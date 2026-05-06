Иран отчитался за поражение сотен целей армии США. Новости ближневосточной войны
2026-05-06T20:06
Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем, что значительно больше, чем признает американское руководство, утверждает Washington Post.Издание, после анализа спутниковых снимков отмечает, что удары были нанесены по американским ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам и ключевым радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.И коротко о других новостях ближневосточного конфликта:🟦 На двух американских торговых судах, которые в понедельник пересекли Ормузский пролив в рамках операции “Проект Свобода”, находились команды военных США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников Пентагона. При этом Корпус стражей исламской революции Ирана опровергал заявление США о проходе торговых судов через пролив;🟦 США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны, сообщает Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники. Проект соглашения между США и Ираном предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства, сообщает телеканал. Он также включает в себя пункты, касающиеся обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов;🟦 Предложение США о завершении войны содержит неприемлемые для Ирана условия, сообщает Tasnim со ссылкой на источник. Несмотря на публикации американских СМИ о скором заключении меморандума, Тегеран ещё не дал на него официального ответа. По словам собеседника агентства, американская пропаганда нацелена на оправдание слов Трампа об окончании операции "Проект свобода";🟦 Иран призывает государства-члены ООН при рассмотрении вопроса об Ормузском проливе "действовать на основе логики, справедливости и принципов, а не давления". Официальный Тегеран призвал отклонить вынесенный США на Совбез ООН проект и воздержаться от его поддержки или соавторства;🟦 Власти Израиля считают маловероятным возобновление операции США против Ирана из-за политических рисков внутри Штатов и ущерба мировой экономике, пишет Al-Monitor со ссылкой на израильских чиновников. Источники также отмечают сокращение контактов между Нетаньяху и Трампом и подозревают, что американский лидер может винить израильского премьера в затянувшемся конфликте с Ираном; 🟦 Трамп готов временно упростить повестку переговоров с Ираном, чтобы позволить умеренным силам в иранском руководстве вернуться к диалогу, утверждает телеканал CNN. При этом, как рассказали телеканалу осведомлённые источники, американский лидер готов отложить отложить обсуждение наиболее острых противоречий на более поздний срок;🟦 Средняя цена на бензин в США превысила $4,5 за галлон (3,78 литра) и достигла второго максимального значения в истории — дороже топливо стоило только в 2022 году при Байдене, выяснило РИА Новости. По данным американской автомобильной ассоциации, нынешняя средняя стоимость самого распространённого бензина марки Regular (аналог АИ-92) поднялась до $4,536. В Калифорнии за галлон просят в среднем $6,16.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Иран, Ближний Восток, США, война в Иране, Международная политика, новости переговоров, Совбез ООН

Иран отчитался за поражение сотен целей армии США. Новости ближневосточной войны

20:06 06.05.2026
 
© REUTERS / Majid-Asgaripour
Вашингтон и Тегеран по-прежнему расходятся в видении перспектив прекращения войны, рапортуя о сових победах. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем, что значительно больше, чем признает американское руководство, утверждает Washington Post.
Издание, после анализа спутниковых снимков отмечает, что удары были нанесены по американским ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам и ключевым радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.
И коротко о других новостях ближневосточного конфликта:
🟦 На двух американских торговых судах, которые в понедельник пересекли Ормузский пролив в рамках операции “Проект Свобода”, находились команды военных США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников Пентагона. При этом Корпус стражей исламской революции Ирана опровергал заявление США о проходе торговых судов через пролив;
🟦 США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны, сообщает Al Arabiya со ссылкой на пакистанские источники. Проект соглашения между США и Ираном предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства, сообщает телеканал. Он также включает в себя пункты, касающиеся обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов;
🟦 Предложение США о завершении войны содержит неприемлемые для Ирана условия, сообщает Tasnim со ссылкой на источник. Несмотря на публикации американских СМИ о скором заключении меморандума, Тегеран ещё не дал на него официального ответа. По словам собеседника агентства, американская пропаганда нацелена на оправдание слов Трампа об окончании операции "Проект свобода";
🟦 Иран призывает государства-члены ООН при рассмотрении вопроса об Ормузском проливе "действовать на основе логики, справедливости и принципов, а не давления". Официальный Тегеран призвал отклонить вынесенный США на Совбез ООН проект и воздержаться от его поддержки или соавторства;
🟦 Власти Израиля считают маловероятным возобновление операции США против Ирана из-за политических рисков внутри Штатов и ущерба мировой экономике, пишет Al-Monitor со ссылкой на израильских чиновников. Источники также отмечают сокращение контактов между Нетаньяху и Трампом и подозревают, что американский лидер может винить израильского премьера в затянувшемся конфликте с Ираном;
🟦 Трамп готов временно упростить повестку переговоров с Ираном, чтобы позволить умеренным силам в иранском руководстве вернуться к диалогу, утверждает телеканал CNN. При этом, как рассказали телеканалу осведомлённые источники, американский лидер готов отложить отложить обсуждение наиболее острых противоречий на более поздний срок;
🟦 Средняя цена на бензин в США превысила $4,5 за галлон (3,78 литра) и достигла второго максимального значения в истории — дороже топливо стоило только в 2022 году при Байдене, выяснило РИА Новости. По данным американской автомобильной ассоциации, нынешняя средняя стоимость самого распространённого бензина марки Regular (аналог АИ-92) поднялась до $4,536. В Калифорнии за галлон просят в среднем $6,16.
