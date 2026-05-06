Если не вернуть Западу страх, ядерная война станет неизбежной — экс-подполковник США
Запад не боится Россию, и если не вернуть этот страх, ядерная война станет неизбежной. Массированное производство дронов в Европе нацелено на тотальную перезагрузку российской системы ПВО, а затем последуют удары по радарным системам
2026-05-06T20:00
Серьезная эскалация может начаться к концу лета, когда заводы Запада будут выпускать столько беспилотников, что ПВО не сможет их физически остановить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
По словам Крапивника, украинские дроны создают немало проблем для приграничных регионов России. Эксперт заявил, что Запад смеется над списками производства беспилотников, которые публикует Минобороны РФ. Задача противника — тотально перезагрузить российскую систему ПВО и ПРО с помощью массового производства дронов, чтобы она не могла сбивать даже половину, а затем бить по радарным системам.
Он подчеркнул, что идет четвертый год войны, и пора понять менталитет Запада, который ведет переговоры только с позиции силы. Наша слабость провоцирует их на всё большие авантюры.
"Если мы будем ослеплены в результате массированных атак дронов, то США наверняка используют свою концепцию первого удара. Как только у них будет возможность нас уничтожить, они сделают это. <...> Серьезная эскалация может начаться к концу лета, потому что к тому времени заводы на Западе будут производить столько дронов, что наша система ПВО не сможет физически их остановить. Логика диктует необходимость нанести удар первыми", — пояснил Крапивник.