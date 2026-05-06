Посольство России потребовало от Германии отменить запрет на символику Победы
2026-05-06T19:02
Посольство России потребовало от Германии отменить запрет на символику Победы

Посольство России в Берлине требует от германской стороны отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы. Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства, сделанном 6 мая
"По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет", - отметили в посольстве РФ.
"Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. геноцидом народов Советского Союза", - подчеркнули в дипмиссии.
По ее оценке, "запреты, вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом".
"На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне", - констатировали в диппредставительстве РФ.
Посольство РФ в ФРГ назвало необоснованным и дискриминационным запрет на символику Победы на советских мемориалах 8-9 мая.
