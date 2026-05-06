https://ukraina.ru/20260506/posolstvo-rossii-potrebovalo-ot-germanii-otmenit-zapret-na-simvoliku-pobedy--1078675090.html

Посольство России потребовало от Германии отменить запрет на символику Победы

Посольство России потребовало от Германии отменить запрет на символику Победы - 06.05.2026 Украина.ру

Посольство России потребовало от Германии отменить запрет на символику Победы

Посольство России в Берлине требует от германской стороны отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы. Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства, сделанном 6 мая

2026-05-06T19:02

2026-05-06T19:02

2026-05-06T19:02

новости

россия

германия

берлин

павел панков (спортсмен)

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054971864_145:0:1182:583_1920x0_80_0_0_ba093c8450ab722bd100dd790bb64653.jpg

"По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет", - отметили в посольстве РФ."Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. геноцидом народов Советского Союза", - подчеркнули в дипмиссии. По ее оценке, "запреты, вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом". "На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне", - констатировали в диппредставительстве РФ.Посольство РФ в ФРГ назвало необоснованным и дискриминационным запрет на символику Победы на советских мемориалах 8-9 мая.Главные события дня: Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая

россия

германия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, берлин, павел панков (спортсмен), посольство