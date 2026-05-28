Новая фаза войны: от чего отказывается Москва ради давления на Украину? Хроника событий на утро 28 мая

Россия переходит на новый уровень давления на Украину, начав системные удары по Киеву и отказываясь от прежнего баланса. Между тем Запад вплотную подошел к прямому участию в военных действиях против России. В то же время КСИР заявил об ударе по военной базе США в ответ на атаку на Бендер-Аббас и пригрозил "более решительными" действиями

2026-05-28T09:00

Москва переходит к новому уровню давления на УкраинуРоссия начала наносить системные удары по Киеву, что знаменует переход на новый уровень давления на Украину. Об этом сообщает аналитическое издание Advance.В публикации отмечается, что соответствующие предупреждения были донесены до Вашингтона в рамках телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.Автор материала считает, что данный шаг знаменует отход от предыдущей формулы ведения боевых действий, которая давала Москве возможность сохранять баланс между необходимостью достижения целей и поддержанием привычного уклада жизни в российском обществе.Напомним, МИД России официально анонсировал новые системные удары по Киеву в ответ на атаку Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске, в результате которой погибли 22 человека, в том числе подростки.В заявлении российского внешнеполитического ведомства указали, что украинский удар "переполнил чашу терпения". В ответ Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по центрам принятия решений.Ранее бывший украинский депутат также призывал решить политические вопросы ударом российского ракетного комплекса "Орешник", что, по его мнению, могло бы стать единственным аргументом для киевского режима.Теперь, как отмечают западные аналитики, Москва действительно переходит к более жесткой тактике, нанося удары по центрам принятия решений в столице Украины. Иностранным гражданам и дипломатам рекомендовано покинуть Киев, а жителям города — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.Запад вплотную подошел к войне с РФЗападные страны вплотную приблизились к прямому участию в военных действиях против Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в интервью "Известиям".Дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право наносить удары по любым объектам, связанным с военной поддержкой Киева, включая производства западных беспилотников на территории Украины."Они действительно сейчас вплотную подошли к прямому участию в военных действиях. Если там размещается производство беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идет о пропуске через воздушное пространство, тоже я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать", — сказал Полянский.Постоянный представитель РФ при ОБСЕ предупредил, что Запад ошибочно трактует терпение и гуманизм России как проявление слабости.Ранее западные страны неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Украине. Однако, по данным российской стороны, страны НАТО поставляют Киеву вооружение, разведывательные данные, а также помогают в подготовке военных кадров. В последнее время фиксируются случаи использования воздушного пространства стран Прибалтики для пролета украинских беспилотников, что в Москве расценивают как прямое вовлечение в боевые действия.Напомним, ранее начальник генштаба Чехии Карел Рехка призвал Европу готовиться к войне с Россией. В Москве такие заявления называют опасной провокацией. Иран нанес ответный удар по американской базе: что происходит на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской военной базе, с которой была совершена атака на объект в иранском городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV."После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 04.50 утра (03.20 мск)", — говорится в заявлении КСИР.В Корпусе стражей подчеркнули, что любой акт агрессии против Ирана не пройдет без ответа и, если атаки повторятся, Тегеран будет действовать еще "более решительно".Ранее в ночь на четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что США нанесли удары по военному объекту в Иране. По данным портала Axios, была уничтожена иранская установка для запуска беспилотников и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну.Телеканал Press TV в ночь на четверг сообщал о нескольких взрывах в Бендер-Аббасе, не приводя подробностей инцидента.Это уже вторая за последние несколько дней атака на объекты в Иране. Во вторник в Пентагоне заявили что ВС США атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана из-за того, что они якобы представляли угрозу американским военным. При этом в американском военном ведомстве заверили, что речь о прекращении перемирия не идет.КСИР ранее в тот же день сообщил о нарушении границ американскими беспилотниками и истребителем F-35. В Тегеране утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. МИД исламской республики в связи с этим обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские подразделения продвигаются к населенному пункту Сергеевка по трассе на Павлоград. Бои продолжаются в районах Васильевки, Мирного, Белицкого и Кучерова Яра.На Запорожском направлении российские войска удерживают занятые рубежи в районах Степногорска и Приморского. Освобожден населенный пункт Воздвижевка. Бои продолжаются за Гуляйпольское. При этом Энергодар вновь подвергается обстрелам со стороны противника.На Константиновском направлении российские подразделения оказывают давление на юго-западную часть города и промзону. Наносятся удары по логистическим цепочкам Вооруженных сил Украины, снабжающим группировку в Константиновке.На Днепровском направлении российские войска расширяют зону контроля в районе Добропасова. Также фиксируется активность диверсионно-разведывательных групп противника в этом секторе фронта.На Северском направлении бои продолжаются в районе Рай-Александровки. Российские подразделения оказывают давление на населенный пункт Пискуновка, создавая предпосылки для дальнейшего продвижения.В экспертном сообществе обсуждают, какие внутриполитические последствия на Украине повлекут системные удары по Киеву. Подробнее - в материале "Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий

Кристина Черкасова

