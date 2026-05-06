Мобильный интернет снова ограничат: названы сроки
"Ростелеком" 6 мая предупредил своих абонентов из Москвы, что в ближайшие дни возможны ограничения на мобильный интернет
О таких мерах в период с 5 по 9 мая операторы начали предупреждать еще 4 мая.
В МТС утверждали, что временные ограничения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий могут коснуться не только Москвы, но и Московской области.
"Ростелеком" в новом уведомлении сообщает, что ограничения продлятся до 9 мая включительно, в этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi.
Оператор Т2, принадлежащий "Ростелекому", также уже сообщил московским абонентам о грядущих временных ограничениях мобильного интернета.
