Трамп снова мечтает победить Иран, Румыния меняет правительство. Новости к этому часу
Третий месяц президент США Дональд Трамп заявляет о победе над Ираном. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 5 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-05T15:52
Трамп снова мечтает победить Иран, Румыния меняет правительство. Новости к этому часу

15:52 05.05.2026
 
Третий месяц президент США Дональд Трамп заявляет о победе над Ираном. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 5 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану так или иначе придется заключить с США "правильную сделку", иначе Вашингтон, по его словам, "очень легко" одержит победу. Трамп уверен, что с военной точки зрения США уже добились победы над Ираном и исламской республике якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят военные действия уже сейчас.
И коротко о других новостях:
🟦 Режим прекращения огня между США и Ираном действует, уверен глава Пентагона Пит Хегсет.
"Нет, прекращение огня не закончилось. В конечном счете ("Проект Свобода" - ред.) это отдельная инициатива, не связанная с прежней операцией. Мы ожидали, что в начале возникнет определенная турбулентность, так и произошло", - цитирует РИА Новости заявление военного министра США.
🟦 Румынские законодатели отправили в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана по итогам вотума недоверия. Он был вынесен из-за обвинений правительства в попытке продажи крупных государственных активов иностранным компаниям по заниженным ценам;
🟦 В "Шереметьево" время прохождения контроля может быть увеличено для прилетающих из-за границы. Это касается в том числе таможенного досмотра, сообщил аэропорт. Меры связаны с обеспечением безопасности;
🟦 Международная федерация ММА допустила российских юниоров на соревнования с флагом и гимном, а также восстановила членство Союза ММА России, сообщил министр спорта;
🟦 Украинскому парламентарию Александру Дубинскому, который с осени 2023 года сидит в СИЗО, вручили ещё одно "подозрение" - в госизмене по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, сообщает Генпрокуратура. Следователи уверены, что нардеп "системно использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору", потому что его публикации "были направлены на подрыв доверия к государственным институтам, дискредитацию внешнего и внутреннего политического курса Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов";
🟦 Спасаясь от насильственной мобилизации, в Виннице мужчина залез на крышу магазина. Как сообщают очевидцы, при встрече с группой ТЦК и приданной ей полицией мужчина потребовал вызвать "нормальную" полицию. Получив отказ, он стремительно залез на крышу магазина и отказался спускаться.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Интернет ограничили, транспорт встал, Зеленский предложил перемирие. Хроника событий на 13.00 5 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
