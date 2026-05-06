Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/chem-dolshe-svo-tem-khuzhe-dlya-nas-gromak-o-neobkhodimosti-skoreyshego-zaversheniya-1078671648.html
Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения
Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения - 06.05.2026 Украина.ру
Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения
Ресурсы для СВО и Калининграда есть. Пусть все толстосумы из списка "Форбс" раскошелятся — они в России это состояние заработали. Проблема с частными оборонными предприятиями: цены выставляют, что мама не горюй. СВО как можно скорее заканчивать
2026-05-06T20:30
2026-05-06T20:30
россия
калининград
запад
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078623086_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd16caca5227d8135ed15fc600c6966a.jpg
На Западе понимают: нас голыми руками не возьмешь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.По словам эксперта, если подытоживать, то нам надо всего и побольше — и для СВО, и для Калининграда.Однако эксперт отметил проблему: многие оборонные предприятия приватизированы, а с частниками не всегда получается договориться."Они такие цены выставляют, что мама не горюй", — сказал он.Громак подчеркнул, что СВО как можно скорее нужно заканчивать."Чем дольше она длится, тем хуже для нас. А мы за Родину на Балтике постоять готовы. На Западе понимают, что нас голыми руками не возьмешь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.
россия
калининград
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078623086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3bdb2a91aaddb11b5415a4ed764bdc5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, калининград, запад, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, украина.ру
Россия, Калининград, Запад, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Украина.ру

Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения

20:30 06.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ресурсы для СВО и Калининграда есть. Пусть все толстосумы из списка "Форбс" раскошелятся — они в России это состояние заработали. Проблема с частными оборонными предприятиями: цены выставляют, что мама не горюй. СВО как можно скорее заканчивать
На Западе понимают: нас голыми руками не возьмешь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.
По словам эксперта, если подытоживать, то нам надо всего и побольше — и для СВО, и для Калининграда.
"Есть ресурсы. Пускай все наши толстосумы из списка "Форбс" раскошелятся. Они же в России это состояние заработали. Пусть покажут, что они патриоты. Люди у нас есть. Мощности у нас есть", — заявил Громак.
Однако эксперт отметил проблему: многие оборонные предприятия приватизированы, а с частниками не всегда получается договориться.
"Они такие цены выставляют, что мама не горюй", — сказал он.
Громак подчеркнул, что СВО как можно скорее нужно заканчивать.
"Чем дольше она длится, тем хуже для нас. А мы за Родину на Балтике постоять готовы. На Западе понимают, что нас голыми руками не возьмешь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКалининградЗападСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:02Зеленский пригрозил сорвать Парад Победы в Москве и обвинил РФ в отказе от украинского варианта перемирия
22:00Производства и дата-центры нужно переносить за Урал, считает политолог Безпалько
21:58Захарова заявила о неотвратимости ответного удара РФ по Киеву в случае реализации угроз Зеленского
21:53Маркетологи украинского футбольного клуба "Шахтёр" провели пиар-акцию у могилы основателя Донецка
21:50Правительство Украины разрешило выезд за рубеж женщинам-чиновницам из местных органов и госпредприятий
21:30Гибкость Украины — наша медлительность: Носков о главном разрыве между системами
21:15Глава МИД Польши Сикорский связал пропуск Фицо в Россию с разблокировкой помощи Украине
21:12 Российские войска продвинулись в Константиновке, часть пехоты ВСУ отрезана от снабжения
21:04‼ На Харьковском направлении продолжаются тяжёлые бои у границы
21:00"Украина борется с русским медведем": Вайнер о том, как США продают поддержку Киева
20:30Чем дольше СВО, тем хуже для нас: Громак о необходимости скорейшего завершения
20:21Бои идут на Изюмском направлении, "Герани" снова под Ровно и в Одесской области. Новости СВО
20:06Иран отчитался за поражение сотен целей армии США. Новости ближневосточной войны
20:00Если не вернуть Западу страх, ядерная война станет неизбежной — экс-подполковник США
19:46Мобильный интернет снова ограничат: названы сроки
19:40Депутат, обвиняемый в хищении, пошел служить в "Ахмат"
19:30Василь Вакаров: Зеленский угрожает Дню Победы, чтобы заставить Россию пойти на переговоры
19:19Прилепин о войне, Николае Втором и Аркадии Гайдаре
19:06Трамп назвал дату "сделки" с Ираном
19:02Посольство России потребовало от Германии отменить запрет на символику Победы
Лента новостейМолния