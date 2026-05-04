Москву атаковали дроном "Лютый"
© ФотоВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
© Фото
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов модели "Лютый". Подробности об атаке украинских дронов 4 мая сообщил Shot в своем телеграм-канале
По данным канала, всего на столицу летело восемь вражеских беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько дронов на границе, еще два — на подлете к городу.ВСУ атаковали Москву в ночь на 4 мая.
Мэр Сергей Собянин сообщил о беспилотнике, который попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. Сообщалось, что украинские военные использовали для налета дроны FP-1. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.
Атакам дронов типа "Лютый" подвергаются и другие российские регионы. Так, в апреле ВСУ ударили дронами этой модели по двум жилым домам в Сызрани, в результате чего в одном из них произошло возгорание, а во втором частично обрушился подъезд. До этого такие же беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске.
Мнение эксперта о происходящих событиях: Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны
Подписывайся на