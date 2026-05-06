https://ukraina.ru/20260506/chto-budet-esli-ukrainskie-drony-priletyat-v-moskvu-na-parad-9-maya-mneniya-ukrainskikh-ekspertov-1078655082.html

Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов

Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов - 06.05.2026 Украина.ру

Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов

В экспертном сообществе обсуждают, понял ли Зеленский намёк, который ему дан был публикацией новой порции "плёнок Миндича", не поздно ли состоялась публикация очередной порции компромата. Думают и о том, к чему может привести исполнения угрозы ударить по параду 9 мая в Москве.

2026-05-06T13:08

2026-05-06T13:08

2026-05-06T13:08

эксклюзив

украина

politico

ес

владимир зеленский

киев

европа

андрей ермолаев

верховная рада

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc7925da34199e77fbd30f61ce6c5a1.png

Эксперты оценивают возможные последствия продолжающегося "миндичгейта". По мнению экс-советника Леонида Кучмы, украинского политолога и экономиста Олега Соскина, публикацию новых порций записей можно трактовать как прямой намёк Зеленскому - "мавр сделал своё дело, мавр может уходить".Но Зеленский сам не уйдёт, поскольку в этом деле (в войне — ред.) у него и у его подельников слишком велика прибыль, отметил Соскин, процитировав известное высказывание о капитале, который пойдёт на любое преступление при определённой норме прибыли.Пока Зеленский и его клика отмалчиваются. Соскин в связи с этим напомнил об опыте "кассетного скандала" и предположил, что Кучма и Пинчук консультируют Зеленского, делясь опытом. Отсюда и реакция власти — публикуйте что хотите, может быть, это всё ИИ сгенерировал…Но намёк "мавру" сделан, если не уйдёт сам, то могут и помочь. Во всяком случае, это серьёзный кризис, который чреват перезагрузкой власти, полагает покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев.Но состоится ли перезагрузка — вопрос. Как пишет популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, "плёнки вышли поздно, Зе (Зеленский — ред.) уже успел получить 90 млрд."."Т.е. те, кто продают Трампу и Путину это как рычаг давления, занимаются очковтирательством. Если они хотели результат, надо было публиковать эту партию вместе с первой, когда удалось сбить Ермака. Надо было тогда додавливать, а теперь будет "буря в стакане воды", - полагают авторы тг-канала.А что с ЕС, что с выбранной собравшимися в своё время на Майдане дорогой "в Европу", которую планировали пройти легко и быстро в "кружевных трусиках"? Эта обещанная лёгкость оказалась обманчивой.Полновесное решение о членстве Украины в ЕС возможно лишь после завершения конфликта и получения Киевом гарантий безопасности, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "российско-украинская война (отметим, до сих пор войну никто никому не объявлял — ред.) создала дополнительные условия, создала дополнительные предпосылки для какой-то особой форсированной программы интеграции Украины в Евросоюз".Эксперт напомнил, что он давно высказывал это своё мнение и до сих пор его придерживается. Но - с оговорками."Это возможно только тогда... когда Украина завершит войну, потому что для ЕС важно, какова теперь его, извините, восточная граница, в каком она состоянии. Не будет ли риска, что завершение военных действий будет по-прежнему сохранять в себе вот этот вирус, угрозу разворачивания масштабной европейской войны — ЕС не будет брать за это ответственность, как бы он не декларировал", - сказал Ермолаев.Он добавил, что есть ещё один аспект, в ЕС не всё просто с их внутренними интеграционными процессами, потому "появление ещё такого претендента на европейские деньги, как Украина — конечно, это раздражитель". Лоббистские группы целых правительств могут быть против.Ермолаев изложил своё видение путей обхода этой проблемы: "Украина должна с пониманием к этому относиться" и должна была сама выйти с предложением о членстве в ЕС с ограничениями, дать гарантии, что не будет претендовать на те или иные европейские фонды. Поэтому "предложения, которые сейчас прозвучали со стороны наших европейских партнёров — о том, что Украина может получить номинальный статус, что в каких-то случаях у нас не будет права голоса на переходный период (…) это вполне разумно, это тоже путь, который стоит пройти".По мнению эксперта, вещающего отнюдь не из окопа на передовой, "украинское общество в условиях войны действительно получило очень такой мощный позитивный заряд от взаимодействия с Европой, с европейскими государствами… укрепилась вера в возможность быть частью этого пространства".Игнорировать этот фактор не стоит, заявил Ермолаев. Он пояснил: "Миллионы украинцев сейчас живут в Европе, получают там социальную помощь, получили рабочее место, многие, наверное, уже связывают свою судьбу с жизнью в Европе, поэтому, конечно, вопрос членства Украины в Европе — это ещё вопрос общего пространства".Тут от себя добавим, что, по некоторым оценкам, в России украинцев сейчас находится вдвое больше, чем в Европе — и это, по идее, тоже ведь может служить основанием для постановки вопроса об общем пространстве.Но Ермолаев стоит на своём: ситуация "Украина - не Европа на ближайшие 10-15 лет — это травма для очень многих". По его мнению, отказ от предложений неполноценного членства в ЕС может вызвать разочарование в обществе, а тех украинцев, которые уже попали в Европу, это удержит от возвращения домой и после войны.Напомним, издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов сообщило, что страны Евросоюза отвергли планы ускоренного присоединения Украины к ЕС, но рассматривают возможность постепенно давать ей доступ к отдельным европейским институтам.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения, нацеленную, по его словам, на получение полноправного членства в будущем — через "промежуточные шаги".В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев непременно хочет получать полноценное членство в ЕС, а не ассоциированный статус.А пока в Киеве открыто угрожают России применением и ядерного, и биологического, и химического оружия. По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко, которые приводит издание "ПолитНавигатор", в комитете находится его законопроект "относительно выделения биологической, химической и ядерной безопасности в отдельный сегмент", пишется соответствующая стратегия.Тем временем Киев фактически отверг идею перемирия на День Победы. Зеленский заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве 9 мая. В ночь на 4 мая украинский БПЛА ударил по многоэтажному жилому дому в российской столице. Операторы мобильной связи предупредили москвичей о возможных ограничениях работы мобильного интернета в столице с 5 по 9 мая.Комментируя это заявление, украинский политолог Руслан Бортник предположил, что относительно перемирия на 9 мая "идут торги", вероятно, Киев требует энергетического перемирия. А удар по дому в Москве — демонстрация возможностей Киева.При этом Бортник предположил, что любой инцидент на параде, кто бы ни был его автором, может быть использован как повод для эскалации, например, для "расчёхления" ядерного оружия - "или просто использования для мобилизации внутреннего общественного мнения в России", которое, по мнению украинского эксперта, "сейчас начало расслаиваться". А вот нападение на парад может сильно мобилизовать российское общество.Поэтому, продолжил Бортник, тут Киеву надо бы всё тщательно просчитать и проявить осторожность. Что касается заявления секретаря парламентского комитета Костенко относительно ядерного, химического и иного оружия, то тут эксперт упомянул о "весенних обострениях" хронических заболеваний - "в том числе и политических".Удары БПЛА по Москве имеют, конечно, PR-эффект, но - и только. Стоит ли ради сиюминутного пиара ставить под угрозу жизни сотен тысяч людей и сознательно идти на эскалацию, это вопрос очевидный, как очевиден и ответ на него - "всему есть предел", считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.В эфире одного из каналов он выразил надежду на то, что в ближайшее время режим прекращения огня "худо-бедно будет". Так эксперт прокомментировал мирные инициативы Москва (перемирие 8-9 мая) и ответное предложение Зеленского начать перемирие раньше, с 6 мая.Если это произойдёт, то, по мнению Золотарёва, можно будет с оптимизмом смотреть в будущее: "В подобных запутанных ситуациях всегда лучше начинать с маленьких шагов навстречу друг другу".Понятно, что все эти угрозы провокаций, прилётов, все эти планируемые Киевом "виды" и "сегменты" химической и ядерной безопасности на деле будут гарантировать отнюдь не безопасность, но, напротив, будут нести прямую угрозу для всех простых украинцев, у которых нет бункера в своём огороде. Но нынешнюю киевскую власть интересы простых людей давно не интересуют, да и не интересовали никогда.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в обзоре Виктории Титовой "Параллельное перемирие: чего ждать 9 мая?" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Зеленский неприкосновенен, остальных — в топку? Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг"

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, politico, ес, владимир зеленский, киев, европа, андрей ермолаев, верховная рада, трамп и зеленский