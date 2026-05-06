https://ukraina.ru/20260506/deputat-obvinyaemyy-v-khischenii-poshel-sluzhit-v-akhmat-1078676010.html
Депутат, обвиняемый в хищении, пошел служить в "Ахмат"
Депутат, обвиняемый в хищении, пошел служить в "Ахмат" - 06.05.2026 Украина.ру
Депутат, обвиняемый в хищении, пошел служить в "Ахмат"
Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, который вместе с несколькими предполагаемыми соучастниками обвиняется в хищении почти 40 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР), проходит службу в зоне СВО в полку "Ахмат". Об этом 6 мая сообщил его адвокат
2026-05-06T19:40
2026-05-06T19:40
2026-05-06T19:40
александр малькевич
"ахмат"
санкт-петербург
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/55/1028385539_0:159:3058:1879_1920x0_80_0_0_9df6abd58a46a59abd08c363ce11d877.jpg
"Командование войсковой части заявляет ходатайство о приостановлении производства по делу в отношении рядового вооруженных сил Малькевича и отмене меры пресечения в виде запрета определенных действий в связи с заключением контракта о прохождении военной службы и направлением его для участия в боевых действиях", - заявила адвокат Марина Пятенок, назвав номер войсковой части, соответствующий, по данным из открытых источников, мотострелковому полку "Север-Ахмат". К ходатайству командира части защитники приложили копию контракта, выписки из приказа о принятии Малькевича на службу и отправке в зону СВО, справку о прохождении службы и характеристику.Что сейчас происходит на фронте: Обстановку на Купянском направлении докладывает "Дневник десантника"
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102838/55/1028385539_170:0:2887:2038_1920x0_80_0_0_1e6f4e8fcffdfe455c114d8b198bee3a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр малькевич, "ахмат", санкт-петербург, новости
Депутат, обвиняемый в хищении, пошел служить в "Ахмат"
Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, который вместе с несколькими предполагаемыми соучастниками обвиняется в хищении почти 40 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР), проходит службу в зоне СВО в полку "Ахмат". Об этом 6 мая сообщил его адвокат
"Командование войсковой части заявляет ходатайство о приостановлении производства по делу в отношении рядового вооруженных сил Малькевича и отмене меры пресечения в виде запрета определенных действий в связи с заключением контракта о прохождении военной службы и направлением его для участия в боевых действиях", - заявила адвокат Марина Пятенок, назвав номер войсковой части, соответствующий, по данным из открытых источников, мотострелковому полку "Север-Ахмат".
К ходатайству командира части защитники приложили копию контракта, выписки из приказа о принятии Малькевича на службу и отправке в зону СВО, справку о прохождении службы и характеристику.