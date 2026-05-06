https://ukraina.ru/20260506/zachem-zelenskiy-poekhal-v-erevan-v-tsentre-peregovorov-dengi-i-sekretnye-missii-1078657802.html

Зачем Зеленский поехал в Ереван? В центре переговоров деньги и секретные миссии

Зачем Зеленский поехал в Ереван? В центре переговоров деньги и секретные миссии - 06.05.2026 Украина.ру

Зачем Зеленский поехал в Ереван? В центре переговоров деньги и секретные миссии

Завершился двухдневный, предельно наглый и предельно циничный визит Владимира Зеленского в Ереван, в Армению, в страну члена ОДКБ и ЕвразЭС. И на этом, кстати, делали особый акцент многие комментаторы.

2026-05-06T19:00

2026-05-06T19:00

2026-05-06T19:00

мнения

весь павлив

одкб

владимир зеленский

украина

лондон

трамп и зеленский

вкс

ес

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078658364_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_487712d015d31011fe0808efb82eb851.jpg

Мол, как так, Армения вроде дружественная, почти братская страна, и тут визит Зеленского. Но, давайте не обманываться и не пребывать в иллюзиях. Режим Пашиняна это никакая не дружественная России история. Это не история про людей доброй воли и здравого смысла.Режим Пашиняна, подчёркиваю, это типичные компрадоры, типичные агенты влияния, усаженные на шею армянскому народу внешними игроками. Конкретно Лондоном, Анкарой и Баку. И поэтому то, что Армения де юре всё ещё остаётся членом ОДКБ и ЕвразЭС, уже мало что значит. Хотя нет, кое-что значит. Армения и режим Пашиняна пока еще продолжают зарабатывать на России и в России, одновременно всё больше превращаясь в откровенно русофобскую клику. При этом у Пашиняна на носу выборы 7 июня. Формально это парламентские выборы, но по сути вопрос стоит о том, сможет ли он сохранить пост премьер-министра. И даже официальная социология, включая данные Gallup, показывает, что ситуация для него крайне тяжёлая.Теперь о самом визите Зеленского и о том, зачем он туда вообще приехал на этот самый европейский саммит. Причин здесь несколько. Если брать публичную часть, то Зеленский, конечно же, встречался с Пашиняном, общался с Урсулой фон дер Ляйен, с Рютте. Была и вполне конкретная практическая повестка. Например, встреча с премьером Норвегии Стёре. Там обсуждали очередной пакет денег для Украины, почти миллиард в рамках той самой программы PURL (натовской программы закупки американских вооружений для Украины). Вообще Норвегия сейчас одна из самых активных стран по вложениям в украинскую войну. Скандинавы в целом по доле от ВВП, направляемой на поддержку Киева, идут впереди всех. Обсуждали и недавно заключенную так называемую дроновую сделку. Зеленский совсем недавно был в Норвегии и там уже заключал договорённости по дронам, по ПВО и по энергетической поддержке Украины.Третьего же числа была встреча и с премьером Финляндии. Там тоже речь шла о деньгах, примерно о 300 миллионах евро в украинский оборонный сектор, плюс дополнительные средства в ту же программу PURL. И снова обсуждалась тема беспилотников и расширения производства. И да, тут важно подчеркнуть, когда сейчас говорят про так называемую дроновую сделку, на самом деле речь идёт о вынесении производства беспилотников самой широкой линейки за пределы Украины. На самой Украине этим производствам уже попросту нет места. Российские ВКС их находят и выносят, что называется, вперёд ногами. Поэтому производство всё активнее пытаются переместить в Европу и другие страны, находящиеся в орбите Лондона и евроатлантических глобалистов. Вот как сейчас в Норвегию и Финляндию, а до того в Турцию и Азербайджан.Ну и, конечно же, отдельная история это встреча Зеленского с Киром Стармером. И тут был очень показательный момент. Зеленский отдельно поблагодарил Британию за её действия против так называемого "российского теневого флота". Эти его слова благодарности даже официально опубликованы на сайте президента Украины. Хотя, если говорить прямо, в публичной плоскости Великобритания не сделала ничего такого, чего не делал бы Евросоюз. Были санкции, были громкие заявления, были угрозы досмотров, арестов и ограничений против российских танкеров и газовозов. Но по факту российские суда как проходили мимо британских берегов, так и продолжают проходить. Британия много шумела, надувала щёки, но никаких реальных действий уровня блокады или масштабных задержаний так и не произошло. Во всяком случае пока.Но дело ведь совсем не в этом. Речь про непубличные грязные делишки Лондона. Не раз рассказывал, что именно Британия стоит за программами морских беспилотных технологий Украины. И именно британцы вместе с подчиненными им украинскими спецслужбами координируют террористические атаки против российского углеводородного экспорта. И именно поэтому Зеленский так демонстративно благодарил Стармера. Речь идёт не про санкционные заявления, а про совместную работу по атакам на российскую портовую инфраструктуру и суда, перевозящие нефть и газ.Площадками для этих атак рассматриваются и уже используются самые разные направления. Здесь и Норвегия, и Азербайджан, куда Зеленский недавно ездил, и Испания, и Ливия, и, конечно же, весь Черноморский и Балтийский бассейны. Поэтому обсуждали они далеко не только дежурно ПВО и деньги. Обсуждали эти морские операции, британские антибаллистическую угрозу, расширение производств, логистику и дальнейшую координацию.Были и не вполне комфортные для Зеленского встречи. В частности, с премьером Словакии Фицо и премьером Чехии Бабишем. Официальные украинские ресурсы отделались предельно формальными формулировками об этих встречах, мол, обсуждали евроинтеграцию и двусторонние отношения. Но, думаю, разговоры там были без особого продвижения к нормализации двухсторонних отношений. Скептицизм словацкого и чешского руководства в отношении как Брюсселя, так и Киева давно известен.А 4 мая состоялась большая встреча в так называемом "вашингтонском формате". Вся эта шайка-лейка плюс фон дер Ляйен, Кошта и Рютте. И обсуждали там, конечно же, прежде всего ПВО и европейские антибаллистические возможности. И на самом деле речь шла о попытках развернуть производство и масштабирование собственных европейских программ ПВО, которые должны были бы хотя бы частично заменить американские Patriot с ракетами PAC-2 и PAC-3, а также комплексы NASAMS с ракетами AIM-120 и ракеты AIM-9 для самолетов перехватчиков. Снова поднималась тема так называемого "теневого флота России". Много говорили о фронте. Зеленский, как обычно, рассказывал, что у России якобы нет серьёзных успехов. Очень забавно это звучит на фоне происходящего. Параллельно похвалялся про якобы 35 тысяч убитых и раненых российских военнослужащих в марте. В общем, одна из главных публичных задач всей этой встречи была показать, что позиции Украины якобы сильны как никогда и что Европа продолжает стоять единым фронтом.Дальше состоялась встреча Зеленского с Дональдом Туском. И вот тут, думаю, им действительно было что обсудить. Польша остаётся крупнейшим сухопутным транзитёром Украины. Там постоянные конфликты вокруг логистики, зерна, аграрного экспорта, перевозок и пограничной инфраструктуры. И Туску при всей его комплементарности к Киеву никуда от этих проблем не деться. Обсуждали и конференцию по восстановлению Украины, которая должна пройти 25–26 июня в Гданьске. Вероятно, это своего рода подачка польскому истеблишменту и бизнесу, чтобы хоть немного успокоить польских аграриев и транспортников, регулярно блокирующих украинские грузы на границе. Конечно же, снова поднималась тема евроинтеграции. Но даже сам Туск уже публично заявляет, что Польша против ускоренного вступления Украины в Европейский союз. И это, кстати, очень показательный момент.Была встреча и с канадским премьером Карни. Конечно, куда же без Канады, важнейшей страна Британского содружества? Канадцы отгрузили очередные денежки в программу PURL. На этой встрече, кстати, прозвучало интересное заявление Зеленского: "Мы должны побуждать Путина к миру, к дипломатии". Себя побуди для начала! Ну и, конечно же, снова обсуждали ПВО, антибаллистические программы и всё, что связано с военной поддержкой. В общем, проблемы у Киева с ПВО фундаментальные и пока что нерешаемые. И эта тема была в эпицентре всех обсуждений.Интересной и примечательной, выпадающей из общего ряда, была встреча с Ираклием Кобахидзе, премьером Грузии. О ней на сайте президента Украины нет ни слова. Грузинская сторона и грузинские медиа отчитались о встрече буквально несколькими общими фразами. Видно, разговор был непростой и без особых успехов для Киева.Наконец, с Пашиняном встреча официально касалась двусторонних отношений, евроинтеграции Армении и Украины, восстановления двусторонних комиссий экономического сотрудничества. В общем, полный набор благоглупостей и дежурной риторики за всё хорошее против всего плохого. А речь-то на самом деле шла, конечно же, о выборах 7 июня. Украина вместе со своими союзниками и сюзеренами в Лондоне, Анкаре и Баку будет предпринимать усилия самого разного толка, чтобы повлиять на выборы и удержать Пашиняна у власти. Если не с помощью фальсификаций, то, думаю, и с помощью провокаций и силы. Уверен, всё это сейчас готовится. И это одна из ключевых причин, по которой Зеленский приехал в Ереван. Не публичная, естественно. Публично всё это прикрывается разговорами про европейскую интеграцию и региональное сотрудничество.Я уже рассказывал вам, как после визита принца Гарри, неофициального эмиссара Карла III и глубинного британского государства, фактического куратора украинского направления, Зеленский сразу же мотнулся в Азербайджан. Потом последовала встреча с Майей Санду. Затем состоялся визит Карла III в Соединённые Штаты. Кстати, этот визит Зеленский и Стармер тоже обсуждали отдельно. Ну и вот теперь визит в Ереван. И всё это в рамках больших-больших манёвров Лондона по Закавказью и, будем говорить прямо, больших русофобских манёвров. Такой себе новой "большой игры" Лондона против России на постсоветском пространстве, в Европе, в Азии и в Закавказье в том числе. Сейчас Лондон пытается оседлать ситуацию с Закавказьем и конкретно с Арменией. Азербайджан уже находится в сфере его влияния. Ну вот теперь за Армению будут бороться лондонские рептилии.Ещё одной неформальной, непубличной частью визита была история про тот самый недорепарационный кредит на 90 млрд. А с ним большие проблемы. Зеленский, по имеющейся информации, потратил большую часть времени за эти два дня в общении с фон дер Ляйен в первую очередь и рядом других европейских лидеров Европейского Союза именно по этому вопросу. Потому что ситуация у него болезненная и проблемная. Денег у европейцев нет. Минфины стран-доноров Европейского Союза, которые обязались предоставить деньги Украине в рамках этого кредита, уже заявляют о неготовности выделять сейчас такие объёмы средств. Потому что иранский кризис, потому что грядёт топливный кризис, энергетический кризис, кризис в аграрном секторе и вообще потенциально даже глобальный мировой экономический кризис, рецессия, инфляция и все остальные прелести. И куда тут ещё деньги Украине предоставлять?Но при этом, уверен, какие-то денежки всё-таки будут капать. А вот что до заявленных 28 млрд прямой военной помощи и ещё 17 млрд на покрытие дефицита гражданской части украинского бюджета, тут уже очень большие сомнения. Сильно сомневаюсь, что европейцы реально способны это всё потянуть. Пара миллиардов в месяц — это, мне кажется, максимум, на что Киев сейчас вообще может рассчитывать. И то с очень большими вопросами и оговорками. И вот тут другой аспект важен. Те самые оговорки. Как обязательное условие выделения денег готовится меморандум между Киевом и Брюсселем. Деньги по кредиту будут предоставляться только после подписания Украиной меморандума и выполнения пунктов этого самого меморандума. А там для Зеленского вещи страшные. И это активно начинает обсуждаться в медиапространстве. Фактически от Зеленского требуют расстаться с влиянием на силовой блок. А это для него вопрос выживания. Параллельно идёт атака по линии так называемых плёнок Миндича, чтобы Зеленский был посговорчивее.И вот Зеленский прибежал, конечно же, выпрашивать для себя некую индульгенцию в этой всей ситуации, пытаться договариваться. Мол, деньги-то нужны, воевать надо, что же вы меня душите. Но проблема в том, что никому его не жалко, этого самого криворожского упыря. Никто в Лондоне, Брюсселе и европейских столицах не рассматривает его как полноценного партнёра. Да и на Украине его уже мало кто воспринимает как партнёра, кроме группки разжиревших кровососов вокруг, которые наживаются на войне. Даже те, кто формально относится к его кругу, те же Пинчук, Фиала и прочие, рассматривают Зеленского исключительно как фигуру, которая в нужный момент возьмёт всё на себя и за всё ответит. И подпишет раньше или позже капитуляцию. Как бы они сейчас ни хорохорились и ни рассказывали сказки про вечную войну до победного конца. Никому не нужен Зеленский как сильный самостоятельный политик, как союзник или как долгосрочный партнёр. И уж тем более никому не интересно его переизбрание. Ну, кроме самого Зеленского и тех самых кровососов и клопов, которые сгруппировались вокруг него и кормятся от войны.Ну и, по моей информации, сколько бы Зеленский там ни пытался не мытьём так катаньем выговорить для себя какие-то послабления, официально ничего по этой части не прозвучало. А вот не публично, как сообщают информированные люди, прозвучала очень жёсткая отповедь. Мол, будет меморандум — выполняй, Вова, меморандум, а потом уже посмотрим по поводу денежек. Да, что-то, возможно, начнёт капать в третьем квартале, но только в жёсткой привязке к выполнению пунктов этого самого меморандума. А мы (то есть - они) ещё посмотрим, как ты это выполняешь.И самое интересное, что Лондон, который считается главным хозяином Киева, в данном случае совершенно не возражает. Тут как раз вполне себе договорняк между Лондоном, Берлином и Брюсселем. Ну и Париж где-то рядом трётся, как всегда. Потому что у Лондона цели сейчас гораздо шире и гораздо циничнее. Цель простая - война против России, ослабление России и, при идеальном для них сценарии, декомпозиция России. А ещё очень важно для бритов, чтобы основные расходы на всё это несли именно европейцы. Чтобы именно европейскими руками велась эта война и чтобы слабела не только Россия, но и сама континентальная Европа. Поэтому Лондон эту историю полностью поддерживает. Никакого внутреннего противоречия здесь нет. Всем им нужен просто исполнитель. Такой себе расходный материал по фамилии Зеленский, который в итоге и сгорит синим пламенем во всей этой чудовищной истории. И в Лондоне защиты Зеленский тоже не найдет.Другие подробности встречи европейских лидеров в Ереване - в статье Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

лондон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, весь павлив, одкб, владимир зеленский, украина, лондон, трамп и зеленский, вкс, ес, никол пашинян, россия