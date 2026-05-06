Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения
2026-05-06T20:30
На Западе понимают: нас голыми руками не возьмешь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.По словам эксперта, если подытоживать, то нам надо всего и побольше — и для СВО, и для Калининграда.Однако эксперт отметил проблему: многие оборонные предприятия приватизированы, а с частниками не всегда получается договориться."Они такие цены выставляют, что мама не горюй", — сказал он.Громак подчеркнул, что СВО как можно скорее нужно заканчивать."Чем дольше она длится, тем хуже для нас. А мы за Родину на Балтике постоять готовы. На Западе понимают, что нас голыми руками не возьмешь", — резюмировал собеседник издания.
На Западе понимают: нас голыми руками не возьмешь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.
По словам эксперта, если подытоживать, то нам надо всего и побольше — и для СВО, и для Калининграда.
"Есть ресурсы. Пускай все наши толстосумы из списка "Форбс" раскошелятся. Они же в России это состояние заработали. Пусть покажут, что они патриоты. Люди у нас есть. Мощности у нас есть", — заявил Громак.
Однако эксперт отметил проблему: многие оборонные предприятия приватизированы, а с частниками не всегда получается договориться.
"Они такие цены выставляют, что мама не горюй", — сказал он.
Громак подчеркнул, что СВО как можно скорее нужно заканчивать.
"Чем дольше она длится, тем хуже для нас. А мы за Родину на Балтике постоять готовы. На Западе понимают, что нас голыми руками не возьмешь", — резюмировал собеседник издания.