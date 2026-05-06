"Решающая стадия": битва за Донбасс вышла на финишную прямую
Сражение за Донбасс входит в финальную, решающую фазу, констатируют военные аналитики. Об этом 6 мая написал Телеграм-канал "Военная хроника"
2026-05-06T11:05
2026-05-06T11:40
11:05 06.05.2026 (обновлено: 11:40 06.05.2026)
 
Сражение за Донбасс входит в финальную, решающую фазу, констатируют военные аналитики. Об этом 6 мая написал Телеграм-канал "Военная хроника"
После затяжных позиционных боев российские подразделения начали маневры, которые могут кардинально изменить оперативную обстановку в регионе, отмечается в публикации. Также в сообщении говорится, что финальное сражение за Донбасс, хотя и началось несколько позже прогнозируемых сроков, теперь стремительно набирает обороты.
Штурмовые отряды вплотную приблизились к населенному пункту Пискуновка, расположенному всего в 15 километрах к востоку от стратегически важного Славянска.
Однако, как подчеркивают эксперты, для перехода к полноценному штурму российским силам предстоит решить сложную тактическую задачу — форсировать водную преграду. Речь идет о реке Северский Донец, которая на этом участке создает естественный рубеж обороны для украинских формирований.
Параллельно с давлением на Славянском направлении российские войска развивают успех в районе Красного Лимана. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что в самом Красном Лимане уже идут ожесточенные городские бои. Взятие этого населенного пункта открывает возможность для дальнейшего продвижения к Северску и создает угрозу охвата группировки ВСУ в Донбассе с севера.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Хроника событий на утро 6 мая.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
