Нардеп предложил аннулировать все выданные украинцам справки об инвалидности

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк предложил аннулировать все выданные справки об инвалидности, дающие военнообязанным мужчинам право на отсрочку от мобилизации или на снятие с воинского учета, пишут украинские СМИ

2026-05-05T14:25

"Мы должны сделать две вещи. Первое – это обнулить абсолютно все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Эту категорию людей не трогать. А все остальные категории проверить на профпригодность. Потому что ни для кого не секрет, что 98 процентов этих справок куплены", - сказал депутат. Также он отметил, что принудительная мобилизация на Украине не дает эффекта. Поэтому планируется пересмотреть количество категорий забронированных мужчин на критически важных предприятиях. Нагорняк уточнил: "как процент тех, кого можно забронировать, так и категорийность".Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Ранее во вторник украинский адвокат Сергей Старенький сказал, что украинские депутаты предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет. По его словам, в стране сильно не хватает человеческих ресурсов. Также он добавил, что депутаты предлагают запретить выезд за границу до 22 лет. Фамилии депутатов или партии, которые предложили поправки в существующие законы или участвуют в обсуждении, Старенький не назвал.Подробнее - в материале Украинские депутаты обсуждают снижение мобилизационного возраста. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

