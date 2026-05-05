https://ukraina.ru/20260505/tramp-priznal-porazhenie-ukrainy-i-raskryl-na-chem-derzhatsya-vsu-khronika-sobytiy-na-utro-5-maya--1078613024.html

Трамп признал поражение Украины и раскрыл, на чем держатся ВСУ. Хроника событий на утро 5 мая

Трамп признал поражение Украины и раскрыл, на чем держатся ВСУ. Хроника событий на утро 5 мая - 05.05.2026 Украина.ру

Трамп признал поражение Украины и раскрыл, на чем держатся ВСУ. Хроника событий на утро 5 мая

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "хитрым человеком" и агрессивным переговорщиком. В. то же время американские чиновники допустили коллапс ВСУ за "два дня" без помощи. Между тем перемирие Вашингтона и Тегерана трещит по швам

2026-05-05T09:10

2026-05-05T09:10

2026-05-05T09:10

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

россия

украина

бпла

бпла сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/01/1077402639_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9897b428acf986193cd1eb2b528b6a01.jpg

Вашингтон пригрозил Киеву "двумя днями" без помощи, но Европа нашла скрытый крючокПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории и сохраняет способность вести боевые действия исключительно благодаря поставкам западного вооружения. Соответствующее заявление он сделал в интервью Salem News Channel.Отвечая на вопрос о военной помощи, Трамп пояснил механизм её передачи. "Мы продаем его (оружие - Ред.) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы - Ред.) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать", — заявил президент США.Также Трамп назвал Владимира Зеленского как "хитрого человека", отметив, что украинский политик "вел себя агрессивно" во время их встречи в Белом доме в начале 2025 года.Кроме того, американский президент раскритиковал масштабы помощи Киеву при предыдущей администрации, назвав "смехотворной" передачу вооружений на сумму 350 миллиардов долларов.Между тем издание Foreign Policy написало, что украинская армия рискует потерять боеспособность в считаные дни в случае прекращения трансатлантических поставок вооружений, утверждают американские чиновники. Однако в Европе эти прогнозы называют частью гибридной игры, связанной с эскалацией на Ближнем Востоке.По данным журнала, ссылающегося на европейские дипломатические источники, в Белом доме и Пентагоне сейчас доминирует мнение, что Киев "не сможет продержаться и дня-два" без массированного вливания западной военной техники и боеприпасов. Тревожный сигнал прозвучал на фоне переориентации логистических цепочек США на поддержку Израиля и операции в районе Ормузского пролива.Однако европейские союзники не разделяют панических оценок Вашингтона. В Брюсселе и Париже считают, что таким образом США пытаются заставить ЕС взять на себя еще большую финансовую нагрузку, одновременно высвобождая американские резервы для других конфликтов.Главной неопределенностью для Киева стали зенитные ракеты к батареям Patriot. Именно они сейчас служат основным сдерживающим фактором против российских авиаударов по энергосистеме и критической инфраструктуре. Поставки этих боеприпасов, по словам одного из европейских топ-дипломатов, теперь "полностью завязаны на ситуацию вокруг Ирана".Вашингтон формально заверил партнеров, что уже оплаченные в рамках программы PURL (механизм, при котором европейцы платят за американское оружие для Украины) вооружения будут переданы в полном объеме. Однако источники издания подчеркивают: новая "глубокая неопределенность" нависла над будущими пакетами помощи.Особое возмущение в старом свете вызвал, как пишет издание, наметившийся тренд использования военной помощи Украине как рычага давления на Европу. Речь идет о позиции Вашингтона по вопросу свободы судоходства в Ормузском проливе, где недавно обострились противостояния с иранскими военными.Впрочем, добавили собеседники Foreign Policy, в Европе находятся и те, кто скептически относится к паническим сценариям. По мнению части чиновников, Вашингтон вряд ли откажется от текущей схемы финансирования Киева."Я думаю, президенту Трампу нравится PURL", — заявил один из дипломатов.Что происходит на Ближнем Востоке?Хрупкое прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном оказалось на грани срыва после взаимных обстрелов в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп отказался прогнозировать судьбу перемирия, назвав ситуацию неопределенной.Союзник Вашингтона — ОАЭ — заявил, что его ПВО отразила атаку 19 иранских ракет и дронов. В результате удара беспилотника по нефтяной зоне Фуджейры пострадали трое граждан Индии. Трамп предупредил иранские силы, что американские корабли не потерпят угроз: "Мы сотрем их с лица земли" в случае атаки в Персидском заливе или проливе.Тегеран через главу МИД Аббаса Аракчи призвал США и ОАЭ не втягиваться в "болото", подчеркнув, что у кризиса нет военного решения. Дипломат отметил посреднические усилия Пакистана и порекомендовал Вашингтону "остерегаться недоброжелателей, тянущих в трясину".Ситуацию осложняет предстоящий визит Трампа в Пекин. Наблюдатели полагают, что нерешенный конфликт вокруг пролива ослабит позиции американского лидера в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава минфина США Скотт Бессент уже заявил, что Китай мог бы активнее убеждать Иран возобновить судоходство.В понедельник Трамп запустил "Проект Свобода" для "координации" прохода коммерческих судов через пролив. Иран ответил резко, пригрозив атаковать любые американские корабли. В регионе поражены несколько танкеров, включая южнокорейское судно, что стало крупнейшей эскалацией за четыре недели перемирия. США рапортуют об уничтожении шести иранских лодок, Тегеран это отрицает.Судовладельцы в замешательстве: детали плана Трампа не раскрыты, а координировать проход с Ираном, по мнению экспертов, практически невозможно.На фоне угроз перекрытия пролива нефть дорожает, а мировые биржи падают. Средняя цена бензина в США достигла 4,66 доллара за галлон — максимум за четыре года. Эксперты предупреждают: если пролив закроют, цены могут взлететь до 5 долларов. Рост стоимости грозит республиканцам потерей контроля над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре, однако Трамп уже назвал тревожные опросы "фейковыми".Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 289 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали массированную атаку киевского режима в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая.Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские штурмовые подразделения заняли северную часть населенного пункта Долгая Балка. В городе Константиновка отмечаются тактические успехи на юго-западных окраинах. Противник предпринимает контратаки с применением FPV-дронов. В районе Часов Яра фиксируется усиление группировки ВСУ в южной части города. На данном участке продолжаются тяжелые боестолкновения.На Краснолиманском направлении идут уличные бои в Красном Лимане. Российские войска оказывают давление на населенные пункты Щурово и Коровий Яр. Активные боевые действия ведутся в районе Соснового, а также на подступах к Студенку.На Северском направлении российские штурмовые отряды ведут бой за Кривую Луку сразу с нескольких сторон. Противник оказывает сопротивление в районах населенных пунктов Каленики и на окраинах Рай-Александровки.На Добропольском направлении под огневое воздействие артиллерии и авиации попали позиции ВСУ у Василевки и Мирного. В районах Белицкого и Нового Донбасса существенных изменений линии фронта не зафиксировано.На Харьковском направлении противник ведет оборудование дополнительных рубежей обороны. Подразделения Вооруженных сил России улучшили тактическое положение у населенных пунктов Бочково, Чайковки и Охримовки.

россия

украина

киев

сша

вашингтон

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, россия, украина, бпла, бпла сегодня, всу, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, спецоперация, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, нато, пентагон, си цзиньпин, иран, ближний восток, война на ближнем востоке