предложено учитывать это и задуматься о своей безопасности. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сша, россия, юлия мендель, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, мид, дезинформация, каллас кая