Москву атаковали дроном "Лютый" - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/moskvu-atakovali-dronom-lyutyy-1078597574.html
Москву атаковали дроном "Лютый"
Москву атаковали дроном "Лютый" - 04.05.2026 Украина.ру
Москву атаковали дроном "Лютый"
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов модели "Лютый". Подробности об атаке украинских дронов 4 мая сообщил Shot в своем телеграм-канале
2026-05-04T19:17
2026-05-04T19:17
новости
москва
сызрань
сергей собянин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054360266_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_6603f06b98d94af1a432d46fd527eea5.jpg
По данным канала, всего на столицу летело восемь вражеских беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько дронов на границе, еще два — на подлете к городу.ВСУ атаковали Москву в ночь на 4 мая. Мэр Сергей Собянин сообщил о беспилотнике, который попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. Сообщалось, что украинские военные использовали для налета дроны FP-1. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.Атакам дронов типа "Лютый" подвергаются и другие российские регионы. Так, в апреле ВСУ ударили дронами этой модели по двум жилым домам в Сызрани, в результате чего в одном из них произошло возгорание, а во втором частично обрушился подъезд. До этого такие же беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске.Мнение эксперта о происходящих событиях: Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны
москва
сызрань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054360266_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_6c274b421a6b00b58884f85aed83ba16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, сызрань, сергей собянин, вооруженные силы украины
Новости, Москва, Сызрань, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

Москву атаковали дроном "Лютый"

19:17 04.05.2026
 
© ФотоВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов модели "Лютый". Подробности об атаке украинских дронов 4 мая сообщил Shot в своем телеграм-канале
По данным канала, всего на столицу летело восемь вражеских беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько дронов на границе, еще два — на подлете к городу.ВСУ атаковали Москву в ночь на 4 мая.
Мэр Сергей Собянин сообщил о беспилотнике, который попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. Сообщалось, что украинские военные использовали для налета дроны FP-1. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.
Атакам дронов типа "Лютый" подвергаются и другие российские регионы. Так, в апреле ВСУ ударили дронами этой модели по двум жилым домам в Сызрани, в результате чего в одном из них произошло возгорание, а во втором частично обрушился подъезд. До этого такие же беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске.
Мнение эксперта о происходящих событиях: Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваСызраньСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:01Иран атаковал нефтяной порт ОАЭ, в Днепропетровске расстреляли людоловов. Новости к 20.00
19:41Рекордный груз кокаина изъят в Атлантическом океане
19:26СК РФ расследует преступления ВСУ в регионах России
19:17Москву атаковали дроном "Лютый"
19:00Взрывы в Харькове, Прибалтика страдает от БПЛА ВСУ. Новости СВО
18:55Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая
18:47Георгиевская лента, День Победы и другие символы: в опросе выяснилось, насколько они важны
18:45Война не помеха: туристы рвутся в Дубай
18:44Дроны, ПВО и мобильный интернет. Александр Михайлов о вызовах и решениях российской обороны
18:434 мая 2026 года, вечерний эфир
18:30Трех агентов "Моссада" публично повесили
18:23Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность
18:22Аграрные хозяйства ДНР хотят разминировать пашни
18:11Финляндия не будет сбивать дроны ВСУ
18:10Украина не собирается гасить долги перед партнерами, уверен политолог Безпалько
18:01Конотоп под ударом, украинцев дёшево ценят в Британии. Новости СВО
18:00НАТО вступает в войну с Ираном, Фицо не дает свет Киеву, в ВСУ призывают эпилептиков. Итоги 4 мая
17:42ПВО Финляндии бессильна перед БПЛА, КСИР угрожают судам в Ормузском проливе. Новости к этому часу
17:40"С вашими деньгами и нашими мозгами теперь возможно всё": новые подробности подрыва "Северных потоков"
17:39Трамп и его ответка врагам. США не приняли ультиматум Великобритании
Лента новостейМолния