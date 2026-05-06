Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения

Ресурсы для СВО и Калининграда есть. Пусть все толстосумы из списка "Форбс" раскошелятся — они в России это состояние заработали. Проблема с частными оборонными предприятиями: цены выставляют, что мама не горюй. СВО как можно скорее заканчивать

2026-05-06T20:30

На Западе понимают: нас голыми руками не возьмешь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.По словам эксперта, если подытоживать, то нам надо всего и побольше — и для СВО, и для Калининграда.Однако эксперт отметил проблему: многие оборонные предприятия приватизированы, а с частниками не всегда получается договориться."Они такие цены выставляют, что мама не горюй", — сказал он.Громак подчеркнул, что СВО как можно скорее нужно заканчивать."Чем дольше она длится, тем хуже для нас. А мы за Родину на Балтике постоять готовы. На Западе понимают, что нас голыми руками не возьмешь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.

