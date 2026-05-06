Бои идут на Изюмском направлении, "Герани" снова под Ровно и в Одесской области. Новости СВО
Промышленность на подконтрольной киевскому режиму территории поражают не только БПЛА ВС РФ, но и коррупция. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
20:21 06.05.2026
 
Промышленность на подконтрольной киевскому режиму территории поражают не только БПЛА ВС РФ, но и коррупция. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Криворожский металлургический комбинат остановил часть производств из-за проблем с логистикой. Пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщила об остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей на фоне сбоев в работе "Укрзализныци". Предприятие столкнулось с логистическими проблемами.
"Это, прежде всего, результат системной работе по воздействию на железнодорожную инфраструктуру противника", — пишет тг-канал канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик".
Другие новости к этому часу:
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщает РСЧС;
🟥 ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Губернатор сообщает, что в региона повреждены частные дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили, сельхозтехника и ангар в Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Борисовском и Краснояружском округах;
🟥 "Герани" атакуют объекты в районе города-порта Южный Одесской области и на Западной Украине - в Ровненской области;
🟥 На Изюмском направлении СВО продолжаются бои за Дробышево и Сосновое, сообщает тг-канал "Дневник Десантника";
🟥 Периодически атакуемый российскими беспилотниками Харьков рискует остаться без света из-за многомиллионного схематоза мэрии. Город оказался на пороге коммунального коллапса, ради отсрочки которого местные власти пошли на беспрецедентную финансовую аферу. Из-за колоссальных долгов и пустой казны горсовет официально заложил в "Укргазбанке" европейские когенерационные установки, переданные городу в качестве гуманитарной помощи, сообщает тг-канал "Первый Харьковский";
🟦 В преддверии Дня Победы военнослужащие отдельной мотострелковой Севастопольской бригады Московского военного округа провели патриотическую акцию "Георгиевская ленточка" - Минобороны РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина ждет "Орешник", США признают поражение от Ирана, Кличко жалуется на холод Зеленского. Итоги 6 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
